Политика >> Германия

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Коней на переправе не меняют. Ренессанс CDU/CSU

Кризис, вызванный коронавирусом, – это жизнь и смерть, экономический коллапс и борьба за средства к существованию. Для политиков это еще и вопрос карьеры – вступает в решающую фазу борьба за кресло канцлера.

Как виделись выборы нового канцлера до кризиса

В конце февраля верхушка CDU приняла решение о том, что выборы председателя партии состоятся на внеочередном съезде партии 25 апреля. Одновременно новый председатель партии становился бы главным претендентом на пост канцлера страны, поскольку лидер «сестринской» партии, CSU, Маркус Зёдер неоднократно заявлял, что не намерен покидать Баварию ради переезда в Kanzleramt.

Теперь очевидно, что всё будет по-другому. 25 апреля не состоится внеочередной съезд CDU. Маркус Зёдер обозначил свои амбиции стать лидером всей страны. На пост председателя CDU на сегодняшний день претендуют четверо – Фридрих Мерц, Армин Лашет, Йенс Шпан и Норберт Рёттген. Впрочем, Рёттген всерьез рассчитывать на избрание не может, из чего можно сделать вывод, что его самовыдвижение вызвано другими мотивами.

Беспрецедентный подъем популярности CDU/CSU

Если до кризиса могли быть какие-то сомнения, что канцлером Германии станет лидер «союза», то теперь таким сомнениям нет места. Посмотрите, как выросла популярность «черных» в стране. Если бы выборы состоялись в день Пасхи, CDU набрал бы 37%. Ангела Меркель начинала деятельность в должности канцлера на отметке популярности партии 35%, а рекордный в XXI веке результат был в 2013-м году – 41%. Можно не сомневаться, что этот рекорд будет побит, ведь доверие к «союзу» продолжает расти, и это тем более радует членов партии, что к началу кризиса ее поддержка колебалась на отметке 20%, и не факт, что не съехала бы еще ниже.

Но даже эти крутые цифры меркнут перед тем, на какую вершину взобрался Маркус Зёдер в Баварии. Его деятельность одобряют 94% жителей этой федеральной земли! И сравнивать-то не с кем, не с Китаем же и КНДР ставить на одну доску демократическую Германию! Когда-то, в далеком уже 2003-м , 75% было у Эдмунда Штойбера – долгие годы это казалось чем-то недостижимым.

Держит марку и вся CSU: если бы выборы в Баварии состоялись сегодня, то партия вернула бы себе абсолютное большинство в ландтаге, имея поддержку в 49%.

Что вызывает такое доверие избирателей? Конечно же, уверенные действия федеральных и баварских властей в принятии ограничительных мер и обуздании зловещего марша ранее неизвестной заразы. Но дело не только и, может быть, не столько в ограничительных мерах карантинного характера, сколько в блестяще проводимой операции по поддержке малого и среднего бизнеса. Того самого среднего класса, который называют становым хребтом демократических обществ.

Soforthilfe – экстренная помощь

Никакой Нострадамус от политики не мог предсказать того, что случилось. Да как случилось! Для политики и экономики это было равносильно сходу снежной лавины в горах – неотвратимо и в мгновение ока.

Честь и хвала правительству. Самый большой стабилизационный фонд в истории был создан в считанные дни. Финансовую поддержку получили коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, в том числе творческих профессий – музыканты, художники, стендаперы.

Я хорошо запомнил разговор с одним предпринимателем, имеющим, что называется, малый бизнес. Я, скорее всего, буду в самом хвосте этой очереди, – говорил он, – кого озаботят проблемы предпринимателя из «русского бизнеса», если под ударом вся экономика страны.

Разговор этот состоялся в понедельник, 16 марта. К концу недели я узнал – деньги уже поступили ему на счет. Вот вам и deutsche Вürokratie! Помощь в размере от 9 до 25 тыс. евро за несколько дней получили сотни тысяч предпринимателей Германии.

Очень добрые слова сказал об этом проекте предприниматель из Берлина, гид по профессии, Александр Миндлин. Его письмо широко разошлось в сети.

«Сегодня произошло событие, осознать которое до конца я не могу до сих пор. Федеративная Республика Германия – государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца.

Перевели безвозмездно. Перевели сегодня по запросу, который я подал только вчера. Перевели, несмотря на то, что я НЕ являюсь гражданином этой страны. Перевели, не запрашивая никаких бумаг или подтверждений.

Просто перевели… Сегодня я впервые узнал, а вернее почувствовал, что такое «государство». И в чём его сила.

Осознавать это я буду ещё некоторое время».

Такого громадного финансового проекта по поддержке бизнеса страна еще не знала, точнее, в нем не нуждалась. Быстро и четко проведенная гуманная акция поставила CDU/CSU вне конкуренции на политическом поле.

С чем идут кандидаты на выборы председателя партии?

