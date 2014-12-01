Анонсы aпрельского номера журнала «Партнёр»



Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном и обо всём увлекательно – это стиль «Партнёра». Коротко о главном

Редакция журнала «Партнёр»



«Альтернатива для Германии» – единство и борьба противоположностей

Коронавирус, рискну предположить, у нас не навсегда, а политическая жизнь продолжается. Так, например, «Альтернативу для Германии» (AfD) в который уже раз штормит снаружи и изнутри. В очередной раз непонятно, какие силы возобладают в AfD. «Альтернативе для Германии» всего-то семь лет, и за эти семь лет лицо партии изменилось до неузнаваемости. Учредители AfD – интеллектуалы во главе с профессором Люке – ненадолго удержались в партии. Карьеристы, увидевшие в новой партии трамплин для своего быстрого успеха, сразу же поняли, что на профессорах и их высоколобых идеях в политике далеко не уедешь – нужны популистские, понятные «глубинному народу» лозунги… А.Кротов

Как экономика Германии справится с таким шоком?

Глобальный кризис будет опасным, как и вызвавший его коронавирус… Одновременно с кризисом предложения происходит и кризис спроса. Сначала люди перестали летать на самолетах, затем им стало не до покупки автомобилей, потом многим расхотелось покупать одежду в универмагах из-за страха заразиться в толпе, а под конец всем вообще запретили ходить в магазины и рестораны. Когда предприятиям розничной торговли и общепита вновь разрешат открыться, они столкнутся с падением покупательной способности населения: одни за это время потеряли работу, другие получали урезанную зарплату, третьи лишились дохода от своего бизнеса… И в нынешней беспрецедентной ситуации правительство ФРГ от принципа сбалансированного бюджета по настоятельному совету экспертов весьма быстро отказалось. Бюджет на 2020 год в 362 миллиарда евро экстренно увеличат еще на 150 миллиардов, взятых в долг. Хочется верить, что для предотвращения депрессии этого хватит... Курс Консалтинг Читать полностью >>

Зачем корона вирусу?



Насколько страшна болезнь Covid-19? Смертность на порядок выше, чем от гриппа. Но это мало о чем говорит. Пандемия испанки 1918-1921 гг. унесла больше жизней, чем первая мировая война. С тех пор человечество научилось бороться с гриппом, показатели смертности не зашкаливают. Новый вирус более изощренно внедряется в здоровые клетки, чем вирус SARS. Но смертность от Covid-19, как выяснилась, не выше, а несколько НИЖЕ, чем от ТОРС на первых этапах тогдашней эпидемии. По данным китайских медицинских властей, смертность при нынешнем заболевании не превышает полутора-трех процентов. Наиболее опасную форму Covid-19 может принимать у пожилых пациентов (острая дыхательная недостаточность). В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ болезнь проходит сама собой, через две-три недели. Легкая форма отмечается более чем у 80 процентов пациентов, у 15 процентов средняя форма, критическая — менее чем у пяти. Нередко болезнь протекает бессимптомно. Что нужно знать о новой пандемии Е.Шлегель Читать полностью >>

Корона и маска

Проблема масок стала актуальной из-за коронавируса Covid-19. Нужны они или нет, можно ли с их помощью защититься от новой напасти? Судя по ажиотажу вокруг этих масок, да, очень нужны, это просто панацея от заразы. Спрос рождает предложение... только в нормальных условиях, в критических же – рождается паника и преступность. Маски стали вмиг дефицитом, их нет не только в аптеках, их не хватает даже самим медикам. Дошло до трагического курьеза – в одной из больниц пришлось перенести хирургическую операцию по причине нехватки хирургических масок. Клиники стали просто обворовывать: паника, доходящая до истерики, в сочетании с алчностью оказались, как ни прискорбно это признать, рядовым явлением в дисциплинированной добропорядочной Германии… Помогут ли маски защититься от новой напасти? С. Мучник Читать полностью >>

Коронавирус и домашние питомцы



Несмотря на то, что у собаки заболевшего коронавирусом жителя Гонконга было установлено наличие относительно незначительного количества вирусов SARS-CoV-2 на слизистых оболочках носа и пасти, учёные считают, что хозяева 15 млн кошек и 9,4 млн собак в Германии могут спать спокойно. Ссылаясь на итоги научных исследований SARS-пандемии 2003 года, вызванной родственным сегодняшнему вирусом SARS, отмечается, что в то время, как впрочем и сегодня, не было и нет ни одного зарегистрированного случая соответствующего заболевания домашних животных, а также заражения человека от своих четвероногих друзей...

