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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №4 (271) 2020г.

Коронавирус и домашние животные

Несмотря на то, что 04.03.20 у собаки заболевшего коронавирусом жителя Гонконга было установлено наличие относительно незначительного количества вирусов SARS-CoV-2 на слизистых оболочках носа и пасти, учёные считают, что хозяева 15 млн. кошек и 9,4 млн. собак в Германии могут спать спокойно.

 

«Сегодня мы не располагаем ни одним доказательством того, – утверждают сотрудники Федерального института здоровья животных FLI (главного научно-исследовательского учреждения ФРГ в этом сегменте), – что «братья наши меньшие» могут выступить в роли пересносчиков инфекции или заразиться ею от человека». Аналогичного мнения придерживается также и Всемирная организация здравоохранения WHO при ООН. А потому, чётко прописано на сайте Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства BMEL, «нет необходимости вводить какие-либо дополнительные меры безопасности, вроде сегрегации или карантина для кошек и собак». При этом, однако, при контакте с животными рекомендуется строго соблюдать основные принципы индивидуальной гигиены, например, тщательно мыть руки с мылом.

В то же самое время сотрудники FLI приступили к серии экспериментов, цель которых установить, могут ли свиньи и куры заразиться пресловутым SARS-CoV-2-вирусом, а также без проявления симптомов болезни выступить в роли переносчиков инфекции. О результатах пока не сообщается.

 

А вот министерство здравоохранения Франции Anses информирует, что возможность заражения коронавирусом при употреблении мяса домашних животных практически исключается. На данный момент это может произойти только в том случае, если инфицированный человек загрязнит продукт питания. Поэтому министерство настоятельно рекомендует варить, тушить или жарить мясные изделия при температуре не менее 63 градусов в течение как минимум 4-х минут. Такой способ приготовления пищи снижает живучесть вируса в 10.000 раз.

Информация по состоянию на 15.03.2020

 

Эдуард Мармер (Ганновер)

 

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