Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №4 (271) 2020г.

О защитных респираторных масках

«Всегда быть в маске – судьба моя» часто напевал я из популярной арии мистера Икс, появляясь на рабочем месте. Однажды забылся и тотчас услышал: «Мучник, ты почему без намордника?!».

Намордник, он же респираторная маска, был неизбежным компонентом моей рабочей одежды многие годы, наверное, поэтому я так толерантен к мусульманкам, прикрывающим лицо паранджой. Мне было от чего прикрываться: порошки металлов, фосфор и всякое такое...

А сегодня проблема этих масок стала актуальной из-за коронавируса Covid-19. Нужны они или нет, можно ли с их помощью защититься от новой напасти?

Судя по ажиотажу вокруг этих масок, да, очень нужны, это просто панацея от заразы. Спрос рождает предложение... только в нормальных условиях, в критических же – рождается паника и преступность. Маски стали вмиг дефицитом, их нет не только в аптеках, их не хватает даже самим медикам. Дошло до трагического курьеза – в одной из больниц пришлось перенести хирургическую операцию по причине нехватки хирургических масок. Клиники стали просто обворовывать: паника, доходящая до истерики, в сочетании с алчностью оказались, как ни прискорбно это признать, рядовым явлением в дисциплинированной добропорядочной Германии.

В университетской клинике Любека, например, украдено 200 литров жидкости для дезинфекции рук. Известнейшая берлинская клиника Шарите (Charité) была просто опустошена ворами, причем не пощадили даже детскую интенсивную терапию. Там же украли полный груз защитных масок с грузового автомобиля. На границе с Австрией в автобусе обнаружена 21 тысяча масок – это теперь новый контрабандный товар. Украденное продается по бешеным ценам и из-под полы, и в интернете, в том числе на крупнейших порталах. Сообщается о юном бизнесмене, успевшем сделать миллионы на вполне легальной торговле масками через интернет.

То есть Германия в условиях нарастающего кризиса всё более напоминает нам ту страну вечного дефицита, с которой мы, казалось бы, навсегда распрощались. Недавно в Aldi «выбросили» дезинфекционные средства – их вмиг размели, как еще раньше – муку, сахар, консервы.

Так вот, маски, они нас спасут? Когда врачи, те из них, кто еще рискует давать советы, оценивают пользу от защитных масок довольно скептически, у нас, совков, сразу возникают определенные ассоциации. Как только, например, в дефиците оказывался сахар, так сразу же специалисты-диетологи начинали рассказывать о его вреде, помните? Не та ли картина с масками. Разбираемся.

Защитные (респираторные) маски (Mundschutzmaske) широко применяются, причем не только в медицине. Их назначение – отфильтровывать сверхмелкую пыль (Feinstaub), аэрозоли, бактерии (Keime). Вредные газы офильтровывают только специальные маски для химиков, у меня, например, была маска с фильтром, содержащим серебро. Маски эти одноразовые (einweg), в обычных условиях недорогие – поносил и выбросил, но выбросил, конечно, не куда попало.

Они нормированы, правильно их называть «partikelfiltrierende Halbmasken», они же «Feinstaubmasken». Согласно стандарту DIN 149, различают три класса защиты (Schutzklasse): FFP1, FFP2 и FFP3, которые соответственно фильтруют 80, 94 и 99 процентов микрочастиц, для фильтрации газов они не предназначены. Отличие между ними не в плотности фильтрующей ткани, а в количестве ее слоев, причем, чем слоев больше, тем труднее в такой маске дышать, особенно продолжительное время. Поэтому более совершенные конструкции масок предусматривают выпускной клапан (Ventil) для облегчения выдоха. Естественно, такие маски дороже обычных.

Медицинская маска до начала эпидемии стоила гроши, цена 50 масок составляла несколько евро, сегодня на порталах вроде eBay и Amazon – до ста и более. Например, в той онлайн-аптеке, где я обычно отовариваюсь (удобно, недорого) предлагали комплект из 20 масок защитного класса FFP1 без клапана, то есть самых слабых в смысле защиты, за 40 евро. Там же маски следующего класса, FFP2, стоили уже более 75 евро. И это еще не самые высокие цены. А в прошедшем времени потому, что все они уже распроданы (ausverkauft, derzeit nicht lieferbar) и неизвестно, когда появятся новые. Может быть, когда эпидемия угаснет.

