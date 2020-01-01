Общество >> Полезная информация

«Партнер» №3 (270) 2020г.

Новые положения трудового права Германии в 2020 году

С 1 марта 2020 года вступил в действие долгожданный закон для иностранных специалистов, желающих работать в Германии. В обзор включены и другие важные изменения в сфере трудового права.

Закон о квалифицированной трудовой эмиграции. С1 марта 2020 года открыт рынок труда для квалифицированных работников из стран, не входящих в Европейский союз. Желающие жить и работать в Германии могут получить визу или временный вид на жительство для своего трудоустройства. Закон отменяет обязательный ранее приоритет в трудоустройстве местных жителей и не ограничивает работодателей в найме иностранцев.

Для трудовой эмиграции требуется выполнить ряд условий:

подтвердить эквивалентность квалификации;

найти конкретное предложение о работе;

знать немецкий язык на достаточном для работы уровне;

при намерении самостоятельно искать рабочее место в ФРГ – иметь достаточно денежных средств для полугодичного нахождения в стране.

Правила проживания для специалистов включены в Закон о проживании.

Центральный сервисный центр профессионального признания (ZSBA) начал свою работу с 01.02.20 в Федеральном агентстве занятости.

С консультантами сервисного центра можно связаться на многоязычном портале www.make-it-in-germany.com. Адрес центра: Villemomblerstr. 76, 53123 Bonn. Телефон: +49 228 713 1313. Часы работы: 08:00 – 18:00.

Основная цель центра – предложить иностранцам, ищущим признания своего образования, единое место помощи. Центр также консультирует по вопросам требований к признанию образования и специальности, перспективам конкретного трудоустройства, а также вопросам проживания в Германии. Центр сопровождает заявителей до их въезда в Германию (пилотная функция). В компетенцию Центра входит проведение консультаций о возможном месте работы, поддержка соискателей в составлении необходимых документов и их подаче в ответственный орган или работодателю.

Ставка страхового взноса по безработице снижена с 1 января 2020 года до конца 2022 года еще на 0,1 процентного пункта до 2,4%. Такое снижение позволяет сотрудникам и компаниям ежегодно получать около 0,6 млрд евро.

Минимальный уровень валового дохода для заключения обязательного страхования на случай болезни увеличивается. Обязательный страховой лимит увеличился с 60,750 евро до 62,550 евро. Тот, кто желает перейти в 2020 году на частное медицинское страхование, должен будет превысить лимит 2019 года.

Закон о квалификационных возможностях улучшает защиту при страховании от безработицы. Для получения пособия по безработице требуется минимальный страховой период в 12 месяцев на протяжении 30 месяцев. Для лиц, которые преимущественно работают на краткосрочных работах, минимальный период страхования от безработицы сокращен с 1 января 2020 г. до шести месяцев.

Закон о модернизации профессионального обучения (BbiMoG) установил размер минимального пособия на обучение в 515 евро для всех курсов профессионального обучения, которые начинаются позже 01.01.2020. Запланировано постепенное повышение минимальных выплат до 2023 года (2021 год – 550 евро; 2022 год – 585 евро; 2023 год – 620 евро). Для учащихся на втором году обучения предусмотрена доплата 18%, на третьем – 35% и на четвертом – 40%. Второй этап модернизации профессионального обучения вступит в силу с 01.08.2020. Он увеличит нормы потребности и надбавки во время профессионального обучения. Закон о внесении изменений в государственные дотации на обучение (BAföG) обеспечивает единообразное финансирование для всех учащихся в университетах и в школах профессионального обучения.

Минимальная заработная плата в Германии с 1 января 2020 года выросла на 16 центов в час и составляет 9,35 евро в час.

Сроки выплат дотаций на интеграцию в трудовую жизнь безработных продлены до конца 2023 года. Агентства по трудоустройству и центры занятости могут предоставлять работодателям дотации на интеграцию. Они составляют сумму до 50% от заработной платы. Дотации предоставляются на срок до 12 месяцев, а при трудоустройстве безработных старше 50 лет – до 36 месяцев.

Midijob – фактор F в переходной зоне. С 1 января 2020 года работникам, имеющим доход в переходной зоне с 450,01 евро до 1 300,00 евро в месяц, будет установлен новый коэффициент F = 0,7547. В то время как взнос работодателя рассчитывается из полной заработной платы, для расчета доли работника в отдельных классах страхования используется уменьшенная заработная плата. Эта уменьшенная плата определяется с использованием коэффициента F (прежний «коэффициент скользящей зоны»).

Минимальный взнос в обязательное пенсионное страхование в 2020 году составляет 83,70 евро в месяц. Ставка взносов по-прежнему составляет 18,6% в общем пенсионном страховании и 24,7% в пенсионном страховании шахтеров.

Повышение пенсионного возраста. Застрахованные лица, которые родились в 1955 году, достигают стандартного возрастного предела выхода на пенсию в 65 лет и 9 месяцев. Для следующих возрастных групп стандартный возрастной предел поднимется с шагом в два месяца в год. Для тех, кто родился в 1964 году и моложе, стандартным возрастным пределом будет 67 лет.

С 2020 года работающие пенсионеры освобождены от обязательного медицинского страхования. Они должны платить взносы только за доход от пенсий компании, превышающий 159,25 евро.

Деньги на укрепление здоровья. Компании могут помогать своим сотрудникам поддерживать здоровье и хорошую физическую форму. В 2020 году максимальная безналоговая сумма для этих целей выросла до 600 евро на одного работника за календарный год.

Закон об оказании помощи родственникам снимает бремя с родителей и детей, которые обязаны содержать близких родственников, получающих пособия по уходу или другие социальные пособия. Обязанность по содержанию возникает только в случае, если их годовой доход превышает 100 000 евро. Единственным исключением из этого являются родители несовершеннолетних бенефициаров, которые обязаны платить алименты.

Обзор подготовил Юрген Франк (Дортмунд)

Читайте также: