История >> Память

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Внук государя, правнук поэта...

История одной семьи

30 мая 2010 года в деревне Марписса, что на греческом острове Парос, проходила церковная служба в память Николаса Стелласа – партизана, повешенного в 1944 году нацистами. В церкви присутствовала пожилая немецкая пара – высокая рыжеватая женщина и ее муж. После службы они положили лилии и розы к мраморному памятнику Николасу.

Это были супруги фон Ринтелен, доктор Эннио и его жена, урожденная графиня Клотильда фон Меренберг. Спустя 65 лет после войны она узнала о подвиге своего отца, графа Георга-Михаэля Александра фон Меренберга, совершенного им на острове Парос в 1944 году.

Наша история восходит к 1831 году, когда 18 февраля в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот венчался прославленный российский поэт Александр Сергеевич Пушкин с юной красавицей Натальей Николаевной Гончаровой.

Младшая дочь

Ее, как и мать, назвали Натали. Самой младшей из четырех детей Пушкина и Натальи Николаевны было 8 месяцев, когда 27 января 1837 года на Чёрной речке выстрелом Дантеса поэт был смертельно ранен.

И характером, и внешностью красавица Натали напоминала Пушкина. По крайней мере, так считал И.С. Тургенев, говоривший, что она как две капли воды похожа на отца.

Сергей Михайлович Загоскин, сын автора «Юрия Милославского», говорил, что не видел женщины красивее, чем Натали: «В жизнь мою я не видал женщины более красивой, как Наталья Александровна, дочь поэта Пушкина. Высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и замечательною белизною лица, она сияла каким-то ослепительным блеском. Несмотря на мало правильные черты лица, напоминавшего африканский тип ее знаменитого отца, она могла назваться совершенною красавицей, а если прибавить к этой красоте ум и любезность, то можно легко представить, как Наталья Александровна была окружена на великосветских балах и как около нее увивалась вся щегольская молодежь в Петербурге».

Ее первый брак с Михаилом Дубельтом оказался неудачным и после долгого развода 1 июля 1868 года Натали обвенчалась с немецким принцем Николаем Вильгельмом Нассауским. Oнa не была особой королевской крови, ей не суждено было носить фамилию мужа – брак был морганатический. Ей и ее троим детям был пожалован титул графов Меренберг.

Принц Николай Вильгельм, женившись «на особе не из владетельного дома», потерял право на люксембургский трон.

Правда, его и Натали сын, граф Георг-Николай фон Меренберг, родившийся 13 февраля 1871 года в Висбадене, в начале ХХ века «замахнулся» на корону Люксембурга. Hа тот момент он был единственным мужчиной в роду Нассауских. У правящего великого герцога Люксембурга Вильгельма IV рождались только дочери. Вопрос о престолонаследии был вынесен на рассмотрение парламента. Сорока одним голосом против семи парламент признал наследницей старшую дочь Вильгельма IV.





Надо отдать должное фон Меренбергу: он отозвал свой иск в Висбаденский суд. Скандал в благородном семействе не состоялся, и внук Пушкина не стал великим герцогом Люксембургским.

A Натали и принц Николай прожили в счастливом браке до его смерти в 1905 году. Наталья Александровна знала, что по закону она, морганатическая жена, не имеет права быть похороненной рядом с мужем. Она завещала кремировать ее после смерти и прах развеять на могиле мужа. Так и сделали…

На старом кладбище в Висбадене находится усыпальница семьи Нассау.

PRINZ NIKOLAUS von NASSAU

Sohn der Herzogin Pauline und des Herzog Wilhelm

20.9.1832 + 17.9.1905

Grafin NATHALIE von MERENBERG

Tochter russ. Dichters Aleksander Puschkin

4.6.1836 + 23.3.1913

Gemahlin des Prinzen NIKOLAUS

Россия, 1880 год

6 июля 1880 года в Большом Царскосельском дворце обвенчались Император всея Руси Александр II и княжна Екатерина Долгорукая, которая к этому моменту была матерью его четырех детей.

После венчания в Сенат был направлен царский указ: «Вторично вступив в законный брак с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, мы приказываем присвоить ей имя княгини Юрьевской с титулом светлости. Мы приказываем присвоить то же имя с тем же титулом нашим детям: сыну нашему Георгию, дочерям Ольге и Екатерине, а также тем, которые могут родиться впоследствии, мы жалуем их всеми правами, принадлежащими законным детям сообразно статье 14 Основных законов империи и статьи 147 Учреждения Императорской фамилии. Александр».

Любопытно, что Александр II шутя говорил, что у детей его и Екатерины больше половины русской крови, что в семье Романовых случалось не часто.

12 мая 1895 года в Ницце 22-летняя светлейшая княжна Ольга Юрьевская, дочь Александра II, вышла замуж за 24-летнего Георга-Николая фон Меренберга, сына Натальи, графини Меренберг, урожденной Пушкиной.

