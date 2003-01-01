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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Интернет
«Партнер» №3 (270) 2020г.

Под Гуглом

О Гугле мы уже писали... 11 лет назад. С тех пор многое изменилось в мире интернета, та информация нуждается в апдейте. Но главное – тема «Гугл» по-прежнему актуальна. Наверное, сайт Google для большинства читателей, живущих активной жизнью в интернете, является самым посещаемым сайтом, там можно получить любую информацию. И это уже на протяжении 20 лет. Создателями Гугла были юные Ларри Пейдж и Сергей Брин, сегодня уже солидные джентльмены ближе к пятидесяти, состояние каждого в миллиардах примерно равно их возрасту. И вот в расцвете сил и богатства эти два преуспевающих американца подали в отставку. Они устранились от текущих дел в материнской компании Alphabet, оставив за собой акции и общий контроль. Просто устали или планируют нечто новое, ответа пока нет. А начинался Гугл, как и другие гиганты, вроде Apple и Microsoft, в гараже. Сегодня Гугл – это тысячи работников на всех континентах, из поисковой машины вырос гигант и продолжает расти, причем во все стороны.

 

Мы недавно сообщали о прорыве Гугла в области создания квантового компьютера. Лаборатории Гугла ведут разработки в новейших областях науки, главным образом связанными с информационными технологиями. Вот, например, недавно сообщили, что Гугл создал в сотрудничестве с канадскими океанологами программу, которая служит идентификации касаток в реальном времени по их голосу. Да, касатки – это не рыбы, а млекопитающиеся, хищные киты-убийцы, умеющие издавать подражательные звуки и общающиеся голосом между собой. Казалось бы, при чем тут Гугл, но им это тоже нужно.

 

Гугл приобретает молодые развивающиеся фирмы – стартапы. Он и сам, в период гаражного существования, был по сути стартапом, только его никто не купил. Приобретение стартапов – это один из способов ускоренного развития. Молодые энтузиасты генерируют новые идеи, после чего поглощаются гигантами, где эти идеи воплощаются. Страной стартапов является Израиль, в котором эта форма научного бизнеса развивается при поддержке государства и крупных фирм.

 

Сам Гугл шефствует над тысячами(!) израильских стартапов. Недавно в Тель-Авиве был открыт кампус площадью в 1800 кв.м для тренинга и обучения стартаповцев, кампус занимает один из восьми этажей «Electra Tower» – офиса Гугла в Израиле.

Выгода от стартапов всеобщая: и для молодежи, становящейся на ноги, и для фирмы, покупающей готовый продукт мирового уровня, и для государства.


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<< Назад | №3 (270) 2020г. | Прочтено: 42 | Автор: Мучник С. |

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