Э. Мармер Читать полностью >>

О закрытии европейских границ

Внезапное прерывание почти всех связей с внешним миром задержало в европейских странах многих иностранцев из стран, имеющих визовые соглашения с Германией. Неприятной неожиданностью стало грозящее во многих случаях превышение срока разрешенного пребывания в Германии. Ряд иностранцев с правом проживания в Германии «застряли» в странах имеющегося у них паспорта или в иных государствах. Они не могут своевременно вернуться в Германию, что ставит под угрозу их вид на жительство в Германии. Правовые и визовые последствия нынешних карантинов... Т. Пуэ



Об особенностях трудовых отношений во время пандемии

Что делать, если есть подозрение на инфицирование сотрудника коронавирусом? Нужно ли работника изолировать от других членов коллектива? Или имеет смысл отправить его домой или к врачу, чтобы выяснить, действительно ли работник заражен коронавирусом? Можно ли принудить работника к сдаче теста на инфицирование коронавирусом? Будет ли работник получать зарплату, если он инфицирован коронавирусом? Бесчисленное количество вопросов возникает в нынешней ситуации. Попробуем разобраться. Адвокат отвечает на вопросы...

Ю. Франк

Государственная поддержка предприятий, пострадавших в связи с эпидемией коронавируса в Германии?

Мероприятия по ограничению распространения коронавируса поставили на грань разорения огромное число фирм. В этой связи экономические последствия кризиса могут оказаться более тяжелыми и долгосрочными, чем медицинские. Правительство ФРГ работает над тем, чтобы оказать помощь бизнесу. На момент выхода номера определены лишь контуры программ поддержки, которые, однако, дают представление о том, каким образом будут решаться проблемы предприятий...

Д. Вайсбанд Читать полностью >>

Продолжаем рассказывать о базовой пенсии

В ходе парламентских слушаний кабинетный законопроект еще может претерпеть дальнейшие изменения, но многое конкретизируется. В тексте кабинетного законопроекта нет каких-либо особых правил, касающихся немецких поздних переселенцев. Одной из целевых групп получателей базовой пенсии названы ухаживающие персоны. Уточняются правила зачета периода ухода за ребенком. Для социально зависимой группы получателей базовой пенсии законопроект предусматривает определенные дотации и свободные суммы... Т. Пуэ

Наука брать кредит

Что такое VFE и как на нем не погореть? Разбогатеть в кредит очень трудно. Разориться – довольно легко. Погореть можно, простите за каламбур, на погашении кредита. Особенно если заранее не выяснил всех его условий. Трудности с погашением могут привести к преждевременному расторжению кредитного договора. И тут не исключена еще одна подножка: включение страховочного компенсационного механизма, в результате чего придется вернуть кредитору и полученную от него сумму, и проценты, и что-то сверх того. Что именно?...

О. Филимонов

Карантинные каникулы. Играем с детьми

Коронавирус... Мир охватила паника, на карантин закрылись детские садики и школы, библиотеки, музеи, да что там, даже города! Но жизнь продолжается, давайте воспользуемся вынужденным отдыхом и с пользой проведем время с нашими детьми! Чтение книг и аудиокниги, мультики и сказки, театр теней и кукольный театр, сказочные кубики и пазлы… Но есть же еще хорошо подзабытые старые игры: шахматы, шашки, нарды, морской бой… Не умеем мы скучать и всегда найдем, чем заняться дома! Я. Бошманн

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Внук государя, правнук поэта...

Ранним воскресным утром 23 июля майор фон Меренберг с несколькими офицерами и переводчиком прибыл в монастырь. Монахи приняли немецких гостей с настоящим греческим гостеприимством. Показали монастырскую библиотеку, старинные иконы, угостили обедом. Мало-помалу суровое лицо фон Меренберга смягчилось. Во время вечерней службы, на которой присутствовали и немцы, монахи молились за своих братьев, которые были приговорены к смерти. После этого все снова собрались в трапезной за кофе. И тyт произошло нечто неожиданное…. Из истории одной необыкновенной семьи...

И. Парасюк

Тогда мы были союзниками

Утром 16 декабря 1944 года немцы начали наступление в Арденнах. Гитлер считал военную операцию «Die Wacht am Rhein» – «Стража на Рейне» своим последним шансом. Мастер цветистых фраз, Гитлер считал, что стоит нанести пару мощных ударов, как эта «коалиция из чужеродных элементов» рассыпится. Единый фронт не рухнул, зато как мыльный пузырь лопнули надежды нацистов на сепаратный мир. По просьбе Черчилля Красная армия ускоренными темпами перешла в наступление по всему фронту, и немцы вынуждены были перебросить на восточный фронт две танковые армии и другие силы. Активные боевые действия на Западе были приостановлены. Товарищеский поступок – так назвал Черчилль помощь Красной армии во время битвы в Арденнах… В той войне мы сражались вместе... И. Парасюк

Время читать. Записки из Третьего рейха

Читаешь этот 600-страничный том «Записок из Третьего рейха», и всё пытаешься ответить себе, ну отчего же все эти европейские люди, свидетели нарастающей истерии и военных приготовлений, и концлагерей, и жестоких законов против евреев, – все эти люди, как обычные туристы, так и величины мирового масштаба, такие как норвежец Кнут Гамсун, Нобелевский лауреат, как ирландец Сэмюэл Беккет, великий драматург и поэт, – отчего же все они так усиленно не верили в то, что новая война, которой все боялись, стоит на пороге, что зачинщиком ее станет их «истинный миролюбец» Гитлер?... Есть ответ? Нет ответа. Или ищите его сами, перебирая страницы новой книги Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха»... Н. Ухова



Боди-арт: живопись на теле или искусство авангарда?