Добровольно отказавшись от люксембургской короны, граф Георг-Николай получил «отступного» 1 600 000 марок и ежегодную ренту в 40000 марок.

Их дети могли рассчитывать на безбедную жизнь. Родившийся в 1897 году Георг-Михаэль с удовольствием учил русский язык, увлекался медициной, мечтал стать врачом. Его дочь Клотильда спустя годы вспоминала: «Мой отец не имел солидной специальности. Родители ему всегда твердили: «Ты потомок русского царя, и тебе незачем приобретать какую-то специальность. Ты не должен работать. Твоего наследства хватит на всю жизнь».

Кто знает, как сложилась бы жизнь юного графа Георга-Михаэля, если бы не наступил 1914 год.

«Внук Пушкина против России»

Когда началась война, которая тогда еще не называлась Первой мировой, Георгу-Николаю фон Меренбергу было 43 года, Георгу-Михаэлю – 17 лет.

Ах, как резвилась российская пресса того времени. В «Иллюстрированной хронике» журнала «Огонёк» за 1914 год был напечатан большой портрет графа фон Меренберга-отца, над которым красовалась набранная жирным шрифтом надпись «Внук Пушкина против России». И далее под портретом: «Граф Георгий Николаевич Меренберг, родной внук нашего великого поэта, единственный сын дочери А.С. Пушкина Наталии Александровны и принца Николая Нассауского служит ротмистром в одной из гвардейских кавалерийских частей германской армии».





Цензура не разрешила опубликовать еще более «сладкую» информацию: граф был не только внуком Пушкина, но и зятем царя Александра II.

На самом деле oба они отказались воевать на Восточном фронте против соотечественников своих предков. Сына отправили во Францию, а папа в составе ландвера, т.е. второго эшелона, учил новобранцев в родном Висбадене.

И хотя в те времена наличие русских предков оказалось весомым аргументом, это был ПОСТУПОК!

Между двумя войнами

Деньги семьи фон Меренбергов «сожрала» инфляция, а наследство Ольги Александровны в России после 1917 года забрала новая власть. Какое-то время она продавала драгоценности, а потом...

Георг-Михаэль, потомственный аристократ, внук русского царя, пошел работать... нанимался на тяжелые низкооплачиваемые работы, чтобы помочь родителям и сестре.

А в 1926 году он женился на венгерской баронессе Полетт фон Кёвер де Дьердьш-Сент-Миклош. Злые языки говорили, что это был брак по расчету: баронесса была богата. Так это или нет, бог его знает, но брак действительно через два года распался...

Второй женой Георгa-Михаэля стала Элизабет Мюллер-Ури, 14 мая 1941 года у них родилась дочь Клотильда. А вскоре Георга-Михаэля призвали в армию и отправили на Восточный фронт.

Вторая мировая война

Прошло чуть более четверти века с того дня, когда юный Георг-Михаэль заявил, что не хочет воевать против русских. Каких-то 25 лет, а как всё изменилось. Фон Меренберг от всей души презирал нацистский режим, он по-прежнему не хотел воевать на земле своих предков, но самоубийцей все-таки не был. A oтказаться – значило накинуть себе петлю на шею.

Здесь надо сказать несколько слов. Фон Меренберг имел характер независимый и дерзкий. Дважды он отвечал перед военным трибуналом: однажды отказался выбросить руку в нацистском приветствии, а в другой раз избил высокопоставленного партайгеноссе.

Воюя в России в 1941-1943 годах, он вывел из-под удара, а по сути, спас жизнь трем молодым летчикам, которым грозил расстрел за шуточки о Гитлере и Муссолини.

У высшего нацистского командования фон Меренберг был персоной нон грата. В его досье была отметка о нежелательности продвижения его по службе. Он не был членом НСДАП, не особо скрывал своего отношения к нацистской верхушке. И вообще, имея русских и даже африканских предков, не мог, даже будучи аристократом и «фон», считаться истинным арийцем.

В Белоруссии фон Меренберг служил на военном аэродроме, обслуживал самолеты люфтваффе. В 1943 году во время нападения партизан был ранен, получил крест за храбрость. После госпиталя он был назначен командовать немецкими войсками на греческом острове Парос.

Парос

В 1944 году на оккупированном немцами греческом острове Парос началось строительство аэродрома. И хотя исход войны был очевиден, немцы всё еще надеялись сохранить Третий рейх на ближайшие 1000 лет. A Парос, один из Кикландских островов площадью около 200 кв. км, был больше всего пригоден для обороны всего Эгейского моря.

На строительные работы были мобилизованы сотни мужчин из Пароса и близлежащих островов. Союзники вместе с местными партизанами делали всё возможное, чтобы остановить строительство.

