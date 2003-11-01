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«Партнер» №4 (271) 2020г.

Под градусом. Измерение температуры человеческого тела

Из медицинских электронных приборов термометры – самые простые. До этого мы писали о более сложной технике – тонометрах и умных часах.

Это приборы, как говорят «Must-have» (обязаны быть у каждого), и они, очевидно у почти всех дома и есть. Это самый распространенный домашний медицинский прибор, и, казалось бы, что нового можно о них узнать.

Оказалось, что можно. Именно сейчас этот простенький прибор находится на самом переднем краю борьбы с новой напастью – коронавирусом.

Повышенная температура является нормальной защитной реакцией организма против заболевания.

Какая же температура является нормальной? Мы с детства знаем – 36,6 градуса Цельсия. До 37 поводов для беспокойства тоже нет. 40 и более – опасное для жизни воспалительное заболевание. Ниже 36 – тоже ничего хорошего, слабость организма. Так вот, в разном возрасте есть своя нормальная температура, в старости, например, она несколько ниже ввиду ослабленного метаболизма (обмена веществ, Stoffwechsel). У маленьких детей она выше. И вообще, 36,6 – это средняя нормальная температура, у отдельных людей она может несколько отличаться, в десятые доли градуса. Колебания в течение дня температуры даже здорового человека в пределах 36-37,40C не являются поводом для беспокойства.

Имеет значение, где мерять температуру. Контактными термометрами, когда-то ртутными, сегодня – дигитальными, можно измерять температуру под мышкой (аксилярно), во рту (орально), в прямой кишке (ректально) и даже в специальных случаях во влагалище (вагинально). Это будут несколько отличающиеся значения нормальной температуры, каждый может лично убедиться, нужен только лишь термометр, причем наиболее точным считается именно ректальный замер.

Из таблицы видно, что значения температуры, нормальные и повышенные, различаются в зависимости от места измерения. И еще: в русском языке применяется термин «Температура», которая бывает пониженной, нормальной, повышенной и т.п., а в немецком же говорят о «Temperatur» (пониженной и нормальной) и «Fieber» (повышенной температуре, но также и о лихорадке).

Разновидности термометров

Бабушкин ртутный термометр (он же аналоговый) свое уже, казалось бы, давно отслужил: он точен, прост, но небезопасен из-за токсичной ртути, но, что удивительно, продолжает выпускаться. Однако современный «ртутный» термометр, например Geratherm Classic, содержит вместо ртути Galinstan (галинстан – жидкий сплав галлия, индия и олова – Ga-In-Sn). И материал этих термометров, стекло, имеет свое достоинство, так как у некоторого количества людей существует аллергия на никель, применяемый в наконечниках электронных термометров. Такие термометры точны, удобны, не нуждаются в батарейках, но каждое измерение занимает 5-10 минут, после чего их встряхивают, обнуляя показание.

Сегодня повсеместно применяются дигитальные термометры, именно на них следует ориентироваться. Они бывают двух типов: контактные и неконтактные.

Первые по принципу работы напоминают классические аналоговые, температура замеряется при контакте металлического наконечника с телом человека. Они компактны, водостойки (удобно при дезинфекции), температура высвечивается на дисплее, время измерения составляет несколько минут, по завершении измерения раздается акустический сигнал. Современные модели запоминают последнее измеряемое значение, а также поднимают звуковую тревогу (Fieberalarm) при достижении температуры в 37,8 0C. Они работают на компактных батарейках и весьма долговечны. Температуру, как и аналоговыми термометрами, замеряют акислярно, или орально, или ректально.

Мой первый дигитальный термометр фирмы Hartmann у меня уже более двадцати лет, я пользуюсь им довольно редко, но за такое время любая батарейка могла бы «сдохнуть», но нет, работает по-прежнему. Цена этих приборов от нескольких до десятка евро.

