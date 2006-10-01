Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №4 (271) 2020г.

Даниэль Дефо. 360 лет со дня рождения писателя

Если дата смерти писателя известна с абсолютной точностью, то о дате рождения некоторые источники пишут неуверенно. Зато хорошо известно, что человек, создавший несколько сотен книг и статей, в детстве и подумать не мог о том, что займется сочинительством. Отец его был успешным торговцем мясом и свечами, изготовленными на своей фабрике. Но, как ни странно, родители, которые были противниками господствующей ветви христианства, желали сыну иной судьбы. А потому отдали его в духовную семинарию. А затем – в классическую академию, выпускающую священников. Даниэль с увлечением изучал все предметы, включая древнегреческий и латынь.

 

Но закончив учебу, решил идти по стопам отца и с такой же энергией, как в семинарии и академии, увлекся коммерцией. Для начала он решил облагородить свою фамилию. Ведь предки подарили ему всего-навсего две буквы: «Фо». С такой фамилией он учился в семинарии и академии. К этим буквам он добавил еще две: «Де». И превратился сначала в Де Фо, а потом просто в Дефо. Он завел оптовую торговлю чулками, кирпичом и черепицей, завязывал связи с купцами Франции, Испании и Португалии. И даже однажды был захвачен морскими пиратами, но, к счастью, его быстро удалось выкупить. Заодно к древним языкам, которые выучил на отлично в школе и академии, добавились европейские. Но не только коммерция увлекла его.

 

С той же энергией он ввязался в политическую борьбу. Ему исполнилось 25 лет, когда герцог Монмаут поднял восстание против короля Якова Второго Стюарта. Восстание было подавлено, герцог казнен, а сам Дефо чудом спасся от преследования. Однако уже через два года стал распространяться в народе его политический памфлет о свободе совести, обращенный к королю. И на этом Дефо не остановился. Его очерки, трактаты, памфлеты, в которых он, осуждая несправедливые законы, призывал к реформам, сделали его популярным политиком в Англии. И когда к власти пришла королева Анна, за свои памфлеты Дефо попал в тюрьму и три раза был выставлен к позорному столбу, где мог оплевать его и обругать любой прохожий. Правда, позорное наказание превратилось в триумф – читатели памфлетов Дефо забросали его цветами. И все же на долгие годы ему грозила тюрьма. В тюремной камере он написал проект создания тайной разведывательно-агитационной службы и переслал спикеру палаты общин британского парламента, а впоследствии – министру иностранных дел, – Роберту Харли. Тот вытащил его из тюрьмы. В результате тайной, но энергичной деятельности Дефо Шотландия вошла в королевство Великобритании.

 

Дефо было около 60 лет, когда он узнал о приключениях шотландского моряка Александра Селькирка. После кораблекрушения моряк прожил несколько лет на необитаемом острове. Рассказы его Даниэль Дефо превратил в роман, который на многие века стал бестселлером. Достаточно сказать, что на русский язык его переводил Лев Толстой. Осчастливленный удачей, Дефо создал продолжение приключений спасенного моряка, описав придуманную автором жизнь не только в Америке, но и в Сибири. Однако они уже не имели такого успеха. Первый же роман о Робинзоне Крузо считается родоначальником романного жанра в Великобритании. Так же, как и статьи – началом экономической журналистики.

 

Валерий Воскобойников

 

Читайтетакже:

  1. Тайна Робинзонов. Журнал «Партнёр», № 3 / 2020. Автор О. Нахт
  2. Этюд об одиночестве. Журнал «Партнёр», № 6 / 2014. Автор Г. Калихман
  3. Раин двор. Две трагедии. Журнал «Партнёр», сайт «Воспоминания». Автор А. Маргулис

<< Назад | №4 (271) 2020г. | Прочтено: 15 | Автор: Воскобойников В. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

130 лет со дня рождения Бориса Пастернака

Прочтено: 2551
Автор: Воскобойников В.

Кант – основоположник немецкой классической философии

Прочтено: 2232
Автор: Шимановский Д.

Как Фридрих Великий с мельником судился

Прочтено: 2111
Автор: Переверзев Ю.

МАГДА ГЕББЕЛЬС. НЕУДАВШИЙСЯ СПЕКТАКЛЬ

Прочтено: 1962
Автор: Харманн Г.

Лион Фейхтвангер. Жизнь и творчество

Прочтено: 1766
Автор: Калихман Г.

Руки Че Гевары

Прочтено: 1741
Автор: Жердиновская М.

Людвиг Эрхард - отец немецкого экономического чуда

Прочтено: 1695
Автор: Терещенко О.

Конрад Аденауэр - политик, возродивший Германию

Прочтено: 1623
Автор: Гуржи А.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОРОЛИ РОССИИ

Прочтено: 1617
Автор: Левенгарц В.

ДОКТОР ФЕРДИНАНД ВОЛЬФ - врач, декабрист, просветитель

Прочтено: 1570
Автор: Лебензон С.

Кто вы, адмирал Колумб?

Прочтено: 1529
Автор: Жердиновская М.

Барон Фон Щтиглиц – русский банкир и меценат

Прочтено: 1478
Автор: Переверзев Ю.

«Истинно Гамбс есть гений в своем роде...»

Прочтено: 1463
Автор: Фишман В.

МУСА ДЖАЛИЛЬ. СВЕТ И ТЕНИ ПРОШЛОГО...

Прочтено: 1442
Автор: Вагизова В.

Испанская королевская семья

Прочтено: 1419
Автор: Жердиновская М.

Генерал Брусилов и брусиловский прорыв

Прочтено: 1396
Автор: Нордштейн М.

Карл Маркс. Часть 1

Прочтено: 1366
Автор: Калихман Г.

Братья Гумбольдты

Прочтено: 1353
Автор: Переверзев Ю.

Карл Фукс - почётный гражданин Казани

Прочтено: 1223
Автор: Шкляр Ю.

«Вечный огонь» Льва Троцкого

Прочтено: 1179
Автор: Кротов Ю.