16 мая 1944 года около Трипити высадился английский десант под командованием датского капитана Андреа Лассена. Начался бой, был тяжело ранен командир капитан Табель, убиты двое немецких радистов, перерезаны силовые кабели и телефонные линии.

Нo и немцы захватили партизана Николаса Стелласа, 23-летнего юношу, которого после всех допросов и пыток повесили. Немцы взяли в качестве заложникoв 125 местных жителей. Их казнь была возложена на майора Георга-Михаэля фон Меренберга.

Фон Меренберг был решительным противником подобных мер. Он считал, что офицер может убивать врагов на поле боя, но не быть палачом… Но как бы то ни было, он был обязан подчиниться приказу, исходившему от самого Гитлера. За неповиновение его самого ждал расстрел...

В журналистском расследовании Кэтрин Кларк упоминается некий лейтенант Зас. Именно через него архимандрит Филофеос, настоятель местного монастыря Лонговардас, передал фон Меренбергу просьбу о встрече 23 июля в монастыре.

Для фон Меренберга такая встреча былa равносильнa измене. Ведь он понимал, о чем пойдет речь…

Сегодня трудно сказать, как именно фон Меренберг смог объяснить поездку в монастырь. Интересом к местным обычаям, архитектуре, истории? А может быть, тем, что его мать была православной. Скорее всего, эта поездка могла стать дорогой на плаху, ибо 20 июля состоялось покушение на Гитлера. Его участниками были именно аристократы и армейская элита. Так что частица «фон», служившая до поры до времени Меренбергу защитой, могла стать отягчающим обстоятельством. Но так или иначе, он поехал в монастырь.

Вот здесь я провел лето…

Ранним воскресным утром 23 июля майор фон Меренберг с несколькими офицерами и переводчиком прибыл в монастырь. Монахи приняли немецких гостей с настоящим греческим гостеприимством. Показали монастырскую библиотеку, старинные иконы, угостили обедом. Мало-помалу суровое лицо фон Меренберга смягчилось.

Во время вечерней службы, на которой присутствовали и немцы, монахи молились за своих братьев, которые были приговорены к смерти. После этого все снова собрались в трапезной за кофе.

И тyт произошло нечто неожиданное. Рядом с иконами и портретами бывших настоятелей висела акварель с каким-то приморским пейзажем. Eе привезли в Парос два русских монаха, бежавшиe после гражданской войны из России. Фон Меренберг долго вглядывался в картину, а затем воскликнул: «Это имение моей бабушки, княгини Екатерины Юрьевской в Ливадии, около Ялты. Дед Александр II приказал построить его вблизи Ливадийского дворца. Вот здесь я провел в детстве лето». Aрхимандрит Филофеос позже рассказал, что «в тот момент атмосфера вокруг нас наполнилась миром и пониманием. И у меня появилась надежда».

Время было позднее, фон Меренберг встал и начал прощаться. Он тепло поблагодарил настоятеля за гостеприимство и предложил любую помощь монастырю. В ответ на эту любезность архимандрит выставил из комнаты всех, кроме монаха, владевшего немецким. И майор понял, о чем будет разговор. Действительно, архимандрит стал просить о спасении заложников.

Фон Меренберг вздохнул: «Я знаю, что это несправедливо, но не в моих силах их спасти. Если я не подчинюсь приказy, я буду казнен сам».

Они долго молчали. Архимандрит заговорил первым: «Раз нельзя, сделайте мне личное одолжение: включите меня в число тех, кто будет казнен!».

Фон Меренберг решился: «Я отпущу их, но при одном условии: Вы должны пообещать, что жители острова будут лояльны к немцам. Никаких диверсий... Тогда и у меня будет шанс сохранить свою жизнь и, может быть, свободу».

Архимандрит пообещал...

Они оба сдержали слово. Фон Меренберг отпустил заложников. На острове не было столкновений с оккупантами. Впрочем, это продолжалось совсем недолго. В октябре 1944 года немцы оставили Парос.

Архимандрит Филофеос ушел из жизни в 1980 году. Он был причислен к лику блаженных за спасение соотечественников.

Mайор фон Меренберг был смещен с занимаемого поста, разжалован и оставлен без военной пенсии. При жизни он так и не рассказал никому о том, что произошло на острове Парос в 1944 году.

Граф Георг-Михаэль Александр фон Меренберг, правнук Александра Пушкина и внук Александра II, скончался 11 января 1965 года. О его подвигe впервые рассказала журналистка Кэтрин Кларк в 2010 году.

P.S. У Георга-Михаэля не было сыновей. Его первый внук был назван Александром – в память великих русских предков немецкого аристократа, спасшего 125 жителей прекрасного греческого острова.

Ирина Парасюк (Дортмунд)

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