Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Коронавирус: и смартфону нужна защита

Конечно, биологические вирусы приборам не угрожают, они боятся своих вирусов – компьютерных. Но приборы, особенно носимые, смартфоны, являются замечательными накопителями и разносчиками микробов.

Не обольщайтесь зеркальной и с виду чистой поверхностью, она, побывав в контакте с руками, будет неизбежно загрязнена. Причем очень сильно, ведь смартфоны всегда и везде при нас, и в транспорте, и во время еды, и иногда даже в туалете. Все микробы изо рта говорящего капельным путем переносятся на смартфон. Словом, их надо регулярно чистить и дезинфицировать, это особенно важно во время эпидемии коронавируса, который ищет и находит любую нашу уязвимость.

Начнем с того, что не подходит – это обычные моющие средства, в том числе для мойки стекла (Glasspüller), дезинфекционные спреи для рук, специальные платочки для чистки очков и оптики (Brillenputztücher). Дело в том, что дисплеи большинства современных смартфонов покрыты специальным противожировым составом, который предотвращает «залапывание» поверхности. Сильные растворители на спиртовой основе или содержащие щелочи могут не только очистить поверхность, но и испортить ее.

Лучше всего для этой цели пользоваться микроволоконными платочками (Mikrofasertücher). Такой платочек лучше всего подходит для чистки и дезинфекции, его следует увлажнить водой или очень небольшим количеством дезинфекционного средства, желательно, не содержащего алкоголя. Однако допустимо и некоторое отступление от этого правила, например, при использовании дезинфицирующей жидкости Isopropylalkohol (70 %), главное – не переусердствовать, увлажнять платочек чуть-чуть. Обрабатывать надо не только дисплей, но всю поверхность, включая разъемы. И не забудьте выключить ваш смартфон перед чисткой и дезинфекцией.

Эта процедура даже без всякого коронавируса рекомендуется не реже, чем раз в неделю.

Сегодня из-за эпидемии ситуация с чистящими средствами достаточно напряженная, но все же лучше очищать смартфон даже не самым подходящим средством, чем оставлять загрязненным. Вскоре, будем надеяться, номенклатура чистящих средств будет восстановлена, тогда в интернете и специализированных магазинах можно будет выбрать подходящее.

С. Мучник (Дортмунд)