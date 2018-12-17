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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Могут ли выборы в Тюрингии сказаться на судьбе Европы

Скандал в благородном семействе

Томас Кеммерих был министром-президентом... один день

После двух туров выборов министра-президента Тюрингии не было сомнений в успехе Бодо Рамелова («левые»), который занимает этот пост с 2014 года. Но третий тур поставил всё с ног на голову. Когда результаты голосования были объявлены, ахнула Тюрингия, а за ней – вся Германия и вся Европа: со счетом 45:44 Томас Кеммерих из FDP победил Бодо Рамелова. Кандидат от партии, едва-едва превзошедшей 5-процентный барьер, через какие-то полчаса после подсчета голосов принял присягу как министр-президент Тюрингии!

Как это могло случиться? На первый взгляд, очень просто: вся фракция «Альтернативы для Германии» проигнорировала своего кандидата и отдала голоса за Кеммериха. Но эта простота вызвала шок в немецкой политике.

Центральные аппараты CDU и FDP реагировали на триумф избирательной тактики AfD настолько резко, что уже на следующий день новоиспеченный министр-президент объявил о своей отставке. В этих партиях действует табу на любое сотрудничество с AfD, а потому свою отставку Кеммерих сопроводил словами: «...чтобы смыть позорное пятно сотрудничества с AfD».

Что происходило в CDU

Аннегрет Крампф-Карренбауэр (АКК) подала в отставку с поста председателя партии и объявила, что не желает в будущем претендовать на пост канцлера Германии. Что послужило поводом для такого шага?

Руководство партии настроено категорично в части какого бы то ни было сотрудничества с AfD. АКК утверждает, что она накануне третьего тура предостерегала Майка Моринга (председателя земельного отделения CDU) от голосования за Кеммериха, но тот скрыл это от членов фракции. Кристиан Херргот, член фракции, в беседе с корреспондентом «Cicero» сказал, что не известно, как повели бы себя депутаты, зная позицию центра, но вот скрывать от них этот сигнал было неправильно.

Так или иначе, но амбициозный региональный лидер не пожелал быть полностью стреноженным центром и сыграл в свою игру, причем Моринг в этом был совсем не одинок.

Федеральный уполномоченный по делам восточных земель Кристиан Хирте ушел в отставку, после того как в своем Twitter-аккаунте поздравил Томаса Кеммериха с избранием его на пост министра-президента Тюрингии. Решение об отставке принято под давлением Ангелы Меркель, которая сочла твит Хирте политической ошибкой.

Еще категоричнее был Александр Митч, лидер не признанной руководством CDU, но насчитывающей более 4 000 тыс. членов внутрипартийной группы Werte-Union (участники группы позиционируют себя истинными наследниками Конрада Аденауэра). «Тюрингия могла бы стать образцом, достойным подражания для всей Германии», – с энтузиазмом откликнулся Митч на избрание Кеммериха.

АКК пыталась спасти ситуацию в лучших традициях партийной политики. Она прибыла в Эрфурт и, выслушав всех заинтересованных, предприняла попытку достигнуть компромисса. Но именно в этот момент в ситуацию вмешалась Ангела Меркель, которая прежде строго придерживалась правила не влиять на политические темы издалека. На сей раз она выразила свою жесткую позицию прямо из Южной Африки, где находилась с визитом. Для ее протеже это стало последней каплей.

Кто сменит АКК на посту председателя CDU?

Список кандидатов очевиден. Это те двое, которые конкурировали с Крамп-Карренбауэр на выборах в декабре 2018-го: Фридрих Мерц и Йенс Шпан, плюс премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет.

Самым вероятным кандидатом считается 64-летний Мерц, неофициальный лидер консервативной оппозиции в партии. Мерц популярнее других лидеров CDU в восточных землях. Избирателей AfD он называет «заблудшими» и полагает, что как раз среди этой части электората находится главный резерв CDU, нужно только предложить избирателям повестку, испокон веков присущую партии, консервативную в мировоззрении и либеральную в экономике. Очень важно, что Мерц умеет донести свои прагматичные идеи в популярной форме, он способен внушать аудитории, что лучше других понимает проблемы современности, знает ответы на главные вопросы и четко их формулирует, что смотреть вперед нужно с оптимизмом. Его язык ярок, он увлекает аудиторию и не чурается превосходных степеней.

Йенс Шпан, занимающий в настоящее время пост министра здравоохранения, не столь ярок, как Мерц. Его программа практически не отличается от программы Мерца. Он окружает себя компетентными людьми и доверяет им ответы на вопросы, в которых они разбираются лучше него. Преимущество Шпана в том, что у него есть государственное мышление и опыт управления большими государственными структурами.

Избрание Армина Лашета стало бы продолжением старого механизма назначений в партии, поскольку именно он, как и АКК, является фаворитом Меркель и продолжателем ее политики. При этом он пользуется поддержкой бизнеса, работает в коалиции с FDP и не чужд сотрудничеству с «зелеными». Вопрос в том, есть ли у Лашета желание поменять реальный пост премьера в самой населенной земле ФРГ – NRW на неясные перспективы в федеральной политике.

