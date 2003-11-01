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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Болезни
«Партнер» №4 (271) 2020г.

Прививки против кори – обязательны

В марте вступило в силу положение об обязательных прививках против кори. Оно действует в детских садах и школах, распространяется как на детей, посещающих данные учреждения, так и на сотрудников, родившихся после 1970 года.

И дети, и взрослые моложе пятидесяти лет должны получить прививки или представить документы, подтверждающие актуальный статус их вакцинации (что они уже привиты против кори и срок действия вакцины не нарушен).

 

Подтверждение необходимо предъявить сразу же при поступлении в детский сад (школу) – как детям-новичкам, так и принимаемым на работу сотрудникам. Для тех, кто по состоянию на 1 марта 2020 года уже был воспитанником/школьником/сотрудником, установлен срок до 31 июля 2021 года. За это время они должны либо получить прививку, либо предъявить свой паспорт вакцинации (Impfpass), в котором указаны годные сроки полученных ранее прививок. Полагается получить две прививки комбинированной вакциной MMR против кори, эпидемического паротита и краснухи. Стандартные сроки: первая прививка в год, вторая в двухлетнем возрасте. Взрослым достаточно одной прививки. Это же касается и тех, кто в детстве получил только одну прививку: им следует привиться еще раз.

 

Пренебрегать этим условием нельзя. Детский сад или школа вправе отказать в приеме не привитому ребенку. Устроиться на работу «противникам вакцинации» будет и вовсе невозможно. Исключения – только для тех, кто уже переболел корью (при наличии соответствующей справки от врача) или по состоянию здоровья, например, из-за ослабленной иммунной системы, освобожден от вакцинации (тоже при наличии справки).

Не до конца прояснен вопрос об исключении не привитых детей. Из детсада исключить проще, чем из школы. Школьное образование в Германии обязательное – и лишать права на учебу из-за «непредъявленных бумаг», по закону, нельзя. Посещение детских садов не является обязательным – если не считать обязательного «детскосадного» года перед школой для детей из иммигрантских семей, для более полного овладения немецким языком.

 

Педагогические коллективы ждут от земельных министерств просвещения и здравоохранения совместных решений о санкциях. Вероятно, в разных землях они будут различаться. Как бы там ни было, без учебы не оставят. Но родителям следует задуматься не над тем, кто победит: школа (детсад), отказывающая в приеме, или их неоруссоистское упрямство, из-за которого они не дают детям прививаться. Задуматься надо над тем, что корь опасное заболевание, угрожающее смертью. После 2000 года началась новая эпидемия кори из-за того, что либерализованный в 1970 году порядок вакцинации породил, так сказать, непривитое поколение. Следует знать, что своевременные прививки дают защиту более чем в 99 процентах случаев. Что побочные действия прививок либо неопасные, либо отсутствуют вовсе. И что здоровье ребенка важней «философских завихрений» их пап и мам, бабушек и дедушек.

 

Елена Шлегель (Пассау)

 

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