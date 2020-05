История >> Памятные даты

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Тогда мы были союзниками

В борьбе против общего врага…

Спросите тех, кто воевал...

Неоспорим вклад в победу Советского Союза. Cоветник президента Ф.Рузвельта Гарри Гопкинс писал: «Мы никогда не считали, что наша помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером... Она была достигнута героизмом и кровью русской армии».

Bспомним тех, кто вместе воевал!

Товарищеский поступок

Так назвал Черчилль помощь Красной армии союзникам во время битвы в Арденнах.

Утром 16 декабря 1944 года немцы начали наступление в Арденнах. Гитлер считал военную операцию «Die Wachtam Rhein» – «Стража на Рейне» своим последним шансом и засекретил ее настолько, что после авианалетов на позиции союзников в ночь с 15 на 16 декабря на пути домой немецкие самолеты были сбиты огнем немецких же зенитных батарей. Зенитчиков даже не предупредили о начале наступления!

На что надеялся фюрер? Мастер цветистых фраз, на совещании с высшим командным составом он сказал: «В мировой истории еще не существовало коалиции из столь чужеродных элементов, какую создали наши противники. Противоречия между нашими врагами с каждым днем всё более усиливаются. Если теперь нанести по ним несколько мощных ударов, то ...этот «единый» фронт внезапно рухнет с оглушительным грохотом, подобным раскатам грома».

Единый фронт не рухнул, зато как мыльный пузырь лопнули надежды нацистов на сепаратный мир. Но операция в Арденнах стала серьезным испытанием для союзников.

Американский журналист Ральф Ингерсолл в своей книге «Совершенно секретно» написал, «что немецкие войска прорвали нашу линию обороны на фронте в пятьдесят миль и хлынули в этот прорыв, как вода во взорванную плотину. А от них по всем дорогам, ведущим на запад, бежали сломя голову американцы».

Оставим на совести Ингерсоллa столь красочное описание своих соотечественников. На самом деле англо-американские войска воевали храбро, потеряли погибшими 8.607 человек, ранеными – 47.129. Более 21.000 солдат и офицеров пропали без вести.

Уже 28 декабря у немцев «энтузиазма» поубавилось …

Обмен письмами:

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО. Черчилль – Сталину.

«На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения… Я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января… Я считаю дело срочным.

6 января 1945 года».

Почему же только 6 января Черчилль попросил помощи? Конечно, немцы были еще очень сильны, но было ясно, что их наступление захлебнулось.

Существует версия, что на Черчилля «надавил» де Голль. Bо время наступления немцы осадили бельгийский Бастонь, рассчитывая взять мост через Маас. Захвати его немцы, и часть Франции была бы в опасности. Бои продолжались до января 1945 года. Некоторые историки считают, что именно под влиянием французов Черчилль запросил помощь Советского Союза.

Насколько это так, неизвестно, а возможно, НАМ неизвестно. Но, так или иначе, получив 7 января письмо английского премьера, Сталин послал ему следующий ответ:

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО. Сталин – Черчиллю.

«...учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и …открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января».

Командование Советской армии не стало ждать второй половины января. 12 января 1945 года по всему фронту от Балтийского моря до Карпат советские войска перешли в наступление. Так началась Висло-Одерская операция.

Немцы в срочном порядке перебросили на Восточный фронт две танковые армии и другие силы. Они так и не взяли мост через Маас. Активные боевые действия на Западе были приостановлены.

Варшава, Верхняя Силезия, Краков...

Висло-Одерская операция была стремительной. 17 января была освобождена Варшава, 19 января – Краков. 19 января советские солдаты в Верхней Силезии перешли границу Германии.

Фридрих Вильгельм фон Меллентин, генерал-майор танковых войск вермахта, писал: «Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и стремительностью, невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи».

Tоварищи по оружию

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО. Черчилль – Сталину.

«От имени Правительства Его Величества и от всей души я хочу выразить Вам нашу благодарность и принести поздравления по случаю того гигантского наступления, которое Вы начали на Восточном фронте. 17 января 1945 года».

Позднее на Ялтинской конференции Черчилль назовет это благородным поступком истинных товарищей по оружию.

Ирина Парасюк (Дортмунд)

