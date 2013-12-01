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«Партнер» №4 (271) 2020г.

Кредиты: что такое VFE и как на нем не погореть

Если кроме алгебры и геометрии существует высшая математика, то кредитование, безусловно, относится к высшей бухгалтерии. Один лишь эффект нарастания процентов на проценты по болезненной кривой увеличивает долг. Гораздо больше, чем то можно было бы «рассчитать самому». А ведь есть и другие хитрости. Разбогатеть в кредит очень трудно. Разориться – довольно легко. Погореть можно, простите за каламбур, на погашении кредита. Особенно если заранее не выяснил всех его условий. Трудности с погашением могут привести к преждевременному расторжению кредитного договора. И тут не исключена еще одна подножка: включение страховочного компенсационного механизма, в результате чего придется вернуть кредитору и полученную от него сумму, и проценты, и что-то сверх того. Что именно?

Миллионы кредитов выдаются в Германии ежегодно. Определенная их доля не доживает до конечного срока, указанного в договоре. Часть должников стараются преждевременно свалить с себя бремя. И спотыкаются о VFE: «плати больше, чем должен!»

Поэтому надо понимать, что такое кредит с VFE или без VFE. Содержится ли раздел о VFE в вашем кредитном договоре – который вы заключили или над которым только раздумываете?

Вопрос «с ним или без него» определяет истинную степень болезненности долговых обязательств. Хотя вопрос о том, какой кредит выгодней, «с ним или без него», не столь прост. При определенных условиях болезненный кредит с VFE может оказаться более выгодным. Но можно и пролететь.

Тут самое время выяснить:

О чем речь?

Vorfälligkeitsentschädigung – полное название этой «кредитной ловушки» (компенсация за досрочное прекращение), сокращенно VFE. В мировой практике это называется prepayment of loan.

Что за компенсация? И что за досрочное прекращение?

Со вторым ясно: имеется в виду досрочный отказ от кредитования. Отказывается получатель кредита. Кредитор в этом случае может понести убытки. Он разработал схему кредитования и выплаты долга с процентами на определенное время. На это время запланирован доход по процентам от кредитуемой суммы. Как правило, крупные кредиты выдаются не одноразово. Они закладываются под определенную программу – например, строительство дома. Выдача кредита производится «производственными» частями, такими как финансирование строительства, отделка, благоустройство и т.п. Но вот дом построен, кредит полностью выплачен и потрачен. Для должника наступает долгая и тяжкая пора: погашение долга с процентами. Не исключено, что и со сложными процентами – когда на сумму долга, обросшую процентами, набегают новые проценты за следующий год и за последующие в графике погашения. При многолетнем графике платить по процентам приходится не меньше, а то и больше, чем за сам долг. Такова оборотная сторона «кредитного счастья».

Должнику, конечно, нелегко. А кредитору (банку или фонду) хорошо: он получает доход в период погашения долга.

Теперь представьте: кредитор потратился на разработку схемы кредитования, на высвобождение требуемой денежной суммы, на рефинансирование, на управление кредитом. Но получатель, пересмотрев свою программу и получив часть денег, отказывается от дальнейшего получения кредита. Он, допустим, решил сэкономить на строительстве, вместо трехэтажного особняка «отгрохать» нечто более скромное. Разумеется, при таких условиях он быстрее рассчитается с долгами. Но кредитор недополучит запланированный доход.

Вот на этот случай в кредитный договор и включается VFE – условие компенсации за досрочное прекращение кредитования.

Не исключена и такая ситуация, когда кредитный договор подписан, а кредит не выдан вовсе. Получатель передумал. Обойдусь, мол, без ваших денег. Для кредитора это тоже определенный убыток: на кредит он не потратится, но на его подготовку (рефинансирование), на разработку программы кредитования, на работу с клиентом – все же да. А дохода ноль. В этом случае кредитор, при наличии соответствующего пункта в договоре, может потребовать компенсацию за невыдачу (Nichtabnahmeentschädigung).

В общем, подписал кредитный договор – сохраняй твердость. «Соскочить» раньше времени если и удастся, то не без потерь.

Размеры компенсаций

В принципе, не малые. Вообще они рассчитываются по сложной схеме. В стандартном случае набегает около полупроцента «за недополученный процент». В особых случаях, если в договор включен пункт об особых условиях погашения (Sondertilgungen), может варьироваться до 0,15 или даже до 0,1 процента. Закон допускает такие варианты (§490 Abs. 2 S. 3 BGB). При невыдаче кредита компенсация может составлять до трех процентов годового кредитования или, по меньшей мере, ставку рефинансирования, уплаченную банком под формирование кредитного капитала (§305 BGB).

