Здоровье >> Коронавирус

«Партнер» №4 (271) 2020г.

Коронавирус: геометрия надежды

Если по горизонтали откладывать время от начала эпидемии, а по вертикали – число заболевших, то вот такой график получится в общем виде, называется кривая Гаусса (см. рис.). На ней мы отмечаем три области, соответствующие стадиям эпидемии. На первой она развивается сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, вторая стадия – стремительный рост числа заболеваний, прохождение пика, затем замедление роста и начало спада, третья стадия – эпидемия постепенно сходит на нет.

Площадь этого графика – общее количество заболевших. Мы сейчас находимся, к великому сожалению, только в начале второй стадии: каждый день заболевает все больше и больше людей. Их лечат. Но эффективность лечения напрямую зависит от наличия мест в клиниках, причем это ведь не просто больничные койко-места, а специально оборудованные, полностью изолированные и оснащенные даже аппаратами искусственного дыхания.

Эпидемию нельзя остановить, но ее можно и нужно затормозить, то есть сплюснуть эту кривую распределения. Обратите внимание на горизонтальную линию – это, условно говоря, располагаемое число койко-мест, то есть возможности медицины. Вот в Китае возвели госпитали за считанные недели, это была вторая стадия, когда больниц не хватало. А сейчас Китай перешел в третью стадию, и эти больницы уже пустуют.

Германия, да и вся Европа, на такие подвиги не способны, китайский путь не для нас. Значительно увеличить число койко-мест нет возможности, ведь необходимо увеличить и персонал, и приобрести оборудование. Поэтому единственная возможность – даже в пик заболеваемости ограничить число больных (максимум на второй стадии не должен выходить за линию медицинских возможностей). Пусть эпидемия растянется, но зато каждый заболевший получит полноценное лечение – вот обоснование жестких ограничений, они спасут жизни.

Конечно, реальные графики распространения эпидемии будут выглядеть несколько иначе. И тут, оказывается, что время работает на нас и против коронавируса.





Во-первых, линия медицинских возможностей – это не горизонталь. У нас хоть и не строят стремительно госпитали, но тоже немало делается, поэтому возможности медицины будут возрастать. Медики всего мира находятся в контакте, на ходу создаются улучшенные методики лечения.

Во-вторых, идет лето. Вирус не любит жары и солнечного ультрафиолета, родственные короне эпидемии гриппа развиваются в сырости и прохладе.

В-третьих, вирусологи во всем мире ускоренно разрабатывают вакцину против коронавируса, до сих пор им удавалось справиться с подобными вызовами.

В-четвертых, вирус, по китайским данным, мутирует, причем переходит при этом в формы, менее опасные для человека.

И наконец, переболевшие коронавирусом приобретают иммунитет и не могут сразу снова заболеть, это уже достоверно известно. Так что остается перетерпеть, путь человека – это путь испытаний.

С. Мучник (Дортмунд)