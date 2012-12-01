Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Корона-кризис: Германия держит удар

Борьбе против пандемии и рецессии способствует сочетание

трех ключевых факторов

У Германии есть все шансы оказаться в числе стран, которые выйдут из пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса с наименьшими потерями. Однако определенного снижения уровня и качества жизни избежать не удастся. В любом случае всех нас ждут более или менее значительные изменения в повседневной жизни.

Всем хочется знать, когда же мы вновь заживем привычной жизнью. Скажем так: Германия имеет хорошие шансы оказаться в числе стран, которые с наименьшими человеческими и материальными потерями наиболее быстрыми темпами восстановят относительно нормальную повседневную и экономическую жизнь.

Модель экономики выдержала испытание

Основанием для такого прогноза служат опыт двух месяцев борьбы с COVID-19 и сочетание целого ряда объективных факторов. Ведь до сих пор Германия в целом весьма успешно держит удар. Да, она несет потери, в том числе невосполнимые, человеческие, но они исчисляются тысячами жизней, а не десятками тысяч, как в Италии, Испании, Франции, Великобритании, США. Да, экономика впала в рецессию, как практически повсюду, но в основе своей она вполне здоровая, у нее устойчивая диверсифицированная структура, чего не скажешь о таких сырьевых странах, как Россия, Казахстан или Саудовская Аравия.

Именно мощная немецкая социально-рыночная экономика и является одной из объективных предпосылок для достаточно быстрого возвращения страны к нормальной жизни. Причем в нынешней ситуации крайне важны как раз оба ключевых элемента экономической модели ФРГ.

Она рыночная, а, значит, предприятия и их собственники в большинстве своем гибкие и инновативные. В то же время это не «дикий» и не «жесткий» капитализм. Немецкая рыночная экономика, в отличие от американской, еще и социальная.

А это значит, что отлаженный механизм перераспределения благ не ведет при остром кризисе к быстрому обнищанию широких слоев населения, они сохраняют определенную покупательную способность и доступ к системе здравоохранения, что важно как для поддержания потребительского спроса, так и для обеспечения общественного порядка. Иными словами, для предотвращения, условно говоря, «голодных бунтов».

Государство в роли кризисного менеджера

Другая благоприятная предпосылка для преодоления кризиса – эффективное политическое управление страной. Пандемия показала, что немцы выбрали себе на федеральном, земельном и местном уровнях немало ответственных политиков, способных брать на себя роль кризисных менеджеров. Одновременно борьба с коронавирусом продемонстрировала, что Германия обладает отлаженным государственным аппаратом, который умеет в экстренной ситуации оперативно претворять в жизнь принимаемые решения.

Конечно, политиков и чиновников всегда есть за что критиковать, однако в целом немецкие власти предприняли в беспрецедентной для мирного времени ситуации продуманные, решительные и своевременные действия.

Так, федеральное правительство в сжатые сроки разработало масштабный пакет мер поддержки бизнеса, причем любого – от крупного и среднего до микропредприятий и самозанятых. Земельные правительства дополнили общенациональную программу региональными субсидиями. Тем самым были созданы предпосылки для того, чтобы фирмы в большинстве своем выжили в карантин, не растеряв при этом квалифицированных кадров.

К тому же власти в духе либеральной немецкой демократии ввели довольно мягкий режим карантина: строгих запретов выходить из дома, как в Италии или Испании, в Германии не было, спецпропуска, как в Москве, не вводились, комендантский час тем более не объявляли (только в нескольких населенных пунктах).

Немцы проявили сознательность

Наоборот, жителям ФРГ предоставили право в одиночку, парами или семьей гулять, кататься на велосипедах, совершать пробежки, просто греться на солнце в парке – короче, на время вырываться из замкнутого пространства домашней самоизоляции. Тем самым государство реально помогло населению психологически лучше справиться с ненормальной ситуацией – и, кстати, обеспечило хоть какую-то выручку тем малым торговым предприятиям, которые, наряду с супермаркетами, имели право работать: аптекам, булочным, кафе, предлагавшим торты или мороженое на вынос.

Однако такой либеральный режим карантина был бы невозможным без высокого уровня сознательности населения. Политики и ученые разъяснили людям необходимость принимаемых мер, и абсолютное большинство немцев стало дисциплинированно придерживаться новых временных правил. Это – еще одно объяснение сравнительно невысоких человеческих потерь в Германии и еще одна предпосылка успешного выхода из карантина по мере поэтапного смягчения ограничений.