Повторяем: поскольку речь идет о крупных долговременных кредитах, то и «жалкие 0,15 процента за процент» составят изрядную сумму. Долг за неполученные или недополученные деньги!

А могут ли получателю кредита простить долг по VFE?

Не исключено. Если банк при досрочном отказе от кредитования остается при своих интересах. Такое возможно, например, при «смене объекта» (Objekttausch) или смене должника (Schuldnertausch).

В первом случае меняется «причина» кредитования. Допустим, получатель оформляет кредит под капитальный ремонт старого дома, но отказывается от этой затеи и просит деньги на покупку нового дома, продав через банк старый. Тут оформляется новый кредит с соблюдением старых условий, то есть фактически кредит переводится с одной программы на другую.

Во втором случае «отпадает» прежний должник, но остаток кредита переводится на другого получателя. Программа кредитования, в общем и целом, не нарушается, у банка нет оснований настаивать на выплате компенсации.

Должник может рассчитывать на «прощение» и в том случае, если основная кредитная сумма уже возвращена, остается лишь расчет по процентам. Допустим, поднатужился и возвращаешь остаток долга раньше. Некоторые умудряются взять под это другой кредит, с более низкими процентами (это, конечно, высший пилотаж, большинству кредитополучателей недоступный). Досрочный возврат долга тоже невыгоден банку. Он получает свой доход, основанный на сложных процентах. Более короткое время подразумевает вялую динамику нарастания процентов. И всё же чем больше времени прошло с момента открытия кредита и чем меньше остаточная сумма, тем больше вероятность, что компенсацию не потребуют. Так, по прошествии десяти лет, если все платежи должника вносились исправно, условие о VFE уже не применяется.

На первом и последнем месте

В Германии, по оценке гамбургского Института финансового обслуживания (iff), самые жесткие условия VFE (или, если угодно, prepayment of loan). Размеры компенсации наиболее «драконовские». В большинстве стран применяются паушальные размеры компенсации. В Германии, как видим, расчет ведется от размера кредита и от суммы недополученных процентов – должник платит заведомо больше.

Но это не значит, что немецкие банки самые жадные. Просто в других странах более прямолинейные законы защищают права потребителей.

По этим законам банкам не дозволено полностью компенсировать свои затраты из-за недовыплаченного кредита. Следовательно, риски кредиторов выше. Европейские кредиторы эффективно защищают свои риски, назначая более высокие проценты по кредиту.

Тот же iff подтверждает, что Германия стоит на первом месте в Евросоюзе по величине компенсационных платежей из-за преждевременной остановки кредита и на последнем месте по величине процентов на кредит. В других странах кредиты заведомо дороже (из-за процентов), независимо от того, полностью ли ты получил, а затем вернул долг, или частично.

С VFE или без VFE?

Впрочем, не надо обольщаться: игра на VFE и процентах известна и в Германии. Можно получить «супервыгодное» кредитное предложение без VFE – но проценты по кредиту будут заведомо выше. Тут надо рассчитывать, на чем вы больше потеряете: на процентах или на возможной компенсации за досрочное завершение программы кредитования.

Как правило, VFE обязательны в договорах на кредиты, подразумевающие стабильный процент. Бывают, однако, и договоры с изменяющимися процентами (variable Zinsen). С течением времени проценты понижаются или повышаются в зависимости от конъюнктуры. В этом случае пункт о VFE отсутствует.

Является ли такой договор более выгодным? Заранее не скажешь. Если экономика на подъеме, проценты будут щадящие. Если она, как сейчас, ослаблена коронавирусом, проценты подскочат до потолка, кредит, поначалу показавшийся выгодным, вздорожает.

Поэтому не следует оформлять кредит в спешке, навскидку, без внимательного изучения договора, без консультации со специалистами (хотя они тоже стоят денег).

Договор должен включать в себя все полагающиеся пункты. С 2016 года действует такой порядок: в договоре должны быть указаны время действия, детальная схема кредитования и погашения, порядок расчета платежа по VFE, права получателя на расторжение договора (Kündigungsrecht). Если порядок расчета по VFE не указан, банк не имеет право требовать компенсацию за досрочную остановку договора.

Олег Шлегель (Ландсхут)

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