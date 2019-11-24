Русский | Deutsch
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях


Telegram Messenger Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss
Menu Menu

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №4 (271) 2020г.

180 лет со дня рождения Эмиля Золя

Эмиль Золя родился 2 апреля 1840 года. Отцом будущего знаменитого писателя был талантливый и предприимчивый итальянский инженер, женившийся на простой женщине-француженке. В 1843 году он получил контракт на создание канала и плотины для снабжения водой знаменитой французской провинции Экс-ан-Прованс и перевез жену с трехлетним сыном в город Прованс. Но в разгар работ отец умер от воспаления легких. Вдова, получавшая скудную пенсию, обратилась к городскому правительству, и Золя был определен в пансион при городском колледже Экс-ан-Прованса. В первые месяцы бедно одетый ребенок ощущал себя затравленным изгоем, пока его защитником не стал соученик – будущий знаменитый художник Поль Сезанн. Так на многие годы Эмиль Золя приобрел верного друга.

 

В 18 лет Золя переехал в Париж к матери и по ее требованию попытался стать юристом, но дважды провалил экзамены на бакалавра. Его влекло другое – мечта стать писателем. Годы середины ХIХ века были эпохой расцвета французского реализма, и первые же статьи, а потом и романы Золя, публиковавшиеся в парижских журналах, с успехом воспринимались читателями. Он быстро вошел в круг знаменитых литераторов, стал участником знаменитых «Обедов пяти» – Флобера, Гонкура, Тургенева, Доде.

Романы Золя, не стесняясь житейских подробностей, описывали жизнь и судьбы простых людей и после публикации их в Париже, немедленно переводились в России. В результате они пользовались огромным успехом не только во Франции, но и в России. Огромную популярность обрела двадцатитомная эпопея «Ругон-Маккары, естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи». Золя стали называть «вождем и теоретиком натуралистического движения в литературе». Большим вниманием передовой читательской публики пользовались и статьи Золя. Благодаря им поначалу отверженный круг французских живописцев, которых называли импрессионистами, вошли в мировую культуру.

 

А когда Золя опубликовал свое гневное «Я обвиняю» о судьбе несправедливо отправленного в тюрьму французского офицера, еврея по национальности, Дрейфуса, его имя и сама статья стали всемирно знаменитыми. Благодаря этой статье поднялось международное общественное движение, к которому присоединились многие известные писатели, общественные деятели, политики, включая и российских, а Дрейфус был возвращен из тюрьмы и полностью реабилитирован. В ХХ веке по романам Золя было снято немало фильмов, имевших успех у публики.

 

Валерий Воскобойников

 

Читайтетакже:

  1. 1Новый фильм Романа Полански «Офицер и шпион». Журнал «Партнёр», № 11/ 2019. Автор Н. Ухова
  2. «Мне кажется, что Дрейфус – это я».... Журнал «Партнёр», № 12/ 2014. Автор Г. Ионкис
  3. Париж русской эмиграции. Журнал «Партнёр», № 12/ 2019. Автор Г. Цесарская

<< Назад | №4 (271) 2020г. | Прочтено: 11 | Автор: Воскобойников В. |

Поделиться:




Комментарии (0)

  • Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
    Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.


    Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

    Войти >>

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Топ 20

130 лет со дня рождения Бориса Пастернака

Прочтено: 2551
Автор: Воскобойников В.

Кант – основоположник немецкой классической философии

Прочтено: 2232
Автор: Шимановский Д.

Как Фридрих Великий с мельником судился

Прочтено: 2111
Автор: Переверзев Ю.

МАГДА ГЕББЕЛЬС. НЕУДАВШИЙСЯ СПЕКТАКЛЬ

Прочтено: 1962
Автор: Харманн Г.

Лион Фейхтвангер. Жизнь и творчество

Прочтено: 1766
Автор: Калихман Г.

Руки Че Гевары

Прочтено: 1741
Автор: Жердиновская М.

Людвиг Эрхард - отец немецкого экономического чуда

Прочтено: 1695
Автор: Терещенко О.

Конрад Аденауэр - политик, возродивший Германию

Прочтено: 1623
Автор: Гуржи А.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОРОЛИ РОССИИ

Прочтено: 1617
Автор: Левенгарц В.

ДОКТОР ФЕРДИНАНД ВОЛЬФ - врач, декабрист, просветитель

Прочтено: 1570
Автор: Лебензон С.

Кто вы, адмирал Колумб?

Прочтено: 1529
Автор: Жердиновская М.

Барон Фон Щтиглиц – русский банкир и меценат

Прочтено: 1478
Автор: Переверзев Ю.

«Истинно Гамбс есть гений в своем роде...»

Прочтено: 1463
Автор: Фишман В.

МУСА ДЖАЛИЛЬ. СВЕТ И ТЕНИ ПРОШЛОГО...

Прочтено: 1442
Автор: Вагизова В.

Испанская королевская семья

Прочтено: 1419
Автор: Жердиновская М.

Генерал Брусилов и брусиловский прорыв

Прочтено: 1396
Автор: Нордштейн М.

Карл Маркс. Часть 1

Прочтено: 1366
Автор: Калихман Г.

Братья Гумбольдты

Прочтено: 1353
Автор: Переверзев Ю.

Карл Фукс - почётный гражданин Казани

Прочтено: 1223
Автор: Шкляр Ю.

«Вечный огонь» Льва Троцкого

Прочтено: 1179
Автор: Кротов Ю.