Социальные вопросы >> Базовое обеспечение в старости

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Продолжаем рассказывать о базовой пенсии

Федеральный кабинет министров доработал референтный законопроект о базовой пенсии и отправил его 19.02.2020 в администрацию бундестага для дальнейших законотворческих процедур уже как кабинетный законопроект. Обращаю внимание на то, что пока рано говорить о вступлении закона в силу. Полагаю, что в ходе парламентских слушаний законопроект претерпит дальнейшие, возможно, значительные изменения.

В тексте кабинетного законопроекта я не нашел каких-либо особых правил, касающихся немецких поздних переселенцев или указаний на Закон о пенсии за иностранный трудовой стаж. С этим вопросом я обратился в справочную службу Федерального министерства труда и социальных дел. Сотрудница справочной службы не имела каких-либо особых сведений по базовой пенсии для российских немцев. Я считаю вероятным вхождение поздних переселенцев со статусом по § 4 BVFG в систему базовой пенсии на особых условиях.

Одной из целевых групп получателей базовой пенсии названы ухаживающие персоны. Зачастую тяжелый труд ухода за немощными родственниками падает на женщин. Быть привязанным к требующему ухода родственнику означает отказаться от трудовой деятельности или работы на неполный трудовой день. К наступлению собственной старости женщина, посвятившая себя требующим поддержки членам семьи, получит незначительную пенсию и будет вынуждена обращаться за социальной помощью. Государство решило исправить это положение.

Понятно, что работа по уходу должна быть подтверждена документами. Известно, что многие люди считают уход своим семейным долгом и не обращаются или запоздало обращаются за помощью кассы по уходу. Здесь нужно отбросить ложную скромность и ходатайствовать в компетентных учреждениях о присвоении степени ухода немощной персоне. Это поможет как нуждающемуся в уходе родственнику, так и ухаживающему лицу, а также позволит последнему улучшить своё пенсионное обеспечение.

Система базовой пенсии засчитывает период ухода за ребенком. Супругам можно посоветовать обдумать свои трудовые и жизненные позиции в этот период. Затем на базе фактической ситуации принять решение, кто из них занимается воспитанием ребенка и, таким образом, зарабатывает стаж для базовой пенсии. Здесь я вижу определенные трудности доказательства для поздних переселенцев немецкого происхождения. Пенсионная система засчитывает в трудовой стаж период ухода за ребенком до трех первых лет его жизни. Поздние переселенцы в самом начале своего жизненного пути сообщают пенсионной кассе имя родителя, опекавшего ребенка на территории страны происхождения. Обычно все честно указывают ухаживающей персоной мать детей. Это указание имеет различные последствия для будущей пенсии в зависимости от переселенческого статуса ухаживающей персоны.

В системе базовой пенсии нужно будет указывать более длительные периоды ухода за ребенком. В стаж базовой пенсии засчитываются 10 лет за опеку одного ребенка, 15 лет – за двоих детей и 20 лет за опеку трех и более детей. Это означает, что претендующим на базовую пенсию поздним переселенцам придется сообщать дополнительные сведения об условиях опеки детей в требуемый период.

Другой целевой группой системы базовой пенсии являются трудящиеся неполный рабочий день и трудящиеся с низким заработком в течение трудовой жизни. В систему базовой пенсии будут включены не только будущие пенсионеры, но и нынешние получатели выплат пенсионной кассы. Кабинетный законопроект содержит интересное положение для получателей базовой пенсии, получающих общественную помощь. Ведь может оказаться, что даже после выплаты базовой пенсии получателю придется обращаться за общественной помощью. Для социально зависимой группы получателей базовой пенсии законопроект предусматривает определенные дотации и свободные суммы. В результате получатель социальной помощи с большим трудовым стажем должен располагать в старости большими средствами, нежели получатель с «прохладной» трудовой биографией. Не должно быть так, что прочие социальные системы «съедят» прибавку из фонда базовой пенсии.

Одной из предпосылок получения базовой пенсии кабинетный законопроект называет 33 года трудового стажа (396 месяцев). Этот стаж можно заработать за счет ухода за детьми, родственниками и иными персонами, за счет низкооплачиваемой трудовой деятельности или по некоторым иным позициям. Важное примечание: период безработицы в стаж базовой пенсии не засчитывается.

Источником финансирования базовой пенсии кабинетный проект называет госбюджет. Отпало указание на финансирование базовой пенсии исключительно из дохода от налога на финансовые трансакции и из бюджета Федерального министерства труда и социальных дел. Это позитивное для будущих получателей изменение ставит базовую пенсию на более солидный фундамент.

Система базовой пенсии сама проверит доходные позиции своих членов и сама выплатит базовую пенсию без особого заявления со стороны заинтересованных лиц. С этой целью система базовой пенсии получит доступ ко всем финансовым и прочим актам пенсионера в различных социальных и приватных кассах. Сим пожилые люди избавляются от непростых административных затрат и хлопот, что тоже хорошо.

Адвокат Т. Пуэ (Франкфурт-на-Майне)