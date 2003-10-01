Техника и наука >> Телефон

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Смартфоны и борьба с коронавирусом

Приложение к короне

Последние несколько лет «Партнёр» регулярно писал о дигитализации нашей жизни, о смартфонах и приложениях к ним (Apps), о том, как работают интернет-сервисы, о сетевых платежных системах и т.п., писал почти в каждом номере. И вот лично у меня как автора оставалось ощущение, что это, возможно, впустую: молодежь все эти компьютерные и смартфонные штучки знает лучше меня, люди среднего возраста и так пользуются, а пожилым это не интересно и не нужно.

Не так давно мне попалось немецкое слово «Smartphone-Zwang», то есть принуждение к смартфону. Действительно, всё больше служб, сервисов, продавцов, учреждений желают общаться с нами только посредством смартфона, этого носимого компьютера-телефона. Человек без оного всё в большей степени вынужденно чувствует себя в современном обществе неполноценным. То же относится и к наличию интернета: вне сети жизнь для большинства просто не представима, даже если мы просто смотрим дома в монитор старенького компьютера.

И вот грянула эпидемия. Все красивые фразы о поголовной цифровизации (дигитализации) приобрели другое наполнение, очень быстро стало понятно, что по-настоящему противостоять вирусной угрозе можно только опираясь на компьютерную сеть, на современные приборы и программы. И в личной жизни, и в производственной.

Начнем с самого неприятного, но, возможно, неизбежного – ограничений прав на перемещение. Крайний случай – комендантский час с собаками и автоматчиками, пока до этого не дошло, но уже кое-где вводятся жесткие ограничения. И их надо контролировать. Вот идет человек, а куда он идет, имеет ли он на это право, не нарушит ли он новых правил сразу после проверки? А вот движется миллион человек, большая часть из них – на личном и общественном транспорте. Куда движется каждый из них?

Это напоминает какую-нибудь компьютерную игру или сюжет из фантастического сериала о постапокалипсисе или нашествии инопланетян. Но нет, такова уже окружающая нас реальность, которая превращается на глазах в норму жизни.

В Москве в преддверии обвальной эпидемии ввели цифровые пропуска, за сутки их выдано около двух миллионов! Никакой бюрократии не хватит для такой гигантской работы вручную, только сетевые технологии спасают. Не надо очередей, подписей, печатей, справок и удостоверений – естественных атрибутов бумажной волокиты, всё делается стремительно. Можно, конечно, полученный через интернет пропуск распечатать, но удобнее сохранять его в электронном виде на переносном приборе, и с ним же и предъявлять. Вся информация содержится в QR-коде (Quick Response Code – код быстрого реагирования), квадратике с точечками, который проверяющий считывает своим прибором.

Знакомо? Конечно! QR-коды сейчас на каждом шагу, на билетах, на товарах, в банковских платежных системах, ...на журнале «Партнер», который вы держите в руках и на отдельных статьях внутри. А на вашем смартфоне установлено приложение, какой-нибудь QR Code Reader или QR & Barcode Scanner, которое с помощью камеры считывает этот код – сегодня это уже рутина. И если кто пропустил этот шаг технического прогресса, то сейчас надо срочно восполнять пропущенное, а то...

А то завтра такие пропуски введут уже не только в Москве, но и в Берлине, для всех поголовно, а дети-внуки из-за карантина не помогут. Вчера еще мне бы сказали: запугиваете народ (я бы и сам так сказал), а сегодня, наблюдая развитие пандемии, понимаешь, что лучше перебдеть.

Московский эксперимент оказался, похоже, тем самым первым блином, который вышел комом, в метро случился буквально коллапс. Однако сама идея электронных пропусков на случай чрезвычайного положения не умерла. Это была, вынужденно, репетиция, даже не генеральная, в следующий раз поступят как-то умнее, но смартфону-пропуску альтернативы явно нет.

Стратегия борьбы с пандемией включает самые разнообразные мероприятия, затронуты все сферы жизни. На переднем крае, видно на примере электронных пропусков, смартфоны со специальными приложениями. Вчера – развлечение, сегодня – инструмент в борьбе за жизнь.

