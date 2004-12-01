Культура >> Галерея шедевров

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Мировая карьера печенья из Ганновера

Не знаю, где-как, а в Ганновере любой сладкоежка, при всём разнообразии, выберет печенье (вафли, кексы) от «Bahlsen». Сколько раз сама покупала эти нарядные упаковки и наслаждалась их начинкой! Ещё чаще проходила мимо помпезного здания штаб-квартиры со слепыми аркадами и маскаронами, 75-метровой, похожей на минарет, фабричной башни «ТЕТ». Но как-то историей знаменитой марки и её «отца» Германа Бальзена не интересовалась…

Лет семь назад у всех на слуху была кража «золотого» (в 20 кг) печенья «LEIBNIZ». Эта эмблема больше века украшала фасад фирмы (как и два атлета, несущие брецель – «брецельманы»). Детективная история попала в заголовки мировой прессы. Газета «Hannoversche Allgemeine Zeitung» и офис «Bahlsen» получили требование: пожертвовать тысячу евро приюту для животных и 52 тыс. упаковок (по числу зубцов на печенье) соц. учреждениям. К письму, составленному из вырезанных букв, прилагалась фотография: раритет в лапах пушистого синего монстра Коржика из телевизионной «Улицы Сезам». Да уж, прожорливый любитель печенья, болтающий с набитым ртом, отлично подходил на роль вора. В случае отказа, угрожали шутники, пропажа попадёт к зеленому монстру Оскару из мусорного контейнера. Так или иначе, спустя месяц пропажу обнаружили на конном монументе перед Ганноверским университетом, выставили в музее, а потом водрузили на место.

Года полтора назад двери административного здания «Bahlsen» открыли для всех. Из современного светлого и прозрачного фойе гости шли по парадной лестнице, украшенной майоликовой плиткой с древнеегипетским иероглифом богини ТЕТ (Тиет, или Изиды).

В нишах коридора их ждала галерея фигур музыкантов и нимф из цветной майолики и сама богиня ТЕТ в экзотическом наряде. Майоликой был убран потолок огромного зала заседаний, освещённого коваными люстрами и высокими витражными окнами. Стены, одетые деревянными панелями, украшал роскошный гобелен и цветные росписи, к примеру, фриз «Богиня ТЕТ на троне». В витринах стоял фирменный сине-белый фаянс.

Создавшие эту «скромную роскошь» югендстиля архитекторы, скульпторы, художники выразили философию немецкой индустриализации, когда производство обрело значение почти сакральное и фабрики заняли место церквей. Охватившая Германию египтомания заставила заменить белоснежного нижнесаксонского коня на эмблеме древнеегипетским иероглифом ТЕТ («вечность»).

В 1916 г. был задуман «TET-Stadt», город на 17 тыс. человек. Вокруг фабрики, рядом с жилыми кварталами, стояли церковь, театр, школа, бассейн. Позолоченная статуя богини TET должна была украсить пространство, напоминающее христианскую базилику. Увы, поражение Германии в первой мировой войне и смерть Германа Бальзена эту утопию похоронили. По уцелевшим чертежам создали 3D-модель.

Формула успеха от Германа Бальзена

Печенье – и высокое искусство, сиюминутный продукт, и вечность… Для компании «Bahlsen» это неразрывно с первых шагов. Кто же основал эту всемирно известную промышленную династию, дал миру немецкое слово «Keks», попавшее в национальный словарь Duden, и хрустящее сливочное печенье «Leibniz»?

В исторической приёмной висит портрет Германа Бальзена (Hermann Bahlsen). Известно, что родился он в семье ганноверских торговцев (1859), учился на коммерсанта в Женеве и Лондоне, где познакомился с сэром Александром Греем. Джентльмены попивали чай с английским печеньем и обсуждали совместные сделки. Вернувшись домой, Герман стал хозяином кондитерской фабрики. Пытаясь создать оригинальный продукт по образцу английского, экспериментировал с рецептами.

В ту пору рынок, как и нынче, не страдал от нехватки печенья. Но, маг от бизнеса, Бальзен взял за правило: «всегда быть на шаг впереди, создавать тренды и сознательно идти на риск». Так немецкое «Keks» стало синонимом хрустящего, сладкого печенья и получило имя великого ганноверца Лейбница, пополнившего, к прочим своим ноу-хау, солдатский паёк плоскими сухарями. На прямоугольном печенье стояло «LEIBNIZ BUTTERKEKS», по краю шли 52 зубца, в центре – 15 точек (прямо почтовая марка). Имена немецких философов получили и другие сорта: «Duve-Keks», «Albert-Keks».

Сразу пустили в ход рекламу: витрина должна разжигать аппетит. Успех зависел от вкуса детей и их мам – для них заказали специальный плакат. Светящиеся вывески зажглись в Берлине, Гамбурге, Франкфурте, Ганновере. Для хранения и мобильности сыпучего товара купили в США патент на герметичную упаковку. Её украсили надписью на белом фоне, синей каймой и ярко-красной маркой «TET» – возник торговый знак для миллионов. На вокзалах то и дело мелькал слоган-стишок: «Was isst die Menschheit unterwegs? – Na selbstverständlich Leibniz-Keks» (Что ест в дороге человек? – Само собою, Лейбниц-кекс).