Пока я писал о трех кандидатах на пост председателя CDU, появилось сообщение о «джокере»: глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген высказал намерение бороться за этот пост.

Кто знает, может быть, в ближайшие дни появятся и другие кондидаты, желающие побороться за лидерство в CDU.

Каким путем пойдет CDU и как закончится эпоха Меркель

Выбор председателя партии – это не просто кадровый вопрос. Речь идет об единстве главной партии страны, а значит, и о судьбе демократии в Германии.

Правое крыло партии немногочисленно, но очень активно – его стратегия состоит в том, чтобы CDU стала правоконсервативной партией и правила вместе с AfD. Большинство партии держится за центр, возможности которого неудержимо сужаются. Будет ли CDU оставаться на либеральных позициях, которые являются краеугольным камнем линии Меркель, сегодня никто с уверенностью не скажет.

Пожалуй, слабостью политиков CDU является то, что они не делают различия между своими оппонентами слева и справа. Но разница-то – принципиальная: «левые», по мнению консерваторов, исповедуют неверную концепцию демократии, «Альтернатива» посягает на базовые ценности христианских демократов, на дух немецкой Конституции, внедряя расистские и националистические ограничения.

Что же делать? Искать возможные линии соприкосновения? Если не держать дистанцию по отношению к «левым и AfD, можно потерять консервативный имидж, дружественный к бизнесу. Если жестко придерживаться принципа, по которому ни одно решение не должно зависеть от голосов AfD, это уведет партию влево и будет блокировать ее деятельность.

Тут хочется вернуться к идее Мерца вернуть своих избирателей, отошедших в лоно AfD, – очень симпатичная идея.

Каким должен быть завтрашний лидер партии? Авторитетным – раз, уверенным в себе – два, привлекательным (обязательно!) для среднего класса – три, не заигрывающим налево и направо, не впадающем в истерику, если слева или справа приходит поддержка, которую не просили – четыре.

А что же действующий канцлер? Ангела Меркель понимает, что эксперимент разделения власти в партии и правительстве потерпел фиаско. Преждевременной отставки канцлера ожидать вряд ли приходится – во втором полугодии Германия будет председательствовать в ЕС. Канцлеру ФРГ картина виделась, надо полагать, такой: председательство в ЕС венчает ее карьеру многолетнего европейского лидера, а бразды правления в стране немногим позже будут переданы верной единомышленнице. Кризис в Тюрингии сломал эту мечту. В Германии ситуация в который раз близка к кризисной, а что Германия значит для Европы, объяснять не надо. Если Германия «промочит ноги – вся Европа начинает чихать».

Как разрешится кризис в Тюрингии?

«Левые» пришли в себя и настроены на повторные выборы в ландтаг. Опросы показывают, что после этого скандала красно-красно-зеленые вернут большинство в ландтаге и будут править еще 5 лет. FDP, которая целую ночь имела своего министр-президента, сейчас не преодолела бы и 5-процентного барьера. Жалким выглядел бы и результат CDU, которая, естественно, категорически возражает против перевыборов ландтага, предлагая ограничиться перевыборами главы правительства.

Грядут перемены ...

Работа в политических и государственных структурах Германии становится опасной профессией. В 2019 году зарегистрировано на 15% больше политически мотивированных преступлений, чем в 2018 (1451 – 1256). Главной угрозой для политиков и госслужащих являются правые экстремисты – 539 преступлений (почти 3/4 происшествий, у которых установлены мотивы).

При опросе общественного мнения 35% жителей с миграционными корнями заявили, что испытали на себе дискриминацию по национальному признаку при поиске жилья; 29% коренных жителей признали, что испытывают дискомфорт от одной только мысли, что по соседству может поселиться иностранец. Руководитель Федерального ведомства по борьбе с дискриминацией Бернхард Франке заявил, что стране необходим закон о запрете дискриминации при сдаче-найме жилья.

Член фракции CDU в бундестаге Карин Штренц (вместе с бывшим депутатом от CSU Эдуардом Линтнером) проходит по делу о получении взяток из Азербайджана и подкупе других должностных лиц. С почетного председателя AfD Александра Гауланда снята депутатская неприкосновенность в связи с подозрением в финансовых нарушениях.

В Аугсбурге и Нюрнберге открыты два первых приюта для мужчин (!), подвергающихся насилию в семье (Schutzwohnungen). На состоявшейся по этому поводу пресс-конференции министр социальной политики Баварии Керстин Шрайер сказала: семейное насилие – это не обязательно побои и домогательства, это и навязчивый контроль, и унижения, а потому мужчины тоже могут быть жертвами.

Заместителем председателя фракции «левых» в бундестаге избран Андрей Хунко, активно выступающий за легитимизацию аннексии Крыма и непризнанных республик на востоке Украины.

Александр Кротов (Эссен)

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