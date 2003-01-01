Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Пережить эпидемию и не умереть со скуки

Большинство людей во множестве стран внезапно оказались привязаны к своему жилищу Если покидать его, – то только по крайней необходимости и не на долго. И возникла проблема – чем заполнить это время. Предприятия и службы, которые раньше обеспечивали досуг людей, теперь срочно перестраиваются под домашнее исполнение. Что же остается делать вчера еще активному человеку любого возраста? Для находящихся на карантине появляются новые, очень часто бесплатные предложения в разных сферах. Вот краткий перечень.

Образование: для учащихся и студентов появилась возможность наверстать упущенное. Например, Duden Learnattack, интернет-сервис для школьников, теперь он, в исключительных условиях, предоставлен на два месяца бесплатно. Бесплатными стали учебные приложения simpleclub для школьников и StudySmarter для студентов. Известная языковая платформа Babbel предлагает обучение многим иностранным языкам – один месяц бесплатно, но сейчас за месяц много чего успевает произойти.

Спорт: если не активный вне дома, то значит, следует превратить свое жилище в спортзал. Cyberfitness, например, поможет вам поддерживать форму и тренироваться дома, тут и обще развивающие упражнения, и танцы, и единоборства, и специальные программы для сгонки веса и укрепления спины... Есть множество таких предложений, например Cyberobics или YogaEasy. Найдут себе достойных противников и шахматисты (Lichess), и даже картежники.

Детские программы стали разнообразнее, причем (вот феномен нового времени) отмечен рост предложений по телевизору, хотя последние годы телевидение всё больше отставало от интернета. Расширили детские программы ARD и ZDF, ARDAlpha ввело детские программы для смартфона, в YouTube появляются новые детские программы, по сути, уроки, например по танцам и пению. Все они рассчитаны на вовлечение детей разного возраста вместе с родителями, у которых наконец-то появилось время для занятий с детьми.

Все телевизионные программы и интернет-порталы направляют сейчас свои усилия на заполнение досуга взрослых и детей. Как никогда многообразно предложение бесплатных игр в интернете. Видео-платформы (Streaming) пытаются в новых условиях привлечь как можно больше абонентов и расширяют бесплатные предложения. Борьбу за наш досуг ведут Amazon, Apple, Deezer, Join+, Netflix, Spotify, Sky, You Tube Premium и, конечно же, Kartina-TV.

В общем, надо не только не болеть, но и не скучать!

С. Мучник (Дортмунд)