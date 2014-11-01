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«Партнер» №4 (271) 2020г.

О закрытии европейских границ

Прогрессирующая в мире и в Европе пандемия инфекционного гриппозного заболевания имеет правовые и визовые последствия для немалого количества людей. Для сдерживания распространения пришедшего из Китая коронавируса многие европейские и не только европейские государства закрыли свои границы для иностранцев. Внутри страны правительства ограничили свободу выезда и передвижения жителей своих стран, запретили отелям поселять туристов, назначили карантин для больших групп населения .

Внезапное прерывание почти всех связей с внешним миром задержало в европейских странах некоторое количество иностранцев из стран, имеющих визовые соглашения с Германией. Неприятной неожиданностью стало закрытие европейских границ и грозящее во многих случаях превышение срока разрешенного пребывания в Германии. Визовые правила обязывают иностранцев покинуть страну к определенному сроку, но по форсмажорным обстоятельствам они не могут выполнить требования закона. Ряд иностранцев с правом проживания в Германии «застряли» в странах имеющегося у них паспорта или в иных государствах. Они не могут своевременно вернуться в Германию, что ставит под угрозу их вид на жительство в Германии.

Украина, разумеется, пропустит на территорию страны возвращающихся из-за рубежа граждан этой страны, но до украинской границы еще надо доехать. Речь идет о путешествующих автомобильным транспортом. Польша, Чехословакия, Румыния объявили о запрете транзита иностранцев через свои территории. Согласно первым сообщениям, границы уже закрыты на неопределенный срок, а европейские страны пропускают внутрь только граждан своей страны. Некоторые страны запретили своим гражданам выезд за рубеж.

Для всех иностранцев, имеющих визы, и для «безвизовых» украинцев действуют общие положения законодательства об иностранцах, визовых ограничениях и правилах Европейского визового кодекса.

Граждане Украины по «правилу 90-90» имеют право оставаться в Германии не более 90 дней подряд, а всего не более 180 дней в году. Виза имеет временное ограничение, а некоторые визовые посетители Германии могут правомерно пребывать на территории страны всего несколько дней.

Чрезвычайная эпидемиологическая ситуация пока не привела к отмене этих правовых предписаний. Превышение визового срока пребывания в Германии по-прежнему считается нарушением визового режима и влечет за собой штрафные санкции. Преднамеренное нелегальное пребывание в Евросоюзе (ЕС) может считаться уголовным правонарушением. В общем, превышение разрешенного срока пребывания в ЕС даже по форсмажорным обстоятельствам может вызвать существенные затруднения в настоящий момент и в будущем.

Я рекомендую застрявшим в Германии туристам или иным посетителям своевременно позаботиться о доказательствах невозможности своего выезда: получить справку об отмене пассажирского авиарейса или автобусного рейса или о запрете выезда из определенного региона. Наличие таких доказательных документов поможет в будущем объяснить задержку объективными обстоятельствами.

Полезно подготовиться к ответу на вопрос об альтернативных путях выезда из Германии. Если вы не смогли выехать из Германии на автобусе через закрытые сухопутные границы, то, возможно, могли бы покинуть страну на самолете. Здесь может помочь сохранение переписки с авиакомпанией или турбюро с подтверждением отсутствия в самолете свободных мест. По обстоятельствам нужно обратиться в местное Ведомство по делам иностранцев и ходатайствовать о продлении визы до изменения обстановки. В таких случаях ведомство по своему усмотрению может продлить визу.

Пребывающие за рубежом иностранцы с видом на жительство в Германии могут столкнуться с закрытием границ или прекращением транспортного сообщения страны пребывания с Германией. §51 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz) предписывает автоматическое погашение немецкого вида на жительство после шестимесячного отсутствия в Германии. Исключение из этого правила может быть сделано по особым форсмажорным обстоятельствам или доказанной объективной невозможности вернуться в Германию в указанный срок.

Отсчет срока возвращения начинается по-новому с момента ликвидации препятствующих обстоятельств. Видимым признаком ликвидации препятствий является открытие границ и возобновление транспортного сообщения с Германией и из Германии. Иностранец должен точно и полно представить ситуацию в Германское ведомство по делам иностранцев и доказать невозможность своевременного возвращения в Германию. Сохраняйте извещения об отмене полета и позаботьтесь о доказательствах собственных бесплодных усилий найти альтернативный маршрут возвращения в Германию, например, автобусом или поездом. В особых ситуациях стоит вступить в контакт с компетентным Германским ведомством по делам иностранцев и получить ведомственное согласие на продление пребывания за рубежом. Я рекомендую серьезно отнестись к этой ситуации и не рассчитывать на «авось». Потеря вида на жительство в Германии может оказаться окончательной и бесповоротной, а поправить ситуацию задним числом весьма трудно.

Особыми визовыми льготами обладают владельцы Разрешения на постоянное пребывание в Германии (Niederlassungserlaubnis) с 15-летним и более стажем проживания в Германии плюс их финансовая независимость, а также иностранные супруги граждан Германии.

Адвокат Томас Пуэ (Франкфурт-на-Майне)