Но что я все о деньгах, ведь речь идет о человеческом здоровье, нашей жизни. Увы, маски защиты не гарантируют, в лучшем случае – ей способствуют. Специалисты Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut), ведущей организация по эпидемиологии в Германии, не только не считают защитную маску для каждого действенной защитой от коронавируса, хуже того, они опасаются как раз обратного эффекта, ношение маски может создавать иллюзию безопасности. Человек в маске сплошь и рядом пренебрегает другими гигиеническими мерами, в первую очередь мытьем рук. Маска маске рознь, и правильно носить маску не имея соответствующего навыка может далеко не каждый.

Хотя респираторная маска – это, по сути, слой марли, прикрывающей рот и нос, самим ее делать или пытаться чем-то заменить (шарфом, платком, паранджой) – дело не только бесполезное, но и прямо вредное. Такая самоделка даже иллюзию защиты не создает.

Но и покупные маски далеко не все хороши для защиты от коронавируса. Одно дело – прикрывать лицо хирурга во время операции, чтобы он не капнул потом в разрезанный живот пациента, другое – защититься от распыленных в воздухе аэрозолей, несущих вирусы (это если больной чихнул недалеко от вас). Маска должна плотно прилегать к лицу, хоть это и не противогаз, зазоры недопустимы. В верхней части многих масок находится специальная вшитая проволока, которую изгибают вокруг носа. И все равно – маски не слишком удобны. И чем они неудобнее, тем чаще мы их поправляем, трогаем не мытыми по этому случаю руками лицо, сдвигаем, то есть сводим защиту на нет.

Как это ни парадоксально звучит, респираторные маски нужны не здоровым людям, а уже зараженным, чтобы они не распространяли инфекцию дальше. Но... вправе ли общество требовать подобный альтруизм от пораженных болезнью людей, ведь ношение маски – это не удовольствие. В ней, кстати, не чихнешь, не высморкаешься, не сплюнешь, регулярно приходится ее снимать или сдвигать, потом обязательно мыть руки. Наконец, их элементарно не хватает, они ведь одноразовые.

Есть также защитные маски из бумаги, но вот они меньше всего подходят для защиты от коронавируса, слишком тонкие.

А как же китайцы, мы уже забыли, как они выглядят, поголовно одни маски. Что ж, там свои правила, там жесткая дисциплина, респираторная маска давно вошла в быт среднего китайца-горожанина, стала атрибутом одеяния, китайцы и раньше широко ими пользовались ввиду страшной загазованности городов.

А у нас респираторные маски нужны главным образом медикам, они ведь и во время эпидемий гриппа ими широко пользовались, маска нужна носителю вируса при общении с другими людьми, хотя лучшая защита – свести общение к минимуму, маски нужны в местах вспышки заболевания, когда вероятность заражения очень высока.

В сегодняшней обыденной жизни без них пока вполне можно обойтись, толку немного, да и где их взять.

Конечно, для всех было бы лучше, если бы маски эти были, как и до эпидемии коронавируса, в любых количествах, были бы по цене, как и ранее, доступны, и люди сами бы решали, носить их или не носить. Но в эту эпидемию такой удачи нам не привалило. Как всегда и везде – пошел с приходом зимы первый снег, и город оказался почему-то к этому не готов, и так каждый год. Может быть, следующую эпидемию, не дай, конечно, бог, мы встретим лучше подготовившись. А пока в Германии дефицит настолько серьезен, что правительство запретило вывоз из страны защитных и дезинфицирующих средств, включая респираторные маски.

Попутно о средствах дезинфекции, тоже сегодня почти недоступных. Вот тут вполне уместна самодеятельность. Во-первых, просто алкоголь (не вовнутрь!).

Вот рецепт из немецкого журнала: 30 мл высокопроцентного спиртного (например, Strohrum, 80%), столько же кипяченой воды (то есть можно просто взять водку), 2 капли масла Teebaum-Öl, 3 капли эфирного масла с антимикробным действием (например, Lavendel-Öl) и немного геля алоэ-вера против быстрого пересыхания рук. Интернет полон таких рецептов, от простейших до вычурных.

И не забывать тщательно мыть руки: коронавирус относится к окутанным, он покрыт жировым липидным слоем, мыло – первый его враг.

С. Мучник (Дортмунд)

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