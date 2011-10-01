Работа >> Трудовое законодательство

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Пандемия коронавируса и трудовое право Германии

Ответы адвоката по трудовому праву Вадима Кримханда на вопросы об особенностях трудовых отношений во время пандемии вируса COVID-19

Что делать, если есть подозрение на инфицирование сотрудника коронавирусом?

Если у сотрудника проявляются симптомы Covid-19, рекомендуем обратиться в ответственное учреждение здравоохранения. Именно оно является первым контактом руководства. Отдел здравоохранения должен предоставить информацию о том, какие дальнейшие меры должны быть приняты. Работника следует изолировать от других членов коллектива, поэтому имеет смысл отправить его домой или к врачу, чтобы выяснить, действительно ли работник заражен коронавирусом.

Можно ли принудить работника к сдаче теста на инфицирование коронавирусом?

Работодатель может только порекомендовать работнику пройти медицинское обследование, но работодатель не имеет право нарушать неприкосновенность частной жизни и физическую неприкосновенность работника. Для решения этого вопроса работодатель имеет право подключить медицинскую службу предприятия или ответственный отдел здравоохранения.

Будет ли работник получать зарплату, если он инфицирован коронавирусом?

Заболевший коронавирусом – такой же больной сотрудник, как и тот, кто заболел любым другим заболеванием. Поэтому работник имеет право на получение зарплаты в соответствии с § 3 абзац 1 Закона о выплате пособий при долговременной нетрудоспособности (Entgeltfortzahlungsgesetz, EntgeltFG). В случае предоставления больничного листа от своего врача или другого уполномоченного лица (больницы и т. п.), заработная плата выплачивается работодателем в течение до шести недель, после чего обязанность выплаты переходит к медицинским страховым компаниям.

Что делать, если ребенок инфицирован коронавирусом?

Этот случай не отличается от всех других случаев, когда работник не может выйти на работу из-за необходимости ухода за своим больным ребенком. Право вытекает из § 616 Гражданского кодекса Германии (BGB) и § 45 Пятой книги социального кодекса (SGB V).

Могу ли я остаться дома, потому что боюсь заразиться на работе?

Страх заразиться коронавирусом не является основанием для невыхода на работу. Сотрудники могут не выходить на работу только в случае, если они фактически не могут работать. Отсутствие на рабочем месте без оправдательных документов считается прогулом. Это ведет к ответственности, предусмотренной нормами трудового права Германии.

Может ли работник носить на работе маску?

Ношение маски для лица законодательством не запрещено. Работодатель не может это запретить.

Должен ли работодатель предоставить работнику защитные и дезинфицирующие средства?

Работодатель обязан обеспечить положение, при котором риск травм и заболеваний в компании был как можно ниже. Необходимые меры для этого могут также включать предоставление работодателем работникам защитных и дезинфицирующих средств. Действия, которые должна предпринять компания, зависят от конкретных условий работы сотрудников. Например, имеют ли сотрудники в процессе работы контакт с клиентами или нет.

Может ли сотрудник отказаться от соблюдения защитных мер?

Нет. У работодателя есть директивное право (Direktionsrecht), согласно которому он может издавать инструкции, обязательные для трудового коллектива, а работник обязан эти инструкции выполнять. Например, руководство может обязать своих сотрудников регулярно мыть руки или дезинфицировать их, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Может ли работодатель потребовать, чтобы я работал дома?

Место работы в первую очередь определяется трудовым договором. Исключения возможны. Рекомендуем оформить это отдельным соглашением между работодателем и работником.

Может ли работодатель отправить сотрудника в отпуск или приказать остаться дома?

Работодатель имеет так называемое трудовые обязательства. Если работодатель отправляет сотрудников домой без причины, он остается обязанным выплатить им заработную плату. Обязывать работников брать отпуск незаконно. Работодатель не может просто приказать, чтобы работник оставался дома за счет сокращения размера своих переработок (Überstunden). Это возможно только с согласия работника. Подобная ситуация – и со взятием принудительного отпуска (Zwangsurlaub), для которого нужны веские основания.

Что делать, если компетентный орган на время закрывает предприятие?

Если государственный орган из-за пандемии выдает компании запрет на занятие определенным видом деятельности (Beschäftigungsverbot), то в этом случае применяются нормы Закона о защите от инфекционных болезней (IfSG). Согласно закону, работники имеют право на возмещение убытков (Anspruch auf Entschädigung), то есть на возмещение потери заработка из-за решения компетентного органа.

Может ли работодатель расторгнуть трудовые отношения из-за вируса?

Да, это в принципе возможно и зависит от численности трудового коллектива. На малых предприятиях с численностью до 10 человек надлежащее, то есть своевременное прекращение трудовых отношений, как правило, не является серьезной юридической проблемой. В больших компаниях уволить сотрудников намного сложнее. Согласно Закону о гарантиях и защите от незаконных увольнений (Kündigungsschutzgesetz, KschG), потребуются юридические обоснования с указанием причины расторжения трудового договора.

Ответы Коллегии адвокатов КРИМХАНД основаны на действующей базе немецкого трудового и смежного с ним законодательства. Из-за пандемии коронавируса законодательный орган может принимать особые правовые нормы.

Данная статья никоим образом не может заменить персональную юридическую консультацию. Для разъяснения вопросов немецкого трудового права рекомендуем обращаться за индивидуальной юридической консультацией.

Провел интервью Юрген Франк (Дортмунд)

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