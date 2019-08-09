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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Право на компенсацию за боль и страдания при ДТП

Рекомендации Адвокатской коллегии КРИМХАНД участникам ДТП

Продолжаем серию публикаций-рекомендаций участникам дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Германии. В этой статье рассмотрим, что такое компенсация за боль и страдания и кто имеет право на денежное возмещение за причиненный в автомобильной аварии нематериальный (моральный) ущерб (Schmerzensgeld).

При дорожно-транспортном происшествии потерпевшему нередко причиняется не только материальный ущерб, но и вред здоровью. Жертвы несчастных случаев имеют право на компенсацию за причиненные им боль и страдания, а в случае гибели человека право требовать подобную компенсацию имеют его ближайшие родственники.

Судебный иск о возмещении компенсаций за причиненную боль предполагает, что пострадавший в результате ДТП получил травму, вследствие чего ухудшилось его здоровье. Такое право проистекает из § 253 Гражданского кодекса Германии (BGB), а также § 7 и § 18 Закона о дорожном движении (StVG). Для получения компенсации потребуется доказать, что ухудшение здоровья действительно является результатом несчастного случая.

О личном и психологическом ущербе может быть заявлено для компенсации боли и страданий при наличии следующих условий:

физическом недуге;

психологических последствиях (депрессия, беспокойство);

хроническом страдании;

потребности в уходе;

невозможности продолжать трудовую деятельность;

смерти потерпевшего.

Выплаты денежного возмещения – Schmerzensgeld жертвам ДТП, при котором был нанесен ущерб здоровью, как правило, производятся за счет автомобильной страховки лица (KFZ-Versicherung), признанного виновным в ДТП или за счет страхования от несчастных случаев (Umfallversicherung).

Если виновник ДТП не опротестовывает свою вину в судебном порядке, то вопрос выплаты компенсаций за причиненную боль решается путем подачи соответствующего заявления в страховую компанию виновника. Страховая компания выплачивает денежную компенсацию на основании сведений о здоровье потерпевшего, которые предоставляет лечащий врач или медицинское учреждение.

Для надлежащего оформления документов на выплату компенсаций имеет смысл привлекать адвокатов, которые специализируются по дорожному праву Германии, тем более что юридическая помощь потерпевшему оплачивается страховой компанией виновника произошедшего.

Своевременное обращение потерпевшего к адвокату повысит шансы на более справедливые выплаты за нанесенный материальный и нематериальный ущерб, как на досудебной стадии, так и при рассмотрении спора в суде.

При небольших авариях, которые наиболее часто происходят на дорогах, собрать доказательства нанесения ущерба здоровью довольно проблематично, и это несмотря на то, что даже небольшое столкновение может нанести существенный вред здоровью водителя и пассажиров. Примером сложных травм являются так называемые «хлыстовые травмы», (медицинский термин – HWS-Distorsion). Речь идет о травме, которая возникает в области шейного отдела позвоночника вследствие насильственного растяжения связок, сухожилий и мышц. Многие водители непосредственно после аварии не обращают должного внимания на свое состояние, но уже через несколько дней у них появляются боли в области шейного отдела позвоночника. Если собрать доказательства, что травма произошла в результате несчастного случая, то пострадавшему выплатят компенсацию за причиненные страдания и боль. Кстати, требование потерпевшего на компенсацию за боль может иметь место даже в том случае, если виновник аварии на самом деле не виноват. Это вытекает из § 11 Закона о дорожном движении (StVG).

Если жертва несчастного случая умерла, претендовать на компенсацию за боль могут его близкие родственники. В таких делах травмой здоровью родственников могут являться психические нарушения, возникшие у них в результате смерти потерпевшего. Для этого нужно, прежде всего, быть патологически восприимчивым к гибели близкого человека. Кроме того, психические расстройства должны выходить за рамки ухудшения здоровья, с которыми сталкиваются оставшиеся в живых при уведомлении о смерти родственника. При отсутствии должных обоснований и доказательств это может привести к тому, что претензии пострадавшего останутся без удовлетворения.

Определение размера компенсации за боль и страдания всегда индивидуально. У потерпевшего нет законного права на бесспорную сумму компенсации. Тем не менее, существуют таблицы, которые уже зарекомендовали себя в качестве ориентира для таких выплат. При частном страховании от несчастных случаев обычно выплачиваются максимальные суммы компенсаций за боль и страдания. Размеры выплат зависят от типа травмы. Например, если при аварии был сломан зуб, то можно рассчитывать на выплату компенсации за боль в размере от 100 евро, а при полном параличе пострадавшего компенсация за боль достигает 400 тысяч евро.

Даже если жертва происшествия сначала не заметила ухудшения здоровья, имеет смысл немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы определить любые последствия травмы, такие, как например, «хлыстовая травма». При этом, помимо справки о нетрудоспособности, следует запросить выписку от врача с точным диагнозом.

Как правило, заболевания или другие страдания пострадавшего в ДТП финансово компенсируются тем, что называется «облегчением боли». Размер компенсации зависит от интенсивности боли: чем сильнее боль, тем выше компенсация. Если для восстановления здоровья пострадавшего необходима операция, то на размер выплат влияет «интенсивность вмешательства». Возникновение косвенного ущерба тоже может увеличить сумму выплат, например, если пострадавший впоследствии страдает хроническими болями или от непоправимого ущерба для здоровья.

В дополнение к восстановлению здоровья, компенсация за боль и страдание служит оплатой «в качестве удовлетворения». Жертва несчастного случая, в конечном итоге, страдает от небрежности человека, который виноват в ДТП.

В вопросах возмещения материального ущерба и компенсации за боль при ДТП Коллегия адвокатов КРИМХАНД рекомендует потерпевшим обращаться за профессиональной квалифицированной помощью к адвокатам по дорожному праву. Даже если на стороне потерпевшего закон, адвокат всё равно необходим для этой процедуры. Только адвокат имеет широкий доступ к материалам дела. Для успешного предъявления претензий важно, чтобы все требования, экспертные заключения и оценки были выполнены в соответствии с правилами и в дальнейшем правильно оценены страховыми компаниями и судом.

Вадим Кримханд (Дортмунд)

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