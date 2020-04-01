Работа >> Трудовое законодательство

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Kurzarbeit и Kurzarbeitergeld в период корона-кризиса





13-го марта 2020-го года в Bundesgesetzblatt N12 (Федеральный вестник законов Германии) был опубликован «Закон о временном улучшении процедуры оформления и выплаты пособия Kurzarbeitergeld», принятый по причине корона-кризиса (Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld). Ниже мы попытаемся ответить на некоторые вопросы читателей, связанные с этим нормативным актом. Мы уверены, что вопросы и ответы в равной степени будут интересны и работодателям, и работающим по найму (ситуация по состоянию на 01.04.2020).

Финансовая поддержка под названием Kurzarbeitergeld. Что это такое?

Kurzarbeitergeld (или сокр. KUG) – это пособие биржи труда, выплачиваемое в связи с полным («Kurzarbeit null», когда присутствие на рабочем месте сводится к нулю) или частичным (например, Kurzarbeit 50%) сокращением рабочего времени в результате определённых объективных причин. Благодаря этому финансовому инструменту работодатель может избежать увольнения своих работников, которым он не в состоянии платить зарплату из-за недостатка денежных средств, не поступающих на его банковские счета вследствие обвала рынка, отсутствия заказов и прочих экономических катаклизмов, связанных, например, с сегодняшним корона-кризисом.

Какая фирма может подать заявку на пособие в связи с сокращением рабочего времени (Kurzarbeit beantragen) или сведением его к нулю?

В принципе любое предприятие или компания, в которой трудится хотя бы один работающий по найму с обязательным отчислением социальных страховок сотрудник (versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis), может подать такую заявку на биржу труда (Agentur für Arbeit). При этом, однако, должны иметь место следующие предпосылки:

▪ Остановка или сокращение деятельности предприятия (Arbeitsausfall) в результате объективных и официально признанных властями экономических причин (например, потеря заказов – Auftragsmangel или Auftragsstornierung, отсутствие запчастей и исходных материалов для производства – fehlendes Material) или форс-мажорных обстоятельств вроде пандемии, землетрясения и т. п.

▪ В течение определённого календарного месяца 10% трудового коллектива вынуждены довольствоваться потерями заработной платы, превышающими 10% (это особое правило действует с 1-го марта 2020-го года в связи с корона-кризисом; до конца февраля заявку на KUG можно было подать только в том случае, если потери зарплаты превышали 30%). Попутно стоит заметить, что прописанные в законе 10% не обязательно должны относиться ко всему предприятию. Речь может также идти и об организационно самостоятельных подразделениях.

Кроме того, работодатель должен понимать, что в законе имеются ввиду неотвратимые и временные (unvermeidbare и vorübergehende) простои производства. К тому же до начала процедуры оформления Kurzarbeitergeld им должны быть исчерпаны все другие резервы: например, использование накопленных сверхурочных часов (Überstundenabbau), отпуска работников за прошлые годы, удалённая работа в режиме Homeoffice и т. д.

Могут ли подать заявку на Kurzarbeitergeld предприниматели-одиночки (т. н. Solo-Unternehmen)?

Нет. Не могут, поскольку Kurzarbeitergeld – это инструмент биржи труда, денежные резервы которой финансируются посредством отчислений в страховой фонд от безработицы (Arbeitslosenversicherung), а предприниматели-одиночки (Solo-Unternehmen), как впрочем, и предприниматели, нанимающие работников (Selbstständige), не обязаны отчислять в этот фонд ни цента (sind nicht versicherungspflichtig beschäftigt), что они и делают. Однако, здесь имеется исключение. Если предприниматель, воспользовавшись §28a SGBIII (Свод социальных законов Германии, книга III), заключил т. н. freiwillige Weiterversicherung (добровольная страховка от безработицы), он может расчитывать на пособие по безработице Arbeitslosengeld. В противном случае при тотальной потере заказов ему остаётся только обратиться в ведомство по труду под названием Jobcenter.

