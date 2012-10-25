Досуг >> Спорт

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Коронавирус и спорт: печальной будет эта песня…

Не таким я видел месяц назад апрельский разговор о событиях в спорте. Трагедия, затронувшая весь мир и уносящая многие жизни, разумеется, прошлась катком и по мировому спорту. Коронавирус сыграл с музеями, театрами, выставками и, само собой, стадионами в детскую игру – сказал «замри!». Кто не послушается – тот проиграл. Ставки проигрыша неизмеримо выше, чем в игре. Вариантов выигрыша – нет …

Чемпионат Европы по футболу

УЕФА приняла разумное, скажу больше, единственно возможное решение – перенести проведение ЧЕ на 2021 год. Возможны ли были компромиссы (например, к июню карантин можно будет снять), не будет ли федерация кусать локти, поспешно отменив форум?

Во-первых, рассчитывать, что в июне всё войдет в мало-мальски приемлемые рамки, по меньшей мере, наивно. Во-вторых, к такому турниру нужно тщательно готовиться – и организаторам, и участникам. А о какой подготовке можно говорить в условиях «больше десяти не собираться»? Дай бог всё это пережить, а уж футбола как-нибудь подождем.

Олимпиада в Токио

Оргкомитет в Японии долго не мог смириться с мыслью о переносе Игр (напомню: планирумый срок – с 24 июля по 9 августа). 12 марта состоялось зажжение олимпийского огня – без зрителей, с онлайн-трансляцией. Олимпийская чемпионка по стрельбе, гречанка Анна Корараки стала первой в истории женщиной, начавшей эстафету олимпийского огня. В Японии олимпийский огонь начал свой путь в регионе Тохаку, пострадавшем в 2011 году от землетрясения и наводнения (название префектуры и города Фукусима из этого региона мы помним лучше).

17 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (Германия) провел телефонную конференцию с крупными спортивными функционерами. МОК решил держать паузу, заявляя, что будет действовать в соответствии с рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Надежды на проведение Олимпиады в установленные сроки рассыпались, как карточный домик, уже через несколько дней: череда отказов стран-участниц (Канада, Норвегия, Австралия) вынудила президента МОК заявить, что Игры переносятся на 2021 год.

Предположительно говорилось, что отмена Олимпиады обойдется Японии в 75 млрд долларов. Олимпийская деревня после Игр должна была перейти в руки частников – ее заранее распродали. Но что деньги, когда речь идет не только о здоровье, а о жизни людей. С покупателями деревни как-нибудь договорятся.

Здесь же заметим, что «под нож» пошел и чемпионат мира по хоккею в Швейцарии - 2020. Здесь всё было понятно сразу: сроком проведения чемпионата был май.

Олимпийский огонь бежит в никуда …

Национальные футбольные чемпионаты

Здесь вариантов развития событий три. Первый: турниры объявляются закрытыми, и их результаты аннулируются. Но ... Справедливо ли будет, если в Англии «Ливерпуль», практически обеспечивший себе чемпионство после 30-летнего перерыва, останется без титула? И дело не только в «Ливерпуле»...

Второй: чемпионаты прекращаются, а актуальное положение в таблицах объявляется окончательным. Здесь в накладе остаются те, кто рассчитывал на улучшение своего положения.

Третий: пандемия отступит, и чемпионаты удастся доиграть. Перенос ЧЕ дал время и шанс на такое развитие событий, но вот динамика пандемии с каждым днем оставляет всё меньше оптимизма.

Курьезы

Чтобы «песня» не была совсем печальной, расскажу о двух забавных и в чем-то очень похожих ситуациях в Англии и Италии. Здесь «Ливерпуль» и «Лацио» при определенном стечении обстоятельств могут получить не по одному, а по два чемпионских титула сразу. Как это может получиться?

В Англии, как известно, за финансовые нарушения попал «под раздачу» клуб «Манчестер Сити», которому не только могут указать на дверь в Лиге чемпионов, но и лишить чемпионского титула в Англии в сезоне 2013/2014. Вторым в этом сезоне был как раз «Ливерпуль», поэтому его и объявят чемпионом.

«Лацио» уже много лет ведет борьбу за справедливость по поводу чемпионата, какого вы думаете, года? 1915-го! Тогда должен был состояться финал чемпионата страны между победителями северной и южной лиг (такой был на тот момент формат в Италии – две территориальных лиги и финал между региональными победителями). Финал отменили из-за Первой мировой войны, и чемпионом был объявлен победитель северной лиги «Дженоа» (Генуя). Почему? Потому что все предыдущие годы северяне неизменно побеждали южан с большим перевесом и априори считались сильнее. Не факт! – уже больше 100 лет шумят болельщики «Лацио», посылая в вышестоящие инстанции петицию за петицией. Похоже, сейчас они близки к цели …

Не ругайте «ультрас», у них добрые сердца

«Аталанта» из Бергамо в нынешнем сезоне впервые в своей истории добилась права играть в Лиге чемпионов, и не просто отбывает номер, а дошла до четвертьфинала, который то ли состоится, то ли нет. Последняя игра в Валенсии, выигранная потомками Труффальдино (помните такого плута от Карло Гольдони?), прошла в Испании без публики. Так вот, самые горластые фаны «Аталанты» с Curva Nord, получив компенсацию за неиспользованные билеты (40 тыс. евро), всё до копейки передали в больницу города Бергамо. А ведь на Curva Nord собираются отнюдь не состоятельные Signore.

Другой пример «фанатской» верности был продемонстрирован в Питере, но здесь, увы, было больше идиотизма, чем благородства. Ультрас «Зенита» во время последнего до остановки чемпионата матча хором послали вирус по общеизвестному в России адресу, а потом спели песню «Мы все умрем», выражая протест против остановки турнира.

Господи, пусть всех их беда обойдет стороной – и умных, и глупых …

Александр Кротов (Эссен)