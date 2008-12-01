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«Партнер» №5 (272) 2020г.

Новый мобильный тариф от Deutsche Telekom

fraenk – так называется новый мобильный тариф от Deutsche Telekom. Это дискаунт-тариф, то есть дешевый и выгодный. Особенность тарифа в том, что управляется он с помощью специального приложения (App), как для Android, так и для Apple. Все операции, начиная с регистрации и заказа SIM-карты, осуществляются только через это приложение.

Новый тариф является LTE-флэт-тарифом, он обеспечивает скорость мобильного интернета в 25 MBit/s, возможность неограниченно звонить и пересылать SMS во все сети в пределах Германии в D-сети, европейский роуминг. Месячная стоимость тарифа – 10 евро, месячный трафик максимально 4 GB, каждые дополнительные 2 GB стоят еще 5 евро. Тариф этот не связывает клиента надолго: отказ от него возможен в течение месяца.

К числу вероятных недостатков нового тарифа относится то, что он не действует за пределами ЕС, что платеж производится только через платежную систему PayPal, что сервисная связь с провайдером возможна только в чэт-режиме и что не предусмотрена возможность использовать прежний телефонный номер (Rufnummermitnahme).

Вся информация о новом тарифе представлена по адресу www.fraenk.de.

Разумеется, есть и альтернативы новому тарифу Телекома, например, препэид-тарифы Penny Mobil или ja!mobil.

На немецком рынке появилась новая марка мобильного телефона – это realme из Китая. Предлагаются три модели средней стоимости в пределах 160-300 евро. Учитывая, что в Германии уже пустили корни такие китайские марки, как Huawai, Xonio, ZTE, Oppo, от новых китайских смартфонов следует ожидать высоких качеств при умеренных ценах, иначе на насыщенном рынке шансов у них не будет. Судя по поступающей информации, это действительно так.

Диагональ дисплея у них 6-6,5 дюймов, частота повторения 90 Гц обеспечивает высокое качество видео-изображения, а сверхпрочное стекло gorilla-glas гарантирует сохранность при ударах и падениях.

Предлагаются варианты с оперативной памятью в 4 и 8 GB и с флеш-памятью в 64 или 128 GB, который может быть, естественно, расширен. Аккумулятор высокой емкости сочетается с системой быстрой зарядки.

realme имеют совершенные камеры, в наиболее продвинутой модели realme 6 используются четыре камеры: главная с разрешением в 64 MP, широкоугольная (угол 119 градусов, 8 MP), а также камера для макросъемки и для черно-белой портретной фотографии.

Симон Мучник (Дортмунд)