Как и где можно подать извещение (Anzeige) и заявку (Antrag) в связи с Kurzarbeitergeld?

Прежде всего, работодатель должен понимать разницу между понятиями «Anzeige über Arbeitsausfall» и «Antrag auf KUG». В первом случае имеется ввиду уведомление о сокращении или полной остановке производства. А во втором случае речь идёт о заявке на выделение пособия. И то, и другое осуществляется в электронном виде через Online-Portal биржи труда (Agentur für Arbeit) в своём регионе или в бумажном варианте. Оба бланка можно скачать в формате pdf-файлов со страницы www.arbeitsagentur.de. Особо надо обратить внимание на то, что биржа труда должна быть уведомлена о сокращении производства (Anzeige des Arbeitsausfalls eingehen) в том календарном месяце, в котором должна начаться выплата пособия KUG, а заявка на пособие (Antrag) должна последовать вслед за уведомлением. Разумеется, что сокращение производства надо обстоятельно обосновать.

Кроме того, должно быть непременно выполнено следующее условие: в том случае, если в трудовом или тарифном договорах нет никаких пассажей о Kurzarbeit, работодатель обязан предоставить письменное согласие (Einverständniserklärung) каждого работника, для которого он хочет «выбить» пособие KUG. Причём, эта договорённость между сторонами должна быть достигнута до того, как работодатель подаст заявку на биржу труда. Если же в трудовом договоре имеется параграф о Kurzarbeit, работающий по найму может проверить, за какой отрезок времени работодатель должен уведомить работника о своём намерении перевести его на сокращённый режим работы (Ankündigungsfrist für Kurzarbeit). И если работник не хочет немедленно перейти на KUG, то работодателю придётся соблюсти прописанный в договоре срок. Разумеется, в этом случае возможны индивидуальные договорённости.

Какие категории работающих имеют право на Kurzarbeitergeld?

Право на получение пособия KUG имеют все официально работающие по найму сотрудники предприятия (Arbeitnehmer, die in einem ungekündigten versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis mit dem Arbeitgeber stehen) как в рамках бессрочных (unbefristete), так и краткосрочных трудовых договоров (befristete Arbeitsverträge). Что же касается учащихся, проходящих обучение на производстве (Auszubildende), то Kurzarbeit никакого отношения к ним не имеет. Работодатель и далее обязан выплачивать им их «зарплату» в рамках договора профессионального обучения (Ausbildungsvergütung). Однако, в некоторых случаях и они могут перейти на пособие KUG. Но только если остановка производства продлится более 6 недель или 30 рабочих дней.

А вот ситуация с т. н. миниджобберами (450-Euro-Minijobber) совершенно однозначна. Поскольку пособие KUG предусмотрено только для тех работающих по найму, кто делает обязательные отчисления в государственную систему страхования от безработицы (versicherungspflichtig in der Arbeitslosenversicherung), а с миниджобберов эти взносы не взимаются, то и KUG они получать не могут. Также и студенты, которые официально зачислены в высшие учебные заведения (sind immatrikuliert) не имеют права на Kurzarbeitergeld. Даже в том случае, если они отчисляют взносы в систему социального страхования в рамках трудовой деятельности (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben). Весьма запутанное объяснение этому казусу можно найти на портале www.arbeitsagentur.de.

А вот т. н. «работники напрокат» (Leiharbeitskräfte) имеют право на это пособие. Однако, пока только до конца 2020-го года.

Что должен предпринять работающий по найму в связи с введением финансового инструмента Kurzarbeitergeld?

Работающему по найму не надо ничего делать. Все «бюрократические телодвижения» должен предпринять работодатель.

В течение какого времени выплачивается пособие Kurzarbeitergeld?

