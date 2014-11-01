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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №3 (270) 2020г.

Белье и плесень

Как сушить первое, чтобы не допустить образования второго

 

Плесень в доме – большая неприятность. Плесень в съемной квартире – две большие неприятности. Потому что от нее нелегко избавиться и еще потому, что вопрос ответственности за образование плесени порождает сложные юридические проблемы. Тот, кто ответствен, обязан оплачивать ее устранение (в серьезном случае это дорогое удовольствие). Владельцы съемного жилья стандартно настаивают на том, что виноваты жильцы. Как правило, им удается отстоять свой «постулат», в том числе перед судом. Жильцам вменяются в вину неправильный режим проветривания и сушка белья в квартире. И то, и другое ведет к образованию плесени.

Так можно ли сушить белье в доме? И как это делать, чтобы не порождать плесень. И чтобы не «заплесневели» отношения с владельцем жилья.

 

Специалисты дают универсальный совет: летом сушить белье в саду, а зимой использовать сушильную машину (Wäschetrockner). Совет хорош для тех, у кого всё это есть. А если нет ни садика, ни сушилки-автомата? Сушить все-таки в квартире?

 

Первым делом – посмотреть в договор

 

Единого правила на этот счет нет. Кто-то считает так, кто-то этак. Владельцы жилья обычно против. Они даже пытаются официально запретить сушку белья в доме.

Если это действительно запрещено, то соответствующее условие включено в договор сдачи жилья внаем (Mietvertrag). В большинстве случаев владельцы включают такое условие. Поэтому внимательно изучите договор, чтобы не попасть впросак.

 

А признает ли суд?

 

А вот суды, как правило, не признают формальное условие, запрещающее сушку белья. И стирка, и сушка относятся к нормальным условиям проживания. Поэтому владельцы не должны перегибать палку.

Но если неправильная сушка ведет к образованию плесени (и если это доказано), то суд, скорей всего, встанет на сторону владельца, требующего возмещения затрат на удаление плесени.

В общем, нужно иметь в виду два момента:

  1. Сама по себе сушка белья в доме еще не является нарушением, даже если Mietvertrag этого не допускает
  2. Но если частая сушка в сочетании с нерегулярным проветриванием способствует образованию плесени, то устранять ее обяжут квартиросъемщика.

Словом, сушить можно. Но допускать избыточную влажность нельзя.


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<< Назад | №3 (270) 2020г. | Прочтено: 48 | Автор: Филимонов О. |

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