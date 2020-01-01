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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Спор о низких ценах на продукты питания

В середине января федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner), а также президент ассоциации фермеров Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) неоднократно заявляли о том, что потребители в Германии слишком мало денег тратят на продукты питания, из-за чего страдают фермеры, экология и домашние животные.

Подобного рода взрывоопасные высказывания не основаны, однако, на каком-то серьёзном социально-экономическом исследовании, а спровоцированы лишь бесконечной чередой фермерских протестов, чуть ли не ежемесячно захлёстывающих немецкие города.

Тракторные бунты

Одним из самых массовых стал тракторный бунт, организованный движением «Land Schafft Verbindung» в октябре прошлого года, когда километровые вереницы сельхозтехники и десятки тысяч фермеров парализовали жизнь в 17-ти крупных городах Германии. Наиболее представительными стали демонстрации в Бонне (2.000 тракторов и 6.000 демонстрантов), где находится Федеральное министерство сельского хозяйства, Ганновере (2.000 тракторов), Мюнхене (1.000), Мюнстере (950) и Ростоке (550).

Следующая волна протестов накатила в ноябре 2019-го на Берлин, куда вместо ожидаемых 5.000 въехали более 8.600 тракторов, блокировавших центральную часть столицы, а вместо ожидаемых 10.000 демонстрантов прибыли 40.000 протестующих.

И наконец, последней каплей, переполнившей чашу терпения правительства Меркель, стали массовые демонстрации немецкого крестьянства во время Зелёной недели (85-й Международной торговой выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства), прошедшей в Берлине с 15 по 24 января. Тогда демонстранты блокировали не только автодорожные подступы к столице, но также и к другим крупным городам Баварии, Нижней Саксонии, Баден-Вюрттемберга.

Чем возмущены фермеры

При этом не только подавляющее большинство простых обывателей, но, очевидно, и значительная часть немецкого политического истэблишмента, судя по раздаваемым его представителями интервью, не понимает, что заставляет фермеров выходить на баррикады.

А между тем причина недовольства немецких крестьян совершенно ясна. Закупочные цены на молоко, мясо, овощи, фрукты и прочую сельскохозяйственную продукцию сегодня настолько низки, а цены на энергоносители, запчасти для сельхозтехники, корма и т. д. растут так быстро, что фермерам еле-еле удаётся сводить концы с концами. А тут ещё и ужесточение природоохранных законов под общим названием Agrarpaket, обнародованный федеральным министром сельского хозяйства Юлией Клёкнер и министром окружающей среды Свеньей Шульце (Svenja Schulze) в начале сентября 2019-го. Который, по мнению фермеров, тяжким финансовым бременем ляжет на их натруженные плечи.

Чтобы читатель получил представление о том, что именно возмутило немецких земледельцев, привожу несколько пассажей из этого законодательного акта:

▪ Тотальный запрет гербицида на основе глифосата с 01.01.2024

▪ Значительные ограничения (до 75%) на использование глифосата на пашнях во время предпосевной обработки почвы и в период сбора урожая… в переходный период с 01.01.2020 до 31.12.2023

▪ Тотальный запрет на использование гербицидов и вредных для биоразнообразия насекомых инсектицидов в заповедных зонах и национальных парках, а также вблизи водоёмов

▪ Сокращение прямых дотаций фермерским хозяйствам из средств ЕС, которые, правда, будут возвращаться земледельцам в виде дотаций на финансирование природоохранных мероприятий и др.

Ассоциации немецких фермеров неоднократно подчёркивали, что защита окружающей среды, а также гуманное содержание домашних животных имеет для них такое же большое значение, как и для экологических радикалов. Однако провозглашаемые правительством нормативные акты должны быть основаны на здравом смысле, а не приниматься политиками, которые имеют весьма смутное представление о сельском хозяйстве. Короче говоря, фермеры хотят напрямую участвовать в подготовке законов.

Тот факт, что многие действительно не понимают ситуацию, красноречиво подчёркивает история соорганизатора ноябрьского «тракторного бунта» Йоханны Мандельков (Johanna Mandelkow), растиражированная СМИ.

Мне, студентке сельскохозяйственного вуза, рождённой в деревне и с молоком матери впитавшей все нюансы и тяготы фермерской жизни, коренные горожане пытаются объяснить, как функционирует сельское хозяйство, – возмущается называемая в прессе Анти-Гретой 23-летняя Йоханна. Принадлежащая к поколению «Fridays for Future» девушка резко изменила свою позицию после происшествия, которое случилось прошлым очень засушливым летом.





В тот день, помогая родителям, она работала на тракторе, перепахивая поле. Из-за многомесячной засухи земля высохла так, что за машиной тянулся колоссальный пылевой шлейф. Внезапно перед ней появился незнакомый мужчина, обвинивший её в том, что она намеренно выбрасывает в воздух максимальный объём пыли. Разумеется, Йоханна продолжила работать, а разъярённый господин кричал ей вслед «Ich stech’ euch alle ab (я всех вас зарежу!)». В результате Анти-Грета в начале октября присоединилась к движению «Land Schafft Verbindung».