Согласно §104 SGB III, Kurzarbeitergeld выплачивается в течение 12 месяцев. Однако его выплата может быть прервана, если ситуация на предприятии изменится к лучшему и работающий по найму снова перейдёт на работу в прежнем режиме (в течение не менее 1-го месяца). Если же положение на фирме опять ухудшится и работодатель снова будет вынужден перевести сотрудников на сокращённый режим работы или отправить домой, выплата KUG возобновится и продлится на тот срок, на который она была прервана. Если же переход на прежний режим занятости продлится более 3-х месяцев, работодатель будет вынужден подать новое уведомление о сокращении производства, и 12-месячный срок начнёт отсчитываться с самого начала.

Каким образом сказывается на величине пособия Kurzarbeitergeld дополнительная занятость работающего по найму (имеется в виду Nebenbjob).

Если побочная деятельность (например, Minijob) была начата до момента введения Kurzarbeit на предприятии, то она никоим образом не повлияет на величину пособия KUG (wird das Einkommen daraus nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet). Если же работающий по найму начал подрабатывать в рамках Nebenbjob после введения Kurzarbeit, то его пособие будет сокращено на величину дополнительного дохода (bei der Berechnung des Kurzarbeitergelds wird das Einkommen aus dem Minijob von der sogenannten «Berechnungsgrundlage» – bisheriges Nettoeinkommen – abgezogen). Это основное правило. Однако сегодня, во время корона-кризиса, дополнительный доход от побочной деятельности, осуществляемой в системно-значимых сегментах (systemrelevante Berufen), к которым в первую очередь относятся супермаркеты и магазины по продаже косметических средств, бытовой химии и органических продуктов (Rossman, dm и т. д.), медицинские праксисы, больницы и аптеки, полиция и пожарные службы, общественный транспорт и т. д., подпадает под исключение, действующее с 1-го апреля по 31-е октября 2020-го года. В этот период времени доход от Nebenbjob не должен высчитываться из пособия KUG. Но только при условии, что общая сумма Kurzarbeitergeld и нетто-дохода не превысят нетто-заработок до введения Kurzarbeit.

Что происходит с выплатой KUG в случае болезни?

Если работающий по найму попадает на больничный после того, как на предприятии введён сокращённый режим работы (Kurzarbeit), то пособие Kurzarbeitergeld будет выплачиваться ему в течение 6 недель по аналогии с т. н. Entgeltfortzahlung – выплата трудового заработка в период болезни. Если же работающий по найму оказался на больничном до начала введения Kurzarbeit, ему вместо Kurzarbeitergeld, чётко прописано на портале www.arbeitsagentur.de, будет выплачиваться пособие по болезни – Krankengeld. Тут, правда, возможны варианты, оговоренные на том же портале.

Может ли работодатель ввести негативное накопление рабочих часов на личных накопительных счетах рабочего времени (Arbeitskonto)?

Нет, не может. Процедура накопления т. н. минус-часов (Minusstunden) на Arbeitskonto запрещена законодателем до конца текущего года. Зато работодатель имеет право заставить свох сотрудников отгулять накопленные на Arbeitskonto сверхурочные часы (Überstundenabbau). Впрочем, и в этом случае закон стоит на стороне работающего по найму, так как в нормативном акте оговорены некоторые ограничения, позволяющие работнику сберечь накопленные сверхурочные до лучших времён (см. www.arbeitsagentur.de).

Может ли работодатель заставить своего работника уйти в отпуск, чтобы избежать оформления Kurzarbeit?

Биржа труда (Agentur für Arbeit) однозначно считает, что работодатель может и должен заставить сотрудников отгулять отпуска за прошлые годы, чтобы избежать Kurzarbeit. Работодатель также может настоятельно попросить своих работников использовать отпуска текущего года, но только с учётом их особых пожеланий, защищённых нормативными актами. Что же касается самих работающих по найму, то они могут взять очередной отпуск во время Kurzarbeit (если речь не идет о Kurzarbeit Null), в течение которого им будет выплачиваться обычная Urlaubsentgelt-«зарплата» (не путать с Urlaubsgeld).

