Работа >> Трудовое законодательство

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Работа по совместительству в Германии

Многие работники вынуждены искать одну или несколько других работ в дополнение к своей основной работе, так как основной заработной платы недостаточно для покрытия всех расходов и для содержания семьи. В Коллегию адвокатов КРИМХАНД участились обращения клиентов по вопросам, связанным с особенностями дополнительного трудоустройства, то есть работы по совместительству.

Работник по совместительству (Mehrfachbeschäftigung) имеет несколько рабочих мест у разных работодателей и соответственно связан трудовыми обязательствами не только с одним работодателем. Вторая занятость формально отсутствует, только когда работодатель нанял сотрудника своей компании в свое домашнее хозяйство.

Работа по совместительству возможна на условиях полного и неполного рабочего дня, а также с минимальной оплатой труда (Minijob) и краткосрочной работы (kurzfristige Beschäftigung). Таким образом, возможно несколько вариантов совмещений трудовой деятельности:

основная работа совмещается с одним или несколькими рабочими местами с частичной занятостью;

кроме основной работы и работы с частичной занятостью работник выполняет и краткосрочную работу;

самозанятость (selbstständig) параллельно с работой по трудовому договору.

Перед началом работы по совместительству следует ознакомиться с требованиями трудового законодательства, так как их несоблюдение может обернуться наказанием и для самого работника, и для его работодателей.

В Германии существует право на свободу выбора профессии, которое включает в себя право на дополнительную занятость. При определенных условиях работодатель может ограничить или запретить это право. Как правило, ограничения вносятся в трудовой или коллективный договор.

В принципе работодатель не может исключить дополнительную занятость, однако может настаивать на том, чтобы вторая работа не влияла на производительность труда на основной работе. Например, если водитель из-за работы по совместительству приходит на основную работу уставшим.

Согласно Закону о рабочем времени (Arbeitszeitgesetz), работникам разрешено работать в среднем 48 час. в неделю. Среднее рабочее время в течение рабочего дня не должно превышать восьми часов. Оно может быть временно увеличено до 60 час. в неделю или до 10 час. в день, но только в том случае, если в течение полугода недельная рабочая нагрузка будет уравновешена до 48 час. Работодатель несет ответственность за соблюдение этих лимитов и должен проверять, не нарушают ли их сотрудники. Это косвенно означает, что работники обязаны информировать своих работодателей о любой дополнительной работе.

Еще одно нарушение возникает, если сотрудник компании хочет использовать свой отпуск для других работ. Отпуск необходим, чтобы работник мог отдохнуть и восстановить свои силы. Поэтому во время отпуска не допускается работа в другом месте, и работодатель имеет право запретить побочную работу в период отпуска. Если сотрудник проигнорирует это требование, то могут последовать предупреждения.

Тем не менее, побочная занятость возможна, если она не мешает восстановлению сил сотрудника, о чем следует договориться со своим основным работодателем.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос налогообложения. Работающие люди в Германии платят подоходный налог. Его размер зависит от налогового класса, которых всего шесть. Все виды доходов должны быть заявлены в налоговой декларации и облагаться налогом.





Важно знать, что при работе по совместительству работник автоматически получит два налоговых класса. В зависимости от семейного положения, налоговая инспекция назначит работнику для первой работы налоговый класс от 1 до 5. Каждая работа по совместительству не является больше Minijob и подлежит обязательному страхованию. Работники, имеющие несколько Minijob без основного места работы, с общим вознаграждением по ним свыше 450 евро, также подлежат страхованию.

При заработке по совместительству менее 450 евро в месяц работник будет классифицирован как работник с неполным рабочим днем (Minijobber). В таком случае он не обязан платить подоходный налог. Если совместитель зарабатывает более 450 евро в месяц на второй работе с неполным рабочим днем, то для этого места работы он получит шестой налоговый класс.

Имея две работы на неполный рабочий день, можно самостоятельно определить, какая из двух работ будет относиться к шестому налоговому классу. Отчисления в шестом налоговом классе самые высокие, так как в нем не существует пособий и налоги платятся с первого заработанного евро. В других классах существует не облагаемый подоходным налогом минимум. Таким образом, каждый налогоплательщик может получать доход без уплаты налогов в размере до 9.408 евро в год (по состоянию на 2020 год).

Итак, основное место работы имеет решающее значение для налогов, а основной работодатель может быть против работы по совместительству. Лучше всего, если работник согласует другую планируемую деятельности с основным работодателем в письменном виде. После согласования этого по месту основой работы рекомендуем получить согласие от второго работодателя на то, что вы работаете на двух работах с частичной занятостью одновременно.

Изложенная в данной публикации информация является базовой и не заменяет юридической консультации. При возникновении вопросов по немецкому трудовому праву обращайтесь к специалистам.

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

Читайте также: