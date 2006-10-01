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«Партнер» №4 (271) 2020г.

Закон о введении Метрической системы мер

Закон о создании Метрической системы мер

225 лет назад, 7 апреля 1795 года, Национальным Конвентом Франции был принят декрет о создании Метрической системы мер. С древнейших времен каждый народ создавал собственную систему мер длины и веса. В результате, спустя века, при развитии торговых связей между странами, часто стала происходить путаница. Поэтому Французской академии было поручено создать единую систему мер и весов. За единицу длины академики решили принять одну десятимиллионную долю четверти парижского географического меридиана. Эту единицу назвали метром. А всю систему – метрической. Так как Метрическая система с самого начала была задумана как международная, ее единицы не совпадали ни с какими национальными. Другим важным достоинством системы стала десятичность, так как дольные и кратные единицы образовывались в соответствии с десятичным счетом с помощью десятичных множителей, которым соответствуют приставки деци, санти, милли, дека, гекто. Единицей веса стал килограмм.

По заказу Французской академии изготовили из платины эталоны длины и веса – метр и килограмм. С тех пор они хранятся в Национальном архиве Франции. Первой на Метрическую систему мер перешла сама Франция. Постепенно эта система вытеснила местные и национальные системы в других странах Европы. И абсолютно единый характер она обрела в 1875 году, когда 17 стран, в том числе и Россия, подписали конвенцию, в которой Метрическая система мер была признана международной, и были утверждены прототипы метра и килограмма для всех стран.

Валерий Воскобойников