Может ли работающий по найму отказаться от запланированного отпуска, поскольку из-за корона-кризиса ему некуда ехать?

Заявленный и одобренный работодателем отпуск (bereits bewilligter Urlaub) не может быть сторнирован работником в одностороннем порядке, как в обычное время, так и в период корона-кризиса. Однако, обе стороны могут договориться о переносе отпуска на другое время.

Может ли работающий по найму оформить отпуск во время Kurzarbeit Null?

Нет, ни работник, ни работодатель не имеют права оформлять отпуск, если работающий по найму полностью отсутствует на рабочем месте в результате заявленной работодателем Kurzarbeit.

Должен ли работодатель выплачивать деньги своим сотрудникам до того, как начнут поступать платежи от биржи труда?

Работодатель обязан, как говорится по-немецки, in Vorleistung gehen. То есть, он вынужден выплачивать зарплаты своим сотрудникам (включая суммы задекларированных пособий Kurzarbeitergeld) независимо от того, переведен ли работник на режим частичной занятости или полностью освобождён от работы (Kurzarbeit Null). Разумеется, что затраты работодателя, которые должна перенять биржа труда в соответствии с оформленной Kurzarbeit, будут возмещены ему задним числом (rückwirkend an den Arbeitgeber gezahlt). То же самое относится и к социальным отчислениям в страховые фонды Renten-, Kranken– и Pflegeversicherung, которые должны взиматься с Kurzarbeitergeld. Причём, работодатель должен заплатить не только свою часть, но также и ту, которая приходится на работающего по найму. Однако, и в этом случае все его затраты (пока что до конца текущего года) будут возмещены биржей труда.

И наконец, самый главный вопрос: какую «зарплату» нетто будет получать работающий по найму, переведенный на режим Kurzarbeit?

Здесь надо рассмотреть два случая:

▪ тотальное отсутствие работника или Kurzarbeit null, когда рабочее время сведено к нулю

▪ и неполная (частичная) занятость или reduzierte Arbeitszeit

В первом случае размер пособия Kurzarbeitergeld, выплачиваемого биржей труда, составляет 60% от нетто-заработка для семьи без детей и 67% от нетто-заработка для тех семей, в которых проживает хотя бы один ребёнок. При этом некоторые предприятия могут добровольно или в соответствии с тарифными соглашениями доплачивать своим сидящим дома работникам определённую надбавку к пособию KUG, чтобы частично компенсировать финансовые потери сотрудников в связи с введением Kurzarbeit. Например, размер такой надбавки в торговой сети Primark равен 30% от нетто-заработка. И таким образом находящийся дома работник получает в сумме 90% от своей нетто-зарплаты. Аналогичные надбавки введены, например, и для сотрудников автоконцерна Volkswagen, чьи работники в зависимости от разряда тарифной ставки (Gehaltsstufe) получают в сумме (KUG + надбавка) от 78% до 95% от «нормальной» нетто-зарплаты, подчёркивается на портале www.springerprofessional.de.

А вот в том случае, если работник всё-таки появляется на своём рабочем месте, но работает по сокращённому графику (reduzierte Arbeitszeit), расчёт его суммарного нетто-дохода, состоящего из Arbeitsentgelt плюс Kurzarbeitergeld расчитывается по определённому алгоритму. Лучше всего объяснить это на конкретных примерах.

Пример 1 (www.steuertipps.de).

Исходные данные. Г-н Мустерманн (не женат, не имеет детей), работая в режиме полной рабочей недели (Vollzeit), получает 2.000 евро брутто. При 1-ом классе налогообложения (Steuerklasse 1) его нетто-заработок составляет приблизительно 1.400 евро. С 1-го апреля работодатель г-на Мустерманна перевёл его на неполный рабочий день: 20 вместо 40 часов в неделю. Разумеется, что соответственно и сократилась брутто-зарплата этого господина: вместо 2.000 он получает теперь всего 1.000 евро. Вопрос: какую сумму нетто получит г-н Мустерманн в результате перехода на Kurzarbeit?