Тонкий сливочный вкус печенья был удостоен Золотой медали Всемирной выставки в Чикаго, в Брюсселе и Париже. Отличное качество товара и высокая производительность фабрики, задолго до Форда установившей конвейер, ещё не гарантировали финансового успеха. Продавцы фирмы «оккупировали» вокзалы и крупные спортивные состязания. Повсюду можно было встретить людей, на ходу жующих печенье «Leibniz». В Германии открылась сеть фирменных магазинов с твёрдыми ценами. Для их персонала был издан специальный учебник. С 1912 г. продажи фабрики достигли 12 млн упаковок.

«Hannoversche Cakesfabrik H. Bahlsen» начиналась с десяти работников. Вскоре их стало сто, а к началу Первой мировой войны – около 1700. Заботясь о персонале, Бальзен создал фонд медицинского страхования, назначил премии за лояльность, организовал душевые, библиотеку, лекционный зал, учебные курсы, выпускал фабричную газету, устраивал художественные выставки и поэтические чтения. Но в 1914-м на фронт ушли 560 человек. Производство почти остановилось: из 25 печей работала одна, не хватало сырья. И всё же компания исправно снабжала войска печеньем (300 г на чел. в день).

Развитие сладкой империи

Герман Бальзен умер за неделю до своего 60-летия, оставив план создания кондитерской империи. Его сыновьям пришлось несладко. Спрос на лакомства после первой мировой резко упал. Фабрике грозило банкротство. Банки в кредите отказали – помог лондонский партнёр Александр Грей, ссудив компании 500 тыс. марок. Цены из-за инфляции «взбесились». В ноябре 1923 г. пачка «LEIBNIZ BUTTERKEKS» стоила 4 млрд марок. Как и другим, пришлось ввести собственную эрзац-валюту. После денежной реформы цена за пачку снизилась до 0,6 марки, во времена Великой депрессии – до 25 пфеннигов. Но и это было многим не по карману. Пришлось уволить 300 сотрудников. Придумали экспресс-банку: фунт лакомства за одну рейхсмарку.

В 1935 г. сын Бальзена Клаус привёз из США рецепт солёных хрустящих палочек Salzletten. Их упаковали в жестяную банку и развернули крупную рекламную кампанию за рубежом. Когда в 1937 г. через Ганновер проезжал Муссолини, в его сувенирную корзину положили пачку знаменитого печенья.

К началу Второй мировой выпуск продукции вырос. На фабрике было более 2 тыс. работников. С 1939 г. всё изменилось. Продукты выдавали по карточкам. Сырья не хватало. Остановили научно-исследовательские работы. Ассортимент свели к 11-ти пунктам. Компания снабжала войска хрустящими хлебцами и сухарями. Ушедших на фронт заменили сотнями украинских и польских заключенных. Недавно концерну пришлось выплатить компенсацию (1,5 млн марок) в немецкий фонд помощи бывшим подневольным работникам «третьего рейха». Припомнили и членство братьев Бальзен в NSDAP, их содействие СС и вывоз в Германию из оккупированного Киева специалистов, сырья и оборудования хлебозавода.

Производственные корпуса фабрики оказались среди 60% зданий, уничтоженных в Ганновере союзной авиацией. В конце войны там выпекали только хлеб, но уже в 1945 г. с конвейера сошло печенье. Штат пополнила дешевая рабочая сила – в частности, из Испании. Новая западная марка позволила людям покупать сладкие и соленые деликатесы от «Bahlsen», а присутствие американских солдат сделало популярными чипсы с фабрики в Ной-Изенбурге.

Лицензия на экспорт открыла компании путь в 74 страны. Фирма постепенно присоединила фабрики Мюнхена, Гамбурга, Ольденбурга, Шварцвальда, а за пределами Германии – Люксембурга, Нидерландов, Бельгии, Испании, Великобритании, Польши, Франции, США, ОАЭ и Китая.

В конце ХХ в. семейное дело распалось: «Bahlsen» продолжал выпускать сладости, «Lorenz Bahlsen» – соленые снэки, «Soletti und Kelly» стала швейцарским холдингом.

Что же «в сухом остатке»? Каждый день с конвейера «Bahlsen» сходят 5 млн. печений! Каждый год 142 тыс. тонн выпечки «едут» почти в 80 стран и приносят доход 520 млн евро.

***

130 лет… Комплекс зданий от Lister Straße до Podbielskistraße реконструирован в деловой квартал «Podbi-Park»: бюро, отель, бюргерамт, библиотека, торговый пассаж. О былом напоминает фабричная труба с логотипом «ТЕТ». Штаб-квартира в старом здании (Podbielskistraße 11) открыта вт.-чт., 10.00-12.00. На экскурсии (запись по тел. 0511-9602992) рассказывают о развитии торгового дома, производстве, художественной упаковке и рекламе, показывают исторические интерьеры и фотографии, виртуальный ТЕТ-город. В Интернет есть документальный фильм «Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story» и сайт фирмы (https://www.thebahlsenfamily.com/de/).

Читайте также: