Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Общество >> Полезная информация
«Партнер» №3 (270) 2020г.

Вместе с мамой на курорт по программе Mutter-Kind-Kur

Почти год прошел, как мы с детьми ездили на Mutter-Kind-Kur, так называемый курорт матери и ребенка. Что же это такое? Это прекрасная возможность для уставших мам и пап, больных деток, беременных сменить обстановку, отдохнуть и подлечиться.

Показаниями к нему могут быть стресс, боли в спине, лишний вес, головные боли или, к примеру, аллергия. Помимо всего, это еще и семейная терапия, позволяющая оставить все домашние заботы и проводить максимум времени с ребенком.

 

Как получить «путевку»

 

Для этого нужно пойти к своему терапевту (Hausarzt), если пациент вы (в наш санаторий с детьми приезжали и бабушки), и попросить Antrag auf Mutter-Kind-Kur, который он заполнит вместе с вами. Если же кур нужен малышу, то вы идете как сопровождающее лицо, а обращаться нужно к детскому врачу. Затем эти документы относим в вашу страховую кассу и ждем: их будет рассматривать специальная медицинская комиссия. Через недели две по почте придет ответ с разрешением отправляться на лечение либо отказ.

 

Нам ответ пришел буквально через два дня. Теперь дело за поиском санатория, на это дается полгода. В письме мне предлагали обратиться к Kur-Berater, или же подобрать курорт с помощью страховой компании, или предоставляли мне возможность найти кур самостоятельно в интернете.

Я решила, что буду искать сама. Мне проще в спокойной обстановке ознакомиться с множеством предлагаемых вариантов и выбрать подходящий. А выбор довольно большой: в городе, на местности, в горах, в лесу, у моря... Для меня было важно сменить землю, при этом не очень далеко уезжая от дома, так как дальняя дорога с двумя малышами (на тот момент Алисе было 2,11 и Артему 1,8) – то еще удовольствие для всех.

 

Мы остановились на курорте Mikina в земле Baden-Württemberg. Итак, с местом определились, созваниваемся с ними и узнаем, свободны ли желаемые даты. Получаем бронь на две недели, в течение которых нужно уведомить об этом свою страховую компанию. Далее касса сама свяжется с санаторием, и вам придет еще одно письмо от клиники, а за два месяца до отъезда – пакет с документами, который нужно заполнить и отправить назад.

 

Важно:

 

Длительность кура – 21 день. Полагается такой отдых раз в 4 года и до достижения ребенком 12 лет, одинокому родителю или же по особым показаниям – раз в 2 года. Стоимость – чисто символическая: около 10 евро в день, но если у вас есть Zuzahlungsbefreiung, то вообще бесплатно. Возьмите его с собой – нужно показать по прибытии.

По возвращении домой зайдите в вашу страховую кассу – вам еще и деньги за проезд вернут. Если есть билеты, то по их стоимости, если вы добирались машиной, то километраж учтут по самому короткому маршруту.

На сайте Facebook у санаториев есть свои странички, на которых вы можете задать интересующие вас вопросы тем, кто там уже был или сейчас отдыхает, а также найти попутчика и ехать вместе.


Полностью эту статью вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске журнала «Партнёр».

Подписаться на журнал в печатном или в электронном виде вы можете здесь.

Купить любой (в том числе и актуальный) номер журнала в электронном виде можно здесь.

Заказать бесплатно ознакомительный экземпляр с доставкой на дом можно здесь.


<< Назад | №3 (270) 2020г. | Прочтено: 47 | Автор: Бошманн Я. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

ALDI и LIDL

Прочтено: 4316
Автор: Мучник С.

Алименты в Германии. Вопросы и ответы

Прочтено: 2772
Автор: Кримханд В.

Hartz IV. Когда безработный вправе отказаться от направления на работу

Прочтено: 2570
Автор: Миронов М.

Солидарная пенсия для поздних переселенцев и еврейских иммигрантов

Прочтено: 2444
Автор: Миронов М.

Российская пенсия и социальные пособия

Прочтено: 2326
Автор: Рогнер Ю.

Смогут ли получатели социальных пособий избежать собственных доплат за жилье

Прочтено: 2197
Автор: Миронов М.

Новое в законодательстве Германии в 2019 году

Прочтено: 2035
Автор: Франк Ю.

Изменения в немецком законодательстве в 2018 году

Прочтено: 1819
Автор: Редакция журнала

Берегись автомобиля

Прочтено: 1741
Автор: Kapp H.

Больше денег на счету получателя пособия

Прочтено: 1695
Автор: Миронов М.

Термомикс и компания

Прочтено: 1608
Автор: Мучник С.

Изменения для получателей Grundsicherung

Прочтено: 1516
Автор: Редакция журнала

Введение минимальной зарплаты

Прочтено: 1510
Автор: Мармер Э.

Правовая консультационная помощь малоимущим гражданам

Прочтено: 1422
Автор: Толстоног В.

Нововведения 2014-го года

Прочтено: 1339
Автор: Розенберг Э.

Социальная помощь и общественно полезные работы

Прочтено: 1174
Автор: Толстоног В.

Плесень – опасность в квартире

Прочтено: 1131
Автор: Грозмани А.

Запланированное обнищание

Прочтено: 1120
Автор: Миронов М.

Стоит ли менять больничную кассу в 2014 году?

Прочтено: 1116
Автор: Мармер Э.

Закон ФРГ об изгнанных и беженцах немецкой национальности

Прочтено: 1115
Автор: Пуэ Т.