Алгоритм расчёта. За неполную рабочую неделю г-н Мустерманн получит от работодателя за апрель 2020-го года около 800 евро нетто. Таким образом, его финансовые потери составят 600 евро («нормальный» нетто-заработок в размере 1.400 евро минус 800 евро нетто за неполную рабочую неделю = 600 евро). Биржа труда в виде пособия Kurzarbeitergeld будет платить ему 60% от потерянной части нетто-зараплаты, то есть: 600 евро х 60% = 360 евро. Стало быть, в конечном итоге суммарный нетто-доход г-на Мустерманна за апрель составит 800 евро (от работодателя) + 360 евро (от биржи труда) = 1.160 евро.

Если бы у г-на Мустерманна был ребёнок, то размер его пособия Kurzarbeitergeld составил бы 402 евро (600 евро х 67%).

Пример 2 (www.focus.de/finanzen).

Исходные данные. Фрау Майер (замужем, имеет ребёнка) получает за полную рабочую неделю (Vollzeit) 3.750 евро брутто в месяц. При 3-ем классе налогообложения (Steuerklasse 3) её нетто-заработок составляет приблизительно 2.640 евро. С 1-го апреля 2020-го года работодатель перевёл её на 4-х дневку и вместо 3.750 евро заплатит ей только 3.000 евро брутто. Вопрос: какую сумму нетто получит фрау Майер в результате перехода на Kurzarbeit?

Алгоритм расчёта. За неполную рабочую неделю фрау Майер получит от работодателя за апрель 2020-го около 2.225 евро нетто. Таким образом, её финансовые потери составят 415 евро («нормальный» нетто-заработок в размере 2.640 евро минус 2.225 евро нетто за неполную рабочую неделю = 415 евро). Биржа труда в виде пособия Kurzarbeitergeld будет платить ей 67% (поскольку ребёнок) от потерянной части нетто-зараплаты, то есть: 415 евро х 67% = 278 евро. Стало быть, в конечном итоге суммарный нетто-доход фрау Майер за апрель составит 2.225 евро (от работодателя) + 278 евро (от биржи труда) = 2.503 евро, или 94,8% от суммы её «нормального» нетто-заработка. То есть, работая 4 дня в неделю вместо 5-ти её потеря равна не 20%, а всего 5,2%.

Кстати, портал www.steuertipps.de напоминает о том, что пособие Kurzarbeitergeld выплачивается только в том случае, если брутто-доход работающего по найму не превышает определённую границу: 6.900 евро в западных и 6.450 евро в восточных землях. Если некто, несмотря на сокращение рабочего времени, получает брутто-зарплату, превышающую приведенные выше границы, то от биржи труда он не получит ни цента. Также и те работники, которые перешагнули через установленный государством пенсионный возраст, не смогут перейти на дотацию биржи труда.

В заключение мы считаем необходимым обратить внимание читателей на то, что осветить в этой статье все нюансы Kurzarbeit и Kurzarbeitergeld практически невозможно. Редакция также категорически подчёркивает, что данную публикацию ни в коем случае нельзя рассматривать как руководство к действию и использовать при решении правовых вопросов. Цель этой статьи – обратить внимание на наличие проблем и дать некоторые разъяснения, которые ни в коей мере не могут заменить профессиональные юридические консультации.

В публикации использованы материалы следующих порталов:

www.arbeitsagentur.de

www.steuertipps.de

www.lohn-info.de

www.etl-rechtsanwaelte.de

www.mayr-arbeitsrecht.de

www.minijob-zentrale.de

www.der-reporter.de

www.focus.de/finanzen

Эдуард Мармер (Ганновер)





Читайте также:



