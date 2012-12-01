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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Европейские новости. Март 2020

Евросоюз на пути к созданию единой службы охраны границ

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил, что ЕС создаст совместный корпус по охране границ Союза. Европейский совет будет финансировать формирование постоянного корпуса численностью 10 000 служащих, имеющих собственное вооружение, оборудование и униформу. Шинас призвал все правительства не тянуть с выделением средств на создание первого «федерального» силового подразделения системы охраны границ ЕС.









Правила вступления в ЕС претерпели изменения

Демарш Эмманюэля Макрона в октябре прошлого года, когда он объявил, что Северная Македония и Албания тормозят с проведением реформ и потребовал изменения правил расширения Евросоюза, привел к тому, что Еврокомиссия разработала и утвердила новую процедуру такого расширения. Первый элемент этой процедуры – новая методология переговоров о присоединении, второй – переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании, третий – развернутый экономический план для всего Балканского региона. Задача новой процедуры – стимуляция проведения реформ: четкое соблюдение их проведения будет поддерживаться финансовыми институтами, сворачивание и задержки – прекращением финансирования или даже переговоров о вступлении.

Евросоюз объявил войну онкологическим заболеваниям

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Брюсселе, посвященной Всемирному дню борьбы с раком, объявила о старте широкой общественной консультации по разработке плана борьбы с онкологическими заболеваниями, который планируется представить до конца текущего года. Первая темя для обсуждения – профилактика заболевания, вторая – привлечение самых современных технологий. В ЕС сейчас формируется Единое пространство данных о здоровье и предпринимаются меры по организации регулярных осмотров и полного охвата населения прививками против некоторых видов рака. Одинаковое право на здоровье легко декларировать, но нелегко поддержать: в Румынии, например, смертность от рака шейки матки в 16 раз выше, чем в Италии, хотя обе страны – члены ЕС. Мероприятия ЕС направлены на резкое улучшения положения в этой области медицины.





Шенгенская зона изменила визовые правила

Смысл изменений в визовых правилах, вступивших в силу со 2 февраля, можно выразить простой формулой: упростить жизнь легальным гостям стран Шенгенской зоны и усложнить нелегальным – соответственно, поощрить развитие туризма и бизнеса и противодействовать неуправляемым миграционным потокам, несущим угрозы безопасности европейским странам. Заявку на визу теперь можно подавать не раньше, чем за 6 месяцев до поездки и не позже, чем за 15 дней. Заполнять заявки можно в электронном виде, предусмотрены многократные визы для путешественников с «положительной визовой историей» на срок, который постепенно увеличивается с одного года до пяти лет. Консульский сбор увеличивается с 60 до 80 евро. Страны, для которых установлен безвизовый режим посещения Шенгенской зоны, могут не беспокоиться: их «безвиз» остается в силе.

Европа больше не хочет мелочиться

Вы знаете, что Финляндия, войдя в зону евро, с первого дня не чеканила монеты в один и два цента? С осени 2014 года округлять цены кратно пяти центам стали и другие страны. В этом есть смысл не только из-за рвущихся от избытка тяжести кошельков: массу времени пересчет мелочи отнимает у кассиров, несоразмерные номиналу монет усилия по работе с ними наносят убытки предпринимателям и банкам. В Германии идея отказа от мелких монет при первой попытке потерпела крах: эксперимент в городе Клеве не удался по ряду причин, не последней из которых было неприятие новшества населением. Сегодня немецкое общество по опросам более готово к отказу от мелочи, опасаясь только, что эта мера – операция прикрытия для полного отказа от наличных, которые немцы очень любят. Политики тоже опасаются отказа от наличных: консерваторы и либералы видят в этом угрозу существованию свобод, левые – угрозу роста цен. Но, похоже, с отказом от одно- и двух-центовых монет придется смириться всем: в списке мер по борьбе с бюрократизацией общества на текущий год Еврокомиссия черным по белому прописала постепенный повсеместный отказ от мелких монет. Интересно, у нас ценники с 0,99 поменяются на 0,95 или на 1,05?

В Великобритании – миграционная реформа?

Правительство Соединенного Королевства вознамерилось резко сократить наплыв неквалифицированной рабочей силы. Старт реформы назначен на 1 января 2021 года, виза будет выдаваться по балльной системе, учитывающей уровень образования, квалификацию, знание английского и, главное, наличие соглашения о приеме на работу с зарплатой не меньше 25.600 фунтов в год (чтобы было понятнее – около 2600 евро в месяц). Никаких преимуществ для граждан стран ЕС в сравнении с другими не предусмотрено.

ЕС не хочет отставать в теме искусственного интеллекта

Еврокомиссия приняла решение увеличить инвестиции в искусственный интеллект (ИИ). В начавшемся десятилетии сумма инвестиций должна подняться до 20 млрд евро в год – это, по замыслу авторов идеи, должно позволить не отстать в развитии технологий ИИ от США и Китая. При этом отмечается, что в таких сегментах, как транспорт и медицина, использование ИИ таит в себе большой риск, поэтому внедрение новых технологий должно находиться под жестким контролем государства, тестироваться и сертифицироваться прежде, чем становиться достоянием европейского рынка.

ЕС продлил еще на год санкции против Беларуси, включающие эмбарго на поставки оружия и техники, а также заморозку активов и запрет на въезд в страны ЕС четырем лицам, причастным к исчезновению двух оппозиционных политиков в 1999 и 2000 годах.

Нелегальный рынок сигарет в Украине вырос за последние три года в семь раз. Не отстает и контрабанда: в Европу из Украины за год «по-черному» ввезли 4,2 млрд штук сигарет. Кабинет министров Украины вынужден был разработать документ под названием «Стратегия в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий» на текущий год.

Апелляционный суд отменил решение окружного суда и подтвердил решение третейского суда (все три суда находятся в нидерландской Гааге). Речь идет о компенсации Россией 50 млрд долларов акционерам компании ЮКОС. Окончательное решение апелляционного суда – сумма в пользу акционеров должна быть взыскана.

Российский Гознак отпечатает для Венесуэлы 300 млн банкнот номиналом от 10 до 50 тыс. боливаров. Стоимость заказа – 6,8 млн евро, а стоимость всех заказанных банкнот – 143 млн долларов. Глядишь, пока отпечатают и довезут, они не будут стоить и своей себестоимости – инфляция в Венесуэле не дремлет. И еще интересно: чем будет платить Венесуэла – не этими ли свежими боливарами?