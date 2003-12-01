Техника и наука >> Компьютер и Интернет

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Эстонское чудо. Дигитализация быта

Никогда еще мир не менялся столь стремительно. Дигитализация охватывает сегодня всё новые сферы жизни. Когда-то я гордился своими многочисленными словарями и справочниками, занимавшими множество полок. Зачем они теперь­? Интернет быстрее и удобнее! Исчезли магнитофоны, пленочные фотоаппараты, пишущие машинки, авиабилеты. «Вымирают» бумажные деньги. Редеет сеть банковских филиалов и розничных магазинов...

И темпы дигитализации растут. От сотворения колеса до появления автомобиля прошло четыре тысячелетия. От компьютера до интернета –неполные полстолетия. А на подходе уже автономные лимузины, роботы с искусственным интеллектом и многое другое, что еще вчера было лишь научной фантастикой.

Но дело не ограничивается одной лишь техникой. Сегодня дигитализация проникает в самую консервативную сферу: бюрократию и госуслуги. К сожалению, Германии пока не удалось подняться в этом отношении до своей привычной ведущей роли.

Это сделала крохотная Эстония, которая по численности населения меньше Мюнхена (1,3 млн). Стряхнув гнет Советов, она быстро завоевала передовые позиции в мире, по меньшей мере – в сфере дигитализации общественной жизни. Авторитетный «The Economist» заявил: «Быть может, это удивит вас, но Эстония сегодня – мировой технологический лидер».

Действительно, «скайп», как известно, – эстонское изобретение. Получение доступа в интернет здесь – конституционное право, беспримерное в Европе. Покрытие страны быстрым бесплатным беспроводным интернетом LTE – 99 % (в Германии, стыдно сказать, и проводной-то интернет не везде быстрый, не говоря уже о том, что не бесплатный). Парковку и проезд в транспорте эстонцы оплачивают смартфоном с 2000 года, на 12 лет раньше Германии. Справки учреждений, рецепт врача, оценки детей в школе, их домашние задания, налоговая декларация, даже выборы в органы власти в Эстонии доступны, не выходя из дома, и круглосуточно – достаточно компьютера и электронного удостоверения личности, ID-card. Оно же в одной ипостаси: и банковская карточка, и водительское удостоверение, и карточка больничной страховки со всеми анализами и рецептами (за повторением к врачу ходить не надо), и... пропуск в библиотеку.

Рождение ребенка не омрачается здесь изнурительным хождением по учреждениям. Больница сама передает данные электронным путем, разумеется – органам ЗАГСа, страхования от заболеваний, а также социальному ведомству, выплачивающему пособия. Родителей новорожденного информируют по е-мэйл, какие выплаты им причитаются. Но только для сведения – всё происходит автоматически.

Регистрация новой фирмы, например, GmbH, выполняется в Эстонии также электронным путем – за 20 мин.! В Германии нужны три недели: бумаги, нотариус, чиновники, ожидание. Электронный Personalausweis введен и у нас ещё 10 лет назад, но потенциал его едва используется.

В Эстонии электронным путем доступно почти всё: свыше 4000 услуг, потому в ходу собирательное понятие «дигитальная Эстония» (e-Estonia). Всего только три вещи нельзя сделать онлайн: жениться, развестись и купить недвижимость. Удобно людям, выгодно государству: подсчитано, что информационная технология ежегодно экономит 800 лет чиновничьей работы, не говоря уже о времени, убиваемого посетителями в очередях.

Персональные данные при этом хорошо защищены, «любопытство» ведомств и служб строго ограничено их профилем. Любой несанкционированный доступ к персональным данным немедленно виден владельцу, детально отслеживается и уголовно наказуем. Потому эстонцам чужд страх утечки данных, столь распространенный в Германии. Они охотно вспоминают в этой связи скандал по поводу нелегальной публикации данных из бумажной истории болезни чемпиона «Формулы-1» Михаила Шумахера: источник утечки так и не был обнаружен. Когда же подобное произошло с эстонским политиком Эдгаром Сависааром, виновник был легко найден и наказан, поскольку каждый доступ к дигитальной информации в Эстонии персонифицирован и регистрируется.

