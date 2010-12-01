Здоровье >> Медицинское законодательство

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Дневной центр «Philadelphia-Home» для пожилых людей

Думать о завтра следует сегодня!

Забота о пожилых людях – одна из важнейших ценностей современного общества. Задача современной системы социального обеспечения в том, чтобы жизнь пожилого человека была не только долгой, но и максимально комфортной и интересной.

Вы более 15 лет успешно действуете на рынке, соединяя вопросы медицинского обслуживания и комфортного жилья. Что Вы предлагаете?

Мы активно развиваем актуальный ныне формат сервисного жилья для пожилых людей Betreutes Wohnen. Его преимущества в том, что в одном месте оптимально решаются вопросы медицинского сервиса/патронажа, питания и проживания пожилых людей или инвалидов. Эта форма совместного проживания людей не похожа на традиционные дома престарелых.

А в чем ее преимущество?

Для пожилых людей очень важно сохранять свое пространство, привычки, условия жизни, но при желании иметь пространство для общения со своими ровесниками и соотечественниками, с которыми есть общие темы и язык. Ко всему этому – 24 часа медицинского обслуживания. Вот такое соединение частного пространства высокого уровня, коммуникации в общем зале в сочетании с различными активностями – культурными и спортивными с учетом интересов пожилых людей – представляются нам особенно актуальными.

То есть Ваши подопечные не чувствуют себя одинокими?

Именно так, в основе концепции «Philadelphia-Home» – не дать пожилому человеку почувствовать себя одиноким, беспомощным. Дневной центр обеспечивает проживание и берет на себя решение многих проблем как для самих пожилых людей, так и для их родственников и опекунов.

А медицинское обеспечение?

Об этом стоит сказать отдельно. Мы были одними из первых, кто в земле Северный Рейн-Вестфалия создал дневные патронажные центры. Этот опыт бесценен. Мы гордимся нашим высококвалифицированным персоналом – это люди большого сердца и знаний. Подтверждением тому служат отзывы наших постоянных клиентов. Посещения дневного центра для наших гостей оплачивается в большинстве случаев страховыми кассами.

Когда Вы планируете открыть дневной центр «Philadelphia-Home» в Дюссельдорфе?

Дневной центр мы открываем 1 июля 2020 г. Все желающие могут обратиться к нам по телефонам: (0211) 88 93 70 94 и (0157) 779 10 777 уже сейчас и оставить свои заявки, чтобы вовремя оформить все документы для получения места. Мы обеспечим наших подопечных бесплатным транспортным сервисом от их дома в дневной центр и обратно.

Интересно узнать о внутреннем дизайне дневного центра?

Дневной центр имеет основной зал площадью 145 кв. м. Это зал общения, где наши подопечные проводят основное время. Мы не только предлагаем вкусные завтраки и обеды, но у нас есть и возможность готовить вместе. Также будет прекрасный внутренний двор с небольшим садом, где приятно посидеть летом. Мы заботимся о том, чтобы у наших подопечных было интересное времяпровождение для всех и каждого. Ежедневно у нас предусмотрены программы. Они обсуждаются со всеми подопечными и соответствуют их интересам. Есть время для отдыха и для чая.

А как быть инвалидам?

В центре предусмотрено безбарьерное передвижение для инвалидов-колясочников, где соблюдены необходимые требования. Все помещения удобны и комфортны. В санитарных помещениях имеется кнопка вызова персонала.

Когда планируется открытие BetreuetesWohnen“Philadelphia-Home“ в Дюссельдорфе?

Для тех, кто посещает дневной центр, мы предоставляем возможность преимущественного проживания в нашем Betreutes Wohnen “Philadelphia-Home“ в Дюссельдорфе, который будет расположен на Ludenbergerstraße (Düsseldorf-Gerresheim). Строительство начинается в этом году, а открытие планируется на конец 2021 г. Здесь предусмотрены двухкомнатные квартиры от 42 до 60 кв. м. Эти квартиры мы предлагаем для подопечных дневного центра на условиях аренды.

Обстановка комнат жильцов стандартная?

Она индивидуальная и максимально комфортная. Как показал наш опыт, психологически пожилым людям комфортнее среди той мебели или предметов интерьера, которые им привычны. Поэтому обстановку каждой комнаты мы с радостью обсудим с постояльцами. Тут каждое решение индивидуально. Комнаты светлые, новые, в оформлении всех помещений использованы экологически чистые материалы.

Могут ли наши читатели увидеть дневной центр?

Да, мы будем рады видеть у нас в гостях всех, кому интересен наш проект. Мы открыли три дневных центров для пожилых людей: два в Крефельде, один в Дуйсбурге, сейчас открываем в Дюссельдорфе. Самое главное – что мы создали в них настоящие сообщества людей и профессионалов, которые заботятся о наших подопечных, максимально приблизив атмосферу к семейной.

Пoзвоните нам, и мы с радостью ответим на все Ваши вопросы!

(0211) 88 93 70 94 и (0157) 779 10 777, www.philadelphiahome.de

Счастливое завтра начинается уже сегодня.

Lilia Detje-John, Detje Immobilien GmbH & Co.KG, Lokal-International-Regional, Ernst-Gnoß-Str. 22

40219 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)151-64615155

Fax: +49 (0)211-90989939

E-Mail: info@detje-immobilien.com

Читайте также:

1. Жилой лечебный комплекс «Philadelphia-Home». Журнал «Партнёр», № 6 / 2019. Автор Л. Детье