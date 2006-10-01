История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Даниэль Дефо. 360 лет со дня рождения писателя

Если дата смерти писателя известна с абсолютной точностью, то о дате рождения некоторые источники пишут неуверенно. Зато хорошо известно, что человек, создавший несколько сотен книг и статей, в детстве и подумать не мог о том, что займется сочинительством. Отец его был успешным торговцем мясом и свечами, изготовленными на своей фабрике. Но, как ни странно, родители, которые были противниками господствующей ветви христианства, желали сыну иной судьбы. А потому отдали его в духовную семинарию. А затем – в классическую академию, выпускающую священников. Даниэль с увлечением изучал все предметы, включая древнегреческий и латынь.

Но закончив учебу, решил идти по стопам отца и с такой же энергией, как в семинарии и академии, увлекся коммерцией. Для начала он решил облагородить свою фамилию. Ведь предки подарили ему всего-навсего две буквы: «Фо». С такой фамилией он учился в семинарии и академии. К этим буквам он добавил еще две: «Де». И превратился сначала в Де Фо, а потом просто в Дефо. Он завел оптовую торговлю чулками, кирпичом и черепицей, завязывал связи с купцами Франции, Испании и Португалии. И даже однажды был захвачен морскими пиратами, но, к счастью, его быстро удалось выкупить. Заодно к древним языкам, которые выучил на отлично в школе и академии, добавились европейские. Но не только коммерция увлекла его.

С той же энергией он ввязался в политическую борьбу. Ему исполнилось 25 лет, когда герцог Монмаут поднял восстание против короля Якова Второго Стюарта. Восстание было подавлено, герцог казнен, а сам Дефо чудом спасся от преследования. Однако уже через два года стал распространяться в народе его политический памфлет о свободе совести, обращенный к королю. И на этом Дефо не остановился. Его очерки, трактаты, памфлеты, в которых он, осуждая несправедливые законы, призывал к реформам, сделали его популярным политиком в Англии. И когда к власти пришла королева Анна, за свои памфлеты Дефо попал в тюрьму и три раза был выставлен к позорному столбу, где мог оплевать его и обругать любой прохожий. Правда, позорное наказание превратилось в триумф – читатели памфлетов Дефо забросали его цветами. И все же на долгие годы ему грозила тюрьма. В тюремной камере он написал проект создания тайной разведывательно-агитационной службы и переслал спикеру палаты общин британского парламента, а впоследствии – министру иностранных дел, – Роберту Харли. Тот вытащил его из тюрьмы. В результате тайной, но энергичной деятельности Дефо Шотландия вошла в королевство Великобритании.

Дефо было около 60 лет, когда он узнал о приключениях шотландского моряка Александра Селькирка. После кораблекрушения моряк прожил несколько лет на необитаемом острове. Рассказы его Даниэль Дефо превратил в роман, который на многие века стал бестселлером. Достаточно сказать, что на русский язык его переводил Лев Толстой. Осчастливленный удачей, Дефо создал продолжение приключений спасенного моряка, описав придуманную автором жизнь не только в Америке, но и в Сибири. Однако они уже не имели такого успеха. Первый же роман о Робинзоне Крузо считается родоначальником романного жанра в Великобритании. Так же, как и статьи – началом экономической журналистики.

Валерий Воскобойников

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