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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №4 (271) 2020г.

Живучесть коронавируса на поверхностях

Согласно информации Potsdamer Neueste Nachrichten, пресловутый коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться двумя путями:


воздушно-капельным в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании (т.н. Tröpfcheninfektion)

 

▪ и контактно-бытовым при касании рта, носа или глаз грязными руками, контактировавшими перед этим с любой загрязненной поверхностью, например, дверной ручкой (т.н. Schmierinfektion).

 

Поскольку о первом и самом опасном способе передачи инфекции говорилось уже неоднократно, мы остановимся на втором варианте заражения. Иными словами, ответим на вопрос «Как долго живёт вирус SARS-CoV-2 на дверных ручках и прочих поверхностях?»

Согласно отчёту Рурского университета в Бохуме, а также итогам исследований американского Национального института здоровья NIH, попавший на различного рода поверхности коронавирус может оставаться живучим и потенциально заразным в течение 9-ти дней. При этом среднестатистическая продолжительность опасной активности вируса колеблется от 4-х до 5-ти дней и лишь при высокой влажности и низких температурах может быть более длительной.

 

Согласно же информации Süddeutsche Zeitung, живучесть вируса зависит от материала: на металлических поверхностях и изделиях из пластика он активен не более трех дней, на бумаге и картоне – не более 24-х часов, на медных поверхностях – всего 4 часа. А в воздухе вирус не жизнеспособен уже через 3 часа.

 

А вот Федеральный институт оценки рисков BfR уведомляет о том, что «сегодня нет ни одного доказанного случая, который подтвердил бы возможноcть заражения коронавирусом при потреблении контаминированных продуктов питания и использовании импортных игрушек».

Ссылаясь на Европейский центральный банк, газета Münchner Merkur сообщает, что сейчас «нет никаких доказательств того, что коронавирус может передаваться через банкноты и монеты». Тем не менее, власти рекомендуют при обращении с деньгами прибегать к тем же средствам индивидуальной гигиенической защиты, какие рекомендованы для дверных ручек, тележек для покупок и платёжных терминалов. При этом на портале телеканала WDR особо подчеркивается, что возможность заражения контактно-бытовым путём зависит также и от степени концентрации вирусов на поверхности. Однако научных данных о том, какое количество вирусов может привести к заражению, пока что нет. И поэтому самая эффективная профилактика сегодня – это как можно чаще мыть руки с мылом.

Информация по состоянию на 15.03.2020

 

Эдуард Мармер (Ганновер)


<< Назад | №4 (271) 2020г. | Прочтено: 554 | Автор: Мармер Э. |

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