Именно удачное сочетание этих трех ключевых факторов – мощная экономика, эффективное государство и сознательное население – позволяет рассчитывать на относительно быстрый выход Германии из кризиса. Тем не менее, никаких иллюзий быть не должно: материальные, экономические потери в виде уничтоженных рабочих мест, разорившихся фирм, снижения покупательной способности населения непременно будут.

Ведь практически все слои, кроме, пожалуй, пенсионеров и бюджетников, регулярные доходы которых обеспечиваются государством, в той или иной форме уже понесли и еще понесут убытки.

Надежды на внутренний рынок

Так, многие рабочие недосчитаются зарплаты, потому что самым разным заводам пришлось перейти на режим неполного рабочего времени (Kurzarbeit). На него же были переведены продавцы универмагов и других крупных непродовольственных магазинов, персонал авиакомпаний и аэропортов. Без доходов оказалась значительная часть сферы услуг: специализированные магазины и бутики, рестораны и отели, туристические и концертные агентства, парикмахерские и косметические салоны, маклеры, фотографы, музыканты, артисты…

Недополученных всеми этими наемными работниками, предпринимателями и фирмами денег в ближайшее время будет очень не хватать на внутреннем рынке. А ему предстоит, по меньшей мере в 2020 году, сыграть решающую роль в возрождении немецкой экономики. Которая, и в этом сейчас большая проблема, вообще-то традиционно ориентирована на экспорт. Основная часть выпускаемых в ФРГ автомобилей, станков, промышленного и медицинского оборудования, химических изделий и даже значительная часть аграрной продукции обычно продается за рубеж.

Однако глобальный кризис больно ударит по всем традиционным покупателям немецкой продукции – странам Евросоюза, США, Китаю, Великобритании, России, азиатским и ближневосточным государствам. Какое-то время они не смогут импортировать товары Made in Germany в прежних объемах. Поэтому перед властями ФРГ стоит сейчас задача помочь не только обширной сфере услуг, но и промышленным предприятиям.

Что изменится в нашей жизни

Для этого нужны программы стимулирования инвестиций внутри страны. Это могут быть дополнительное оснащение больниц медицинской техникой, возвращение из Китая производства лекарств и медицинских расходных материалов, ускоренная прокладка оптоволоконного кабеля для обеспечения всей страны скоростным интернетом, форсированное сооружение линий электропередачи для переброски электроэнергии из морских ветропарков на севере страны в промышленные центры на юге, покупка госорганами служебных электромобилей и создание широкой сети зарядных станций.

Для стимулирования подобных проектов могут понадобиться госзаказы, субсидии, налоговые льготы. Все это ляжет дополнительным бременем на бюджет ФРГ и увеличит госдолг, который в этом году и так резко вырастет. Поэтому не сейчас, в разгар кризиса, но в перспективе возможны повышения налогов и сокращения расходов, в том числе пересмотр отдельных социальных программ. Но некоторым и без того сильно закредитованным местным органам власти уже сейчас придется начать экономить, в том числе, видимо, и на объектах культуры.

Вообще перспективы культурной жизни (и соответствующего бизнеса) выглядят очень туманными. Массовые мероприятия пока отменены в Германии до 31 августа. Но захотим ли мы уже нынешней осенью сидеть плотными рядами в концертных залах, театрах, кино, даже если это разрешат? Вполне возможно, что коронавирус надолго (навсегда?) лишил нас некоторых любимых форм культурного досуга.

Другое изменение, которое тоже сильно снизит привычное качество жизни, касается путешествий. Захотим ли мы вновь летать в набитых туристами самолетах и ездить в автобусах на экскурсии? Во всяком случае этим летом немцев даже при желании мало куда пустят (скорее всего, в Австрию, Бельгию и Голландию), так что многие наверняка поедут в отпуск в автомобилях на морские и горные курорты Германии, на ее озера или в ее леса. Чем, кстати, очень помогут немецкой туристической отрасли, которая при возросшем спросе наверняка поднимет цены.

Однако жители Германии отныне будут не только иначе путешествовать, но и иначе трудиться. Уже сейчас ясно: намного больше людей окажутся «на удаленке», будут выполнять работу дома, за компьютером. Это может повысить спрос на жилье за городом, где и опасность заразиться ниже, и снизить цены на жилую и офисную недвижимость в центрах городов. Немцы будут реже ездить в командировки и чаще проводить видеоконференции. Реже платить наличными и чаще – карточками. Реже пить пиво на футбольных стадионах – и чаще дома перед телевизором открывать бутылку вина.

Короче, жизнь непременно нормализуется, но это будет уже несколько иная, новая нормальность.

«Курс консалтинг» (Кёльн)

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