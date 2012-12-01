Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Новости марта 2020

Как сказывается пандемия на приеме беженцев

Германия объявила о приостановлении приема беженцев 18 марта. На следующий день аналогичное заявление сделала Еврокомиссия. Эти решения были приняты в русле обнародованного на два дня раньше заявления Международной организации по миграции и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцам о временном прекращении приема беженцев. Все организации подчеркивают, что это делается из гуманитарных соображений.





Один бармен заразил всю Европу?

Австрийский курорт Ишгль – одно из самых популярных мест в Альпах для любителей горнолыжного спорта. Понятно, что катание на горных лыжах – занятие неконтактное и распространению вируса не способствует. Зато ему очень способствуют ночные тусовки в ски-барах. В понедельник, 9 марта у одного из барменов была обнаружена инфекция, и бар, в котором он смешивал коктейли, тут же закрыли. Однако жизнь на курорте била ключом до конца недели.

Вскоре выяснилось, что эта история началась намного раньше: еще 1 марта вирус был найден у одного исландца, прилетевшего из Италии. Проверка других пассажиров рейса выявила еще несколько инфицированных, и ниточка протянулась к Ишглю. Исландия 5 марта включила Ишгль в список зон риска, наряду с Уханем и Ираном. Австрийцы всё списали на самолет и курорт не закрыли.

8 марта в Норвегии выявили, что из инфицированных на тот момент примерно 2000 человек почти 500 заразились в Австрии, в районе, где находится Ишгль. 9 марта Дания объявила Тироль зоной риска. Бармен, заметим, до этого дня продолжал смешивать коктейли. И только 12 марта австрийцы объявили карантин в Тироле, а 13-го, наконец, эту курортную зону признала зоной риска Германия. Сколько людей могли заразить по всей Европе сотни и сотни несчастных, подхвативших заразу в райском уголке? И всё дело в том, что местные власти не хотели понести убытки …

Банковский скандал в Швеции

Один из крупнейших шведских банков, Swedbank, работающий также в странах Балтии, оштрафован финансовой инспекцией Швеции на 4 млрд крон (360 млн евро) за «недочеты в борьбе с отмыванием денег». Эвфемизм, взятый в кавычки, отнесем на счет корректности инспекторов – за «недочеты» на сотни миллионов не штрафуют и главных руководителей с должностей не гонят. Сумма сомнительных транзакций – 20 млрд евро. Обычно в таких случаях «сомнительными» называют практически доказанные эпизоды, а о недоказанных до поры до времени молчат. Да и имя одного из клиентов, бывшего российского министра Михаила Абызова, о многом говорит.

Абызов сейчас в РФ под уголовным делом за незаконный вывод средств из страны. Объем этих средств простому обывателю не осмыслить: только через Swedbank на счета его офшоров «просквозили» 860 млн долларов. Добавим, что эстонские и американские инспекторы работу в этом направлении пока не свернули.

День памяти евреев в Португалии

31 марта 1821 года в Португалии была отменена инквизиция. Сейчас португальский парламент (Ассамблея Республики) принял решение день 31 марта внести в календарь памятных дней страны как День памяти евреев. Инквизиция преследовала евреев в Португалии 275 лет, евреи были в Португалии ее главной мишенью – их убивали или принуждали к принятию христианства, из-за чего многие португальцы не знают о своем еврейском происхождении.

"Новый памятный день позволит глубже осознать темный период нашей истории", – говорит председатель организации Reconectar(«Воссоединение») Эшли Перри. Reconectar занимается воссоединением потомков еврейских общин Пиренеев с еврейским миром. Многие люди на Пиренеях и в Латинской Америке сейчас активно занялись изучением своих корней с помощью ДНК-тестов, проявляя большой интерес к своему возможному еврейскому происхождению.

Словакия выбрала новый курс

Когда два года назад после политического «шторма», вызванного убийством журналиста Яна Куцяка, лишился должности премьер-министр Роберт Фицо, его партия «Курс – социальная демократия» (SMER) устояла и еще два года правила в стране. Но коррупционные скандалы, вызвавшие волну протестов, опускали рейтинг партии всё ниже и ниже.

В этих условиях новая политическая платформа «Обычные люди и независимые личности» (OĽaNO), созданная на деньги миллиардера Игоря Матовича и декларирующая в первую очередь борьбу с коррупцией и расследование коррупционных преступлений, быстро набрала популярность. На парламентских выборах, состоявшихся в последний день февраля, партия OĽaNO получила 25% голосов. 21 марта состоялось подписание коалиционного соглашения: в правящую коалицию вошли, кроме OĽaNO, три партии: «Мы – семья», SaS и «За людей». Члены правительства на церемонии были в масках, и главный приоритет коалиции поменялся – на первое место вышла борьба с пандемией.

Ким Чен Ын продолжает нервировать мир

КНДР запустила еще два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, – сообщает информационное агентство «Рёнхап» (Юж.Корея). Предположительно, эти снаряды – баллистические ракеты малой дальности, они пролетели 140 км, поднявшись максимально на высоту 50 км. Это третий случай с начала нынешнего года. Пхеньян отчитался, что запуски проведены в рамках артиллерийских учений, на которых присутствовал северокорейский лидер. Декларированное еще в 2018-м закрытие ядерного полигона постоянно откладывается – Ким время от времени требует от США изменить свою политику в отношении КНДР.

Короткие новости:

Грузия протестует против президентских выборов в Абхазии. МИД страны обратился к международному сообществу с призывом принять меры против незаконных процедур, происходящих на территориях, которые грузинские дипломаты назвали оккупированными.

Власти РФ пока не намерены переносить сроки весеннего призыва в армию. Министр обороны Сергей Шойгу разъяснил, что всех весенних призывников поместят в гарнизонные карантины, а в войска отправят только тех, чей тест покажет отсутствие инфекции.

Александр Лукашенко до последнего времени называл реакцию на пандемию «психозом», белорусские футбольные и хоккейные клубы продолжали "рубиться" во внутренних чемпионатах, показ матчей которого срочно купили Украина и Россия. "Скоро полевые работы, все – на трактор, трактор всех вылечит", – заявил бессменный президент.

В Украине, напротив, руководство приняло экстренные меры в связи с распространением вируса, не все из которых понравились населению, – например, закрытие Киевского метро и ограничения в работе другого транспорта. Кроме того, Владимир Зеленский обратился к бизнесменам с просьбой выделить 500 млн долларов для борьбы с пандемией. «Бизнесу пришло время помочь стране после того, как она долгое время кормила его», – сказал президент.

Судебное следственное управление Барселоны закрыло уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, бывшего партнера российского Газпрома. Суд посчитал, что антикоррупционная прокуратура Испании, инициировавшая дело, не представила весомых доказательств вины Фирташа. Впрочем, это - не единственное дело против олигарха, он уже шесть лет находится в Австрии, отпущенный из тюрьмы под залог. Его экстрадиции в США требуют американские правоохранители, но перемещению Фирташа через океан всячески препятствуют адвокаты миллиардера.

Александр Кротов (Эссен)