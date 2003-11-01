Здоровье >> Болезни

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Зачем корона вирусу?

Что нужно знать о новой пандемии, а какие «знания» выбросить из головы

Весна пришла под знаком вируса. Да не простого, а «коронованного». Информация о распространении CoV-2 (такое имя ему присвоено) далеко оттеснила прочие новости. Каждый день – новые цифры, рисующие число зараженных, заболевших, умерших. «Ситуация весьма динамичная», – подчеркивает министерство здравоохранения ФРГ, в том смысле, что «завтра будет хуже, чем вчера» (или наоборот). Эпидемиологическую волну опережает волна страха, подогретая средствами массовой информации и особенно социальными сетями. Недаром ВОЗ назвала информационный взрыв по поводу коронавируса «первой в мире инфодемией».

Как вести себя при разгулявшейся «короне»? Чего бояться, чего нет? Какой информации доверять, а на какую, говоря по-чапаевски, наплевать и забыть? Какие меры защиты принимать, а на какие не отвлекаться? Ниже – квинтэссенция разъяснений, которые дает Институт Роберта Коха (RKI) – федеральное ведомство по изучению инфекционных и непереносимых заболеваний.

Хорошо забытое новое

«Такое быстрое распространение обеспокоило не только официальных представителей органов здравоохранения, но и широкую общественность. Это новое серьезное инфекционное заболевание, которое впервые появилось в XXI веке, показало, насколько быстро происходит распространение инфекции в высокотехнологичном современном мире. Похоже, что заболевание началось с инфицирования одного человека и затем распространилось по различным странам с ничего не подозревающими туристами». Тревожные строки из медицинского доклада, датированного… 5 мая 2003 года. В нем «сегодняшними словами» описывается распространение тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), вызываемого коронавирусом SARS-CoV. Пандемия 2002-2003 гг. унесла тысячи жизней, а сегодня, можно сказать, благополучно забыта – хотя и в те времена казалось, что мир на грани апокалипсиса.

Почему «корона»?

Название «коронавирус» употребляют не задумываясь. В том смысле, что это «самый главный» (и, следовательно, самый страшный) вирус. На самом деле название обусловлено не «старшинством», а принадлежностью вируса к одноименному семейству.

Это семейство коронавирусов (Coronaviridae), включающее сорок известных видов и два подсемейства. Объединяющий признак – наличие шиповидных отростков в форме короны. Отростками вирус «продавливает» мембрану здоровых клеток организма, имитируя молекулы питательных веществ. Вместо питательных веществ вирус внедряет в клетки свою РНК – молекулярные цепочки, позволяющие кодировать генетическую информацию. Собственная генетическая информация клеток оказывается перекодированной, в результате чего клетки вместо выработки полезных для организма веществ начинают продуцировать вирусы. Этим и обусловлено заболевание. У него такой же механизм, как у гриппа, хотя гриппом новая болезнь не является.

Нынешняя эпидемия (или, если угодно, пандемия) – уже третья, вызванная коронавирусами. Первая – эпидемия ТОРС семнадцатилетней давности. Вторая – эпидемия MERS (ближневосточный респираторный синдром) восьмилетней давности. Мы их пережили. Переживем и нынешнюю беду. Хотя надо считаться с тем, что атипичные заболевания дыхательных путей, вызванные коронавирусами, будут, очевидно, повторяться каждые пять-десять лет «в дополнение» к ежегодным эпидемиям гриппа.

CoV-2 или Covid-19?

Оба понятия циркулируют параллельно, но у них разные значения. CoV-2 – название актуального вируса. Covid-19 (Corona virus disease 2019) – название болезни, которую он вызывает. «Коронавирусное расстройство 2019 года». Год обозначен по времени выявления первых заболевших в китайском городе Ухане в минувшем декабре.

Насколько страшна болезнь Covid-19? Смертность на порядок выше, чем от гриппа. Но это мало о чем говорит. Пандемия испанки 1918-1921 гг. унесла больше жизней, чем первая мировая война. С тех пор человечество научилось бороться с гриппом, показатели смертности не зашкаливают.

Новый вирус более изощренно внедряется в здоровые клетки, чем вирус SARS. Но смертность от Covid-19, как выяснилась, не выше, а несколько НИЖЕ, чем от ТОРС на первых этапах тогдашней эпидемии. По данным китайских медицинских властей, смертность при нынешнем заболевании не превышает полутора-трех процентов. Наиболее опасную форму Covid-19 может принимать у пожилых пациентов (острая дыхательная недостаточность). В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ болезнь проходит сама собой, через две-три недели. Легкая форма отмечается более чем у 80 процентов пациентов, у 15 процентов средняя форма, критическая – менее чем у пяти. Нередко болезнь протекает бессимптомно.

Болезнь немытых рук

Вообще, Covid-19 распространяется воздушно-капельным путем. Носитель вирусов заразен не только в активной фазе заболевания, но и в инкубационный период (в среднем 14 дней). Прикосновения к предметам, к которым только что прикасался зараженный, более опасно, чем чей-то чих. НАСМОРК И ЧИХАНИЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМ СИМПТОМОМ при Covid-19! Ношение хирургических масок мало что дает.

Осязательные контакты опасней. Хотя в воздушной среде (в том числе на поверхности предметов) вирусы живут недолго, но за короткое время они могут передаться от носителя здоровому. Поэтому врачи советуют избегать рукопожатий и чаще мыть руки с мылом, реже подносить их к лицу (носу, рту). Не кашлять и не чихать в ладони, даже при «здоровом» покашливании. Держаться подальше (минимум полтора-два метра) от чужих людей.

Ежегодные прививки против гриппа бездейственны против Covid-19. Но отказываться от них не стоит: организм, ослабленный гриппом, может остро среагировать на коронавирус, особенно у пожилых людей. По этой же причине пожилым рекомендованы прививки против легочных инфекций

Типичные симптомы Covid-19: жар, слабость, боль в горле или груди, сухой кашель, затрудненное дыхание. При малейших подозрениях необходимо сразу же обращаться к врачу.

— Что же из этого следует?— Следует жить,

шить сарафаны и легкие платья из ситца.

— Вы полагаете, все это будет носиться?

— Я полагаю, что все это следует шить.

Елена Шлегель (Пассау)

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