Более продвинутыми являются инфракрасные термометры, которые регистрируют инфракрасное излучение человеческого тела. Замер производится в ухе (то есть частично контактно), при этом замеряется температура барабанной перепонки и прилегающих тканей, или на лбу (виске) без контакта с кожей (расстояние в несколько см). Для ушных термометров предусмотрены сменные одноразовые пластиковые наконечники (Kappen), что хоть и удобно, но связано с дополнительными расходами. Эти приборы меряют в течение нескольких секунд, причем очень точно. Возможно запоминание до 30 последних результатов измерений.

Инфракрасные термометры заметно больше контактных, потребляют больше энергии и значительно дороже (от 30 евро), но они во многих случаях себя вполне окупают. Только с их помощью удается без проблем контролировать температуру тела у маленьких детей, есть даже специальные модели – Babythermometer. Сегодня, во время эпидемии коронавируса, массовый замер температуры осуществляется исключительно инфракрасными бесконтактными термометрами.

Типы и цены

Термометры регулярно тестируются, ровно как и все другие приборы, среди них выявляют лучшие модели и те, от покупки которых лучше воздержаться.

Для любителей классики выпускается уже упомянутый стеклянный GerathermClassic, относительно дорогой, 13 евро.

Электронные контактные термометры производятся многими фирмами, именно поэтому я бы не рекомендовал покупать наиболее дешевый в интернете, а купить чуть более дорогой, но в аптеке или в магазине типа dm, Rossmann или в Sanitätshaus.

Высоко оценен термометр Beurer FT 13 за 5 евро, но есть немало и других, вполне сопоставимых по цене и качеству, например фирм Sanitas, Medisana, Domotherm...Adoric Digital Fieberthermometer стоит около 14 евро, но отличается высоким качеством и особой, изогнутой, формой измеряющей части. А Geratherm solar speed GT-161/1, как видно по названию, имеет солнечную панельку вместо батарейки.

Рекордсменом по цене среди инфракрасных термометров является, наверное, Withings Thermo, стоящий не менее 90 евро. Это прецизионный прибор для бесконтактного измерения температуры в области висков, причем в духе времени прибор «умный»: имеет память, через WLAN передает данные на смартфон со специальным приложением.

BosothermDiagnosticизвестной фирмы Boso (Bosch+Sohn) также меряет бесконтактно в области лба, стоит 40 евро. Рекомендованный по данным тестирования Mosen-Fieberthermometerпозволяюет мерять температуру и уха, и лба (50 евро). Целый ряд инфракрасных бесконтактных термометров выпускает Beurer.

Среди ушных термометров наиболее популярен BraunThermoScan 7, стоящий около 50 евро.

Сегодня ввиду опасности массового заражения в ряде стран, начиная с Китая, в местах неизбежного скопления людей (в первую очередь – в аэропортах) проводят поголовное измерение температуры с целью выявления больных коронавирусом. Для этой цели лучше других оказались пригодными бесконтактные инфракрасные термометры, прецизионно определяющие температуру за считанные секунды.

Кстати, на полях этой заметки стоит упомянуть о новейших исследованиях температуры человеческого тела. По-научному температурой стали заниматься в середине 19-го века. Тогда немецкий медик Карл Вундерлих (Carl Wunderlich) обследовал 25 тысяч человек с помощью ртутного градусника (аксилярно) и вывел среднее значение – 37 0C. Однако уже в нашем веке учеными разных стран получены данные о том, что температура тела сегодняшнего человека ниже, чем 150 лет назад. Для американцев, например, температура тела снижалась на 0,03 градуса каждые 10 лет со времени первых исследований. Со времени первых массовых измерений температура тела мужчин снизилась на 0,6 градуса, женщин – на 0,3 градуса по сравнению с концом 19-го века.

Почему это происходит, до конца не понятно. Одна из возможных причин – снижение метаболизма у населения, общее улучшение здоровья и снижение числа хронических воспалительных заболеваний. Предполагается влияние не столь низких температур, как в прошлые века, жизнь стала с точки зрения теплообмена более комфортной, человеку не надо вырабатывать много собственного тепла для обогрева тела. Среди возможных причин называются также снижение мышечной массы, более термически стабилизированная городская жизнь, изменение условий питания.

Сегодня за норму принята температура в 36,6 градуса Цельсия.

С. Мучник (Дортмунд)





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