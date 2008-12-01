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«Партнер» №5 (272) 2020г.

Маскарад продолжается. О защитных респираторных масках

Написав в предыдущем номере о защитных масках, я полагал, что тема исчерпана: маски вскоре получат все, а там и эпидемия пройдет. И об этом новом товаре нашим читателям уже никогда беспокоиться не придется. Я ошибался! Тема «маски» стала глобальной, политизированной и криминализированной.

Глава Баварии Маркус Зёдер (Söder) лично встречает самолет из Китая, груженный 8 миллионами защитных масок. Политики ведут дискуссию о «Maskenpflicht» – обязательном ношении масок, причем единства в этом вопросе нет. Введению этой обязанности препятствует в первую очередь то, что маски в Германии – дефицит номер один. А дефицит порождает панику и преступность. Цены на маски возросли на 3000%.

Нет единства и среди медиков: поляризация мнений от «носить обязательно» до «они бесполезны».

Что, однако, не вызывает вопроса – это необходимость масок для медперсонала и пациентов больниц. Но их нет! Например, сообщалось о зубоврачебной практике в Кёльне, которая получила аж две(!) защитных маски, не на день, а вообще. А ведь ортодонты буквально купаются в вирусах, разных, не только короны, находящихся во рту пациента.

Маски срочно изготавливаются и закупаются по всему миру, их нужны миллиарды. Мировое сообщество (за исключением Китая) оказалось не готово сразу всех обеспечить масками. Из последних событий на масочном фронте: NRW перевело миллионы швейцарской фирме-посреднику под заказ многих миллионов масок, за ними снарядили в Голландию 52 грузовика, но маски исчезли (если вообще были). Еще один подобный конфуз случился в Кении, через которую должны были быть доставлены самолетами Бундесвера 6 миллионов заказанных масок.

На этом фоне мой личный масочный запас выглядит достаточно солидно, почти как с туалетной бумагой. Я трижды заказывал через Ebay небольшие партии масок, от простых до FFP2, и только последняя доставка произошла медленнее обычного, и то продавец извинялся за задержку. Все они, конечно, произведены в Китае.

Некоторым счастливчикам удалось купить маски даже в аптеках, правда, по 5 евро за штуку, но цены непрерывно меняются. Мне попался ценник на маски из Китая, причем на партии не менее 1000 штук. Наиболее простая трехслойная маска стоит в партии 0,6 доллара, маска более высокой степени защиты KN-95 – 1,85 доллара. В Китае они значительно дешевле, у нас в розничной продаже – в разы дороже.

Учитывая и цены, и недоступность масок чуть ли не по любой цене, возник закономерный вопрос: можно ли одноразовые маски сделать многоразовыми. Оказалось, можно, об этом пишется даже в некоторых инструкциях к ним, о вынужденной многоразовости говорят и врачи.

Стерилизацию надо проводить термическим путем. Маски можно греть в духовках 30-60 минут при температуре 70 градусов, можно и стирать при 60-95 градусах. Наверное, для некоторых масок подойдет и микроволновка, но не для тех, которые имеют вшитую металлическую проволоку. Кроме того, не вполне ясно, что случится при нагреве с крепежными резинками, по крайне мере резинки в трусах после стиральной машины не страдают. Словом, тут можно поэкспериментировать.

Для домашних умельцев появились многочисленные рекомендации по изготовлению масок, даже выкройки прилагаются. Если есть некоторые навыки, материал, а времени у большинства сейчас в избытке, то можно этим заняться. Важно при этом четко осознавать: серьезной защиты вам такая маска не обеспечит, в лучшем случае – от вас. Маска фабричного производства всегда надежнее.

Напомним, о каких масках речь. Они бывают операционными, обычно трехслойными, их называют Mund-Nasen-Schutz (MNS) или OP-Maske – такие маски предохраняют окружающих от вас, но вас – в значительно меньшей мере. Маски защитных классов FFP2 и FFP3 (Filtrierende Halbmasken), обеспечивают вам и от вас достаточную защиту, но в них тяжелее дышать и они в несколько раз дороже простых операционных. Для облегчения дыхания, а именно – выдоха, некоторые маски имеют встроенный пластиковый клапан (Ausatmungsventil), но, и это важно осознавать, в этом случае ваш выдох не фильтруется, вы от окружающих защищены, но они от вас – нет.

Если вы приобретаете маску в интернете, то важно знать уровень защиты, обеспечиваемый ею. Маски сегодня поступают в Германию со всего света. Наиболее распространены маски европейского класса FFP2, это соответствует китайской маркировке KN95 или KP95, американской – N95 (также R95 или P95), индийской – BIS P2, корейской – 1. Klasse, японской – DS2 или DL2.

Немцы, по моим наблюдениям, маски не восприняли. Думаю, даже если бы их было много и по доступным ценам, их бы все равно игнорировали. Что ж, тем хуже для всех нас, особенно для пожилых.

На улице даже в масках не следует сбиваться в кучки, выдерживать минимальное расстояние в 1,5-2,0 метра, в местах неизбежного скопления людей (магазины, транспорт) маска необходима.

С.Мучник (Дортмунд)

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