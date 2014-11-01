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«Партнер» №3 (270) 2020г.

Вместе с мамой на курорт по программе Mutter-Kind-Kur

Почти год прошел, как мы с детьми ездили на Mutter-Kind-Kur, так называемый курорт матери и ребенка. Что же это такое? Это прекрасная возможность для уставших мам и пап, больных деток, беременных сменить обстановку, отдохнуть и подлечиться.

Показаниями к нему могут быть стресс, боли в спине, лишний вес, головные боли или, к примеру, аллергия. Помимо всего, это еще и семейная терапия, позволяющая оставить все домашние заботы и проводить максимум времени с ребенком.

Как получить «путевку»

Для этого нужно пойти к своему терапевту (Hausarzt), если пациент вы (в наш санаторий с детьми приезжали и бабушки), и попросить Antrag auf Mutter-Kind-Kur, который он заполнит вместе с вами. Если же кур нужен малышу, то вы идете как сопровождающее лицо, а обращаться нужно к детскому врачу. Затем эти документы относим в вашу страховую кассу и ждем: их будет рассматривать специальная медицинская комиссия. Через недели две по почте придет ответ с разрешением отправляться на лечение либо отказ.

Нам ответ пришел буквально через два дня. Теперь дело за поиском санатория, на это дается полгода. В письме мне предлагали обратиться к Kur-Berater, или же подобрать курорт с помощью страховой компании, или предоставляли мне возможность найти кур самостоятельно в интернете.

Я решила, что буду искать сама. Мне проще в спокойной обстановке ознакомиться с множеством предлагаемых вариантов и выбрать подходящий. А выбор довольно большой: в городе, на местности, в горах, в лесу, у моря... Для меня было важно сменить землю, при этом не очень далеко уезжая от дома, так как дальняя дорога с двумя малышами (на тот момент Алисе было 2,11 и Артему 1,8) – то еще удовольствие для всех.

Мы остановились на курорте Mikina в земле Baden-Württemberg. Итак, с местом определились, созваниваемся с ними и узнаем, свободны ли желаемые даты. Получаем бронь на две недели, в течение которых нужно уведомить об этом свою страховую компанию. Далее касса сама свяжется с санаторием, и вам придет еще одно письмо от клиники, а за два месяца до отъезда – пакет с документами, который нужно заполнить и отправить назад.

Важно:

Длительность кура – 21 день. Полагается такой отдых раз в 4 года и до достижения ребенком 12 лет, одинокому родителю или же по особым показаниям – раз в 2 года. Стоимость – чисто символическая: около 10 евро в день, но если у вас есть Zuzahlungsbefreiung, то вообще бесплатно. Возьмите его с собой – нужно показать по прибытии.

По возвращении домой зайдите в вашу страховую кассу – вам еще и деньги за проезд вернут. Если есть билеты, то по их стоимости, если вы добирались машиной, то километраж учтут по самому короткому маршруту.

На сайте Facebook у санаториев есть свои странички, на которых вы можете задать интересующие вас вопросы тем, кто там уже был или сейчас отдыхает, а также найти попутчика и ехать вместе.