В Китае, а также и в некоторых других странах, внедрена система отслеживания больных коронавирусом. Для торможения эпидемии важно установить, где и когда находился каждый инфицированный, и кто в то же время находился в том же месте. А потом отследить перемещение каждого, кто мог в силу совпадения места и времени вступать в контакт с уже заразившимся. Представьте себе, о каком объеме данных идет речь. И это делается, причем вовсе не обязательно, что реальные или потенциальные носители вируса об этом знают. Смартфоны для нормальной работы непрерывно контактируют с ближайшими антенными станциями, это принцип мобильной связи. Контакт с несколькими станциями позволяет вычислить координаты владельца смартфона. Так работает полиция, но ей в каждом отдельном случае требуется для этого разрешение высшей инстанции – суда или прокуратуры. А в режиме чрезвычайного положения ограничения могут отбрасываться, и провайдеры, владеющие антенными сетями, предают всю информацию контролирующему органу.

Производители карт, смартфонов и провайдеры имеют возможность составлять так называемые профили перемещения (Bewegungsprofile). Стало, например, известно, что с начала эпидемии клиенты Apple в Германии на 46% менее подвижны, чем ранее, в США – на 45%, в Гонконге мобильность снизилась на 70%, а в Италии – на целых 80% (сидят со своими смартфонами по домам).

A Google выдал информацию по мобильности владельцев смартфонов на Android для 131 страны. По ним можно, например, судить о том, насколько население придерживается установленных ограничений. В обычных условиях подобная информация сохраняется в тайне, теперь же власти получают к ней доступ.

В Германии Deutsche Telekom и Telefonica, как сообщалось, передают информацию о мобильности своих клиентов, а это десятки миллионов жителей страны, Институту Роберта Коха (RKI) – ведущей организации по борьбе с коронавирусом. Однако информация эта анонимна, конкретные имена не передаются.

Для обработки огромного массива данных как раз подходят новейшие технологии и решения, такие как Большие данные (Big Data, https://cuu.su/58j/ ) и искусственный интеллект.

Вот над таким приложением, Corona-App, ведется сейчас в Европейском сообществе интенсивная работа в рамках проекта PEPP-PT(Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing – Общеевропейское отслеживание близости с сохранением конфиденциальности). Принцип его действия основан на обмене информацией о местонахождении через канал ближней связи Bluetuth. Каждый смартфон получает собственный идентификационный номер (ID) и будет регистрировать другие смартфоны, находящиеся от него в непосредственной близости (менее 2 метров и более 15 минут) и запоминать их в виде списка ID-контактов. Владелец смартфона, протестированный позитивно, автоматически сообщает об опасном контакте всем остальным, оказавшимся вблизи него. Те получают сообщение о возможном контакте с носителем вируса, после чего должны связаться с медицинским учреждением (Gesundheitsbehördе) и отправиться на карантин.

Приложение это, еще не будучи созданным, уже подвергается ожесточенной критике, причем со всех сторон. Сторонники свободы любой ценой считают неприемлемым давать государству в руки инструмент тотальной слежки, поборники скорейшего изгнания вируса так же небезосновательно полагают, что приложение окажется бесполезным, в первую очередь потому, что установка его является необязательной. Раз оно будет не у всех, то и контроль окажется малоэффективным. Кроме того, каждый должен будет активировать на своем смартфоне Bluetuth, что сократит срок работы аккумулятора между зарядками. Остается также еще немало чисто технических проблем.

Характерно отношение к Corona-App сторонников разных партий. По данным опроса (журнал Focus), наиболее расположены к его внедрению свободные демократы FDP – 84%, зеленые – 72%, центр CDU/CSU – 68%, социал-демократы SPD – 55%, левые – 42%, альтернатива для Германии AfD – 17%. К сожалению, статистика по распределению короны по партийной принадлежности пока неизвестна.

Окажется ли Corona-App эффективным или нет, покажет ближайшее время. Следует учесть, что по расчетам приложение сможет быть полезