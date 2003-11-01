- В следующем номере
- Новости
- Политика
- Социальные вопросы
- Экономика и финансы
- Работа
- Семья
- Общество
- Здоровье
- История
- Культура
- Досуг
Прививки против кори – обязательны
В марте вступило в силу положение об обязательных прививках против кори. Оно действует в детских садах и школах, распространяется как на детей, посещающих данные учреждения, так и на сотрудников, родившихся после 1970 года.
И дети, и взрослые моложе пятидесяти лет должны получить прививки или представить документы, подтверждающие актуальный статус их вакцинации (что они уже привиты против кори и срок действия вакцины не нарушен).
Подтверждение необходимо предъявить сразу же при поступлении в детский сад (школу) – как детям-новичкам, так и принимаемым на работу сотрудникам. Для тех, кто по состоянию на 1 марта 2020 года уже был воспитанником/школьником/сотрудником, установлен срок до 31 июля 2021 года. За это время они должны либо получить прививку, либо предъявить свой паспорт вакцинации (Impfpass), в котором указаны годные сроки полученных ранее прививок. Полагается получить две прививки комбинированной вакциной MMR против кори, эпидемического паротита и краснухи. Стандартные сроки: первая прививка в год, вторая в двухлетнем возрасте. Взрослым достаточно одной прививки. Это же касается и тех, кто в детстве получил только одну прививку: им следует привиться еще раз.
Пренебрегать этим условием нельзя. Детский сад или школа вправе отказать в приеме не привитому ребенку. Устроиться на работу «противникам вакцинации» будет и вовсе невозможно. Исключения – только для тех, кто уже переболел корью (при наличии соответствующей справки от врача) или по состоянию здоровья, например, из-за ослабленной иммунной системы, освобожден от вакцинации (тоже при наличии справки).
Не до конца прояснен вопрос об исключении не привитых детей. Из детсада исключить проще, чем из школы. Школьное образование в Германии обязательное – и лишать права на учебу из-за «непредъявленных бумаг», по закону, нельзя. Посещение детских садов не является обязательным – если не считать обязательного «детскосадного» года перед школой для детей из иммигрантских семей, для более полного овладения немецким языком.
Педагогические коллективы ждут от земельных министерств просвещения и здравоохранения совместных решений о санкциях. Вероятно, в разных землях они будут различаться. Как бы там ни было, без учебы не оставят. Но родителям следует задуматься не над тем, кто победит: школа (детсад), отказывающая в приеме, или их неоруссоистское упрямство, из-за которого они не дают детям прививаться. Задуматься надо над тем, что корь опасное заболевание, угрожающее смертью. После 2000 года началась новая эпидемия кори из-за того, что либерализованный в 1970 году порядок вакцинации породил, так сказать, непривитое поколение. Следует знать, что своевременные прививки дают защиту более чем в 99 процентах случаев. Что побочные действия прививок либо неопасные, либо отсутствуют вовсе. И что здоровье ребенка важней «философских завихрений» их пап и мам, бабушек и дедушек.
Елена Шлегель (Пассау)
Читайте также:
- Как лечат неизлечимое: церебральная аневризма. Журнал «Партнёр», № 5 / 2017. Автор Е. Шлегель
- Как в ФРГ лечат полную глухоту: кохлеарные имплантаты. Журнал «Партнёр», № 8 / 2017. Автор Е. Шлегель
- Что такое артроз и как его лечат в Германии.Журнал «Партнёр», № 12 / 2017. Автор Е. Шлегель
Мне понравилось?(Проголосовало: 1)
Поделиться:
Комментарии (0)
Удалить комментарий?
Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!
Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.
Войти >>