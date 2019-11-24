История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №4 (271) 2020г.

180 лет со дня рождения Эмиля Золя

Эмиль Золя родился 2 апреля 1840 года. Отцом будущего знаменитого писателя был талантливый и предприимчивый итальянский инженер, женившийся на простой женщине-француженке. В 1843 году он получил контракт на создание канала и плотины для снабжения водой знаменитой французской провинции Экс-ан-Прованс и перевез жену с трехлетним сыном в город Прованс. Но в разгар работ отец умер от воспаления легких. Вдова, получавшая скудную пенсию, обратилась к городскому правительству, и Золя был определен в пансион при городском колледже Экс-ан-Прованса. В первые месяцы бедно одетый ребенок ощущал себя затравленным изгоем, пока его защитником не стал соученик – будущий знаменитый художник Поль Сезанн. Так на многие годы Эмиль Золя приобрел верного друга.

В 18 лет Золя переехал в Париж к матери и по ее требованию попытался стать юристом, но дважды провалил экзамены на бакалавра. Его влекло другое – мечта стать писателем. Годы середины ХIХ века были эпохой расцвета французского реализма, и первые же статьи, а потом и романы Золя, публиковавшиеся в парижских журналах, с успехом воспринимались читателями. Он быстро вошел в круг знаменитых литераторов, стал участником знаменитых «Обедов пяти» – Флобера, Гонкура, Тургенева, Доде.

Романы Золя, не стесняясь житейских подробностей, описывали жизнь и судьбы простых людей и после публикации их в Париже, немедленно переводились в России. В результате они пользовались огромным успехом не только во Франции, но и в России. Огромную популярность обрела двадцатитомная эпопея «Ругон-Маккары, естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи». Золя стали называть «вождем и теоретиком натуралистического движения в литературе». Большим вниманием передовой читательской публики пользовались и статьи Золя. Благодаря им поначалу отверженный круг французских живописцев, которых называли импрессионистами, вошли в мировую культуру.

А когда Золя опубликовал свое гневное «Я обвиняю» о судьбе несправедливо отправленного в тюрьму французского офицера, еврея по национальности, Дрейфуса, его имя и сама статья стали всемирно знаменитыми. Благодаря этой статье поднялось международное общественное движение, к которому присоединились многие известные писатели, общественные деятели, политики, включая и российских, а Дрейфус был возвращен из тюрьмы и полностью реабилитирован. В ХХ веке по романам Золя было снято немало фильмов, имевших успех у публики.

Валерий Воскобойников

Читайтетакже: