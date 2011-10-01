Работа >> Трудовое законодательство

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Господдержка предприятий, пострадавших из-за эпидемии

Мероприятия по ограничению распространения коронавируса поставили на грань разорения огромное число фирм. В этой связи экономические последствия кризиса могут оказаться более тяжелыми и долгосрочными, чем медицинские. Правительство ФРГ работает над тем, чтобы оказать помощь бизнесу. На момент выхода номера определены лишь контуры программ поддержки, которые, однако, дают представление о том, каким образом будут решаться проблемы предприятий.

Verdienstausfall

Очевидно, что текущий кризис касается всех, но до разной степени. Прежде всего, имеет смысл рассмотреть ситуацию для тех предприятий, работа которых запрещена решениями государственных органов. Фитнес-студии, игорные салоны, гостиницы, рестораны, (непродовольственные) магазины, учебные предприятия, дискотеки прекратили свою деятельность на основании § 16 или § 28 Infektionsschutzgesetz (закона о защите от инфекций). Этот же закон §§ 56 и 65 предусматривает и компенсацию того ущерба, который возникает в связи с закрытием предприятий – Verdienstausfall. То же касается и любого предприятия других отраслей, если оно было закрыто на карантин в связи с болезнью одного из работников.

Размер компенсации вычисляется как разность между недополученным оборотом и сэкономленными расходами. В качестве основы для определения этих показателей будут использоваться данные за прошлые годы. Заявления должны подаваться в те ведомства, которые непосредственно распорядились о закрытии предприятия. В NRW и в Niedersachsen это Landschaftsverband (союз коммунальных образований).

Нынешняя ситуация является кризисной в том числе и для чиновников, которые столкнулись с подобными вызовами впервые. В этой связи получить от них информацию будет непросто и имеет смысл сперва ознакомиться с ней здесь . Кроме того, полезными могут оказаться Branchenverbände (отраслевые объединения предпринимателей), а также IHK (региональные объединения предпринимателей). В любом случае, можно не очень торопиться, поскольку заявление можно подать в течение трех месяцев после запрета на деятельность.

Kurzarbeit





Тем предприятиям, деятельность которых не запрещена, но ограничена в результате эпидемии, приходится в первую очередь думать о сокращении издержек. В этой связи важна Kurzarbeitgeld – KUG (субсидия в связи с вынужденным сокращением занятости работников). Право на получение этой субсидии имеет любое предприятие, деятельность которого осложнена сложившейся ситуацией. Подразумевается, что работодатель вынужден сократить объем занятости работников в связи с объективными, не зависящими от него факторами.

Степень сокращения рабочей недели может составить и 100%, то есть работники вообще не выходят на работу, но она должна перекликаться с фактическим положением предприятия. Максимально допустимый на данный момент период выплаты KUG составляет 12 месяцев. Размер субсидии вычисляется на основе сложно сформулированных правил, поэтому проще всего определять его при помощи калькуляторов в интернете (KUG-Rechner).

Решение о сокращении занятости должно быть согласовано с теми работниками, которых это решение касается. После этого заявление может подаваться в Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsamt). Заявления на субсидию должны быть поданы не позднее, чем в последний день того месяца, когда возникла сокращенная занятость.

Kleinstbetriebe

О пяти миллионах Selbständige (самозанятых предпринимателей) и мелких предприятиях (до 10 работников) федеральное правительство планирует позаботиться посредством выделения субсидий и льготных кредитов. Для этих целей будет создан специальный фонд размером €40 млрд. Речь идет о субсидиях, которые будут выдаваться без бюрократических проволочек, однако государство оставляет за собой право проверить позднее то, действительно ли предприниматель нуждался в помощи, и преобразовать выданную субсидию в кредит.

Уже известно, что сумма единоразовой поддержки составит € 9 тыс. для предприятий с менее чем 5 работниками и € 15 тыс. – для предприятий с менее чем 10 работниками. Заявление на получение субсидии в NRW можно подать здесь. По мере поступления информации будем актуализировать статью на интернет-портале www.partner-inform.de

Steuern

Любое предприятие может обратиться в налоговую инспекцию с просьбой об отсрочке выплаты налогов и снижении авансовых платежей. Пока не решено, но ожидается, что Finаnzamt не будет начислять по этим суммам пеню и проценты. Также ожидается, что налоговая инспекция не будет проводить проверки (Betriebsprüfungen) по месту деятельности предприятий.

Förderdarlehen

Экономически здоровые и прибыльные (до возникновения эпидемии) предприятия могут рассчитывать на привлечение кредитов от федеральных и земельных институтов развития. В своих публикациях Партнёр уже освещал программы поддержки KfW, NRW-Bank и пр. На момент публикации номера принято решение лишь об увеличении квоты оборотных средств с 50 до 90% от общей суммы кредита. Препятствующий выдаче кредитов принцип выдачи кредитов не напрямую, а через коммерческие банки и сберегательные кассы пока остается неизменным. В этом случае мы также намерены отслеживать ситуацию и актуализировать статью на www.patner-inform.de

Бизнес-консультант Дмитрий Вайсбанд

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