Атака российских хакеров в 2007 году (поводом стал перенос памятника советскому солдату из центра Таллина на отдаленное кладбище) парализовала в Эстонии на четыре дня компьютерные сети правительства, банков и СМИ. Но нет худа без добра. Ответные контрмеры сделали Эстонию мировым лидером и в сфере безопасности в интернете, образцом надежности в сети.

Для этого был сформирован Департамент безопасности госинфосистем RIA. Он создал для государственных органов собственную, независимую от приватных провайдеров интернет-сеть, установил датчики по обнаружению вредоносных программ также и в приватных сетях, ежемесячно проводит учения по отражению атак (для приватных сетей – бесплатно в обмен на обязательство устранять недостатки). Работает этот департамент круглосуточно. В каждом ведомстве – обязательный уполномоченный по компьютерной безопасности.

С тех пор прошло 13 лет. Атаки были, но срывов больше не было – подавлены в зародыше. Под эгидой НАТО в Таллине вошел в строй Исследовательский и учебный центр кибербезопасности CCDCOE, собравший под одной крышей ведущих специалистов всех стран ЕС.

Миру Эстония прeподнесла ещё одно новшество: открыла в Люксембурге «посольство данных» (Data Embassy) – резервное хранилище всех данных государства в электронном виде (Backup) под сверхнадежной защитой. По замыслу организаторов, оно позволит в случае катаклизмов сохранить национальную идентичность даже без какой-либо территории – дальновидное решение страны с ее опытом 50-летней оккупации и перед лицом современных угроз, в том числе, кибернетических.

По качеству школьного образования Эстония, согласно тесту PISA, занимает первое место в Европе и пятое в мире. Дигитализация и в этой области играет не последнюю роль. Ещё в 1965 году, когда компьютер был абсолютной диковинкой, он уже появился в одной из эстонских школ. Информатика – впервые в мире – внесена здесь в школьную программу. Эстонские дети привыкают к компьютерам и учатся программировать с первого класса. На обучение учителей (большинство их старше 50, далеко не все с компьютером на «ты») выделяется свыше 4 млн евро в год.

Погружение детей в дигитальную среду не пущено на самотёк, а тщательно сопровождается. Специальные уроки вскрывают темные стороны интернета, учат распознавать фейки (не доверять информации из первого попавшегося источника, сверяя с другими), разъясняют морально-этические аспекты (права авторов музыки и фотографий, неприемлемость травли, оскорблений и разглашения интимных данных в сети).

От угроз, таящихся в интернете, детей оберегают специальные полицейские, веб-констебли.

Во времена коронавируса и повсеместного закрытия школ Эстония проявила солидарность, открыв всему миру на специальном сайте бесплатный доступ к своим продвинутым дигитальным технологиям дистанционного обучения школьников. Роль этих технологий выходит за пределы школ. Оживление дистанционной мультикоммуникации в ходе вирусного кризиса наверняка даст новый толчок развитию работы из дома (home office) и постепенному отказу от многих дорогостоящих конференций и саммитов вживую – они перейдут в онлайн-модус (teleconference).

Дигитализация в Эстонии обязана своими успехами, возможно, еще и тому обстоятельству, что руководят страной довольно молодые, энергичные люди. На момент избрания президенту (между прочим, женщине) было 46 лет, премьер-министру – 38, его советнику по дигитализации – 31 год.

Уверен, нас ждет еще немало интересных новостей из Эстонии. Страна, едва заметная на карте, прочно завоевала свое место в лиге чемпионов – не оружием, не мощью экономики, а интеллектом, изобретательностью, открытостью к новому и общественным консенсусом.

Леонид Когосов (Дюссельдорф)

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