Сегодня понятно, что в борьбе за пост канцлера ясность наступит нескоро. Сначала состоятся выборы председателя CDU, затем избранный председатель сойдется один на один с лидером CSU Маркусом Зёдером. Сегодня у Армина Лашета и Маркуса Зёдера лучшие стартовые позиции в предвыборной борьбе, особенно у Зёдера, которому не нужно преодолевать первый этап. В чем их преимущество? В том, что они премьер-министры земель, то есть кризисные менеджеры, они всё время на виду, их деятельность изо дня в день обсуждается всеми медийными ресурсами. Но в этом есть и подвох: мало быть кризисным менеджером, надо быть УСПЕШНЫМ кризисным менеджером.

Позиции Лашета и Зёдера расходятся, причем они, заранее видя друг в друге главные фигуры предстоящих выборов, подчеркивают разницу своих позиций, не вступая пока в жесткую полемику, но не выпуская друг друга из виду.

Баварский лидер раньше и жестче приступил к введению ограничительных мер. По-другому ему было нельзя – у него под боком сильно пострадавшие Италия и Франция, из-за чего в Баварии самое высокое инфицирование в Германии и самая высокая смертность (в процентном выражении). Лашет создал мощный штаб, занимающийся разработкой мер по постепенному выходу из ограничительных мер и в предлагаемых мероприятиях менее осторожен, чем его баварский коллега.

Йенс Шпан находится на должности, которая тоже всё время на виду, однако на его поле появился игрок, который не участвует в предвыборной гонке, но на фоне которого деятельность Шпана выглядит как деятельность хорошего министра здравоохранения, но не претендента на высшую должность в стране. Этот игрок … Ангела Меркель.

Два года о действующем канцлере говорили как об уходящей фигуре, подчеркивали, что она утратила решительность, энергию, уверенность в себе. И вдруг … Беда, нависшая над страной, будто сбросили фрау Меркель 15 лет, наполненных неустанным трудом. За главным пультом Германии предстала былая Меркель – всегда собранная, не знающая сомнений, умеющая слушать, кого надо, и вовремя говорить то, что надо. Ни один политик в мире за время кризиса не проявил себя так сильно. Правильно ли такого человека списывать из политики?

А что же Фридрих Мерц? Главный до последнего времени претендент на место преемника подхватил как раз этот самый вирус и практически исчез из газетных заголовков. Но вполне возможно, что самое горячее время избирательной кампании придётся на время, когда на первый план выйдут вопросы экономики, а в этом Мерц видит себя лучшим из лучших.

Сегодня популярность политиков соответствует настроениям в стране. Осторожность Зёдера в ослаблении ограничительных мер по душе большинству избирателей, а потому он сейчас явный лидер общественного мнения: 27% граждан Германии хотели бы именно его видеть преемником Ангелы Меркель на посту канцлера. Дальше рейтинг политков выглядит так: Фридрих Мерц – 12,5, Армин Лашет – 8%, Йенс Шпан – 7%, Норберт Рёттген – 3%.

Но до выборов еще далеко. И путь до победы над пандемией длинен...

В Германию прибывают гастарбайтеры, которые помогут немецким фермерам в уборке урожая. По согласованному решению министерств внутренних дел и сельского хозяйства, в общей сложности будут приняты 80 тыс. иностранных работников, естественно, на очень строгих условиях. 40 тыс. приедут уже в апреле-мае. В основном это граждане Румынии, Польши и Болгарии.

В тюрьмах Германии запрещены посещения родственников, допускаются только разговоры с прокурорами и адвокатами через защитные ширмы. Чтобы права заключенных ущемлялись не так строго, значительно увеличены их возможности для телефонного общения с внешним миром. Кроме того, расширены возможности общения заключённых между собой. Вновь поступающих заключают на 2-недельный карантин. Для инфицированных оборудуются изоляторы. При серьёзном развитии заболевания заключённых препровождают в спецклинику для осужденных.

Впервые за историю христианства церкви на пасху остались без прихожан. Священнослужители католической и евангелической церквей провели службы в храмах перед незанятыми скамьями, правда, зная, что паства видит их на экранах телевизоров и мониторах компьютеров.

В стране во время кризиса отменяется множество свадеб. В Дюссельдорфе, например, две трети пар отменили запланированное бракосочетание. В некоторых коммунах на процедуру регистрации брака допускаются свидетели, в других – только жених с невестой и регистратор.

Объединение немецких гражданских аэропортов ADV сообщило, что с 30 марта по 5 апреля пассажиропоток по сравнению с тем же периодом 2019 года упал на 98 процентов. «Большая часть авиакомпаний прекратила полеты», – сообщает представитель ADV. Он подчеркнул, что немецкие аэропорты находятся на пороге финансовой катастрофы. Для нормальной работы в дальнейшем им потребуется государственная поддержка.

Александр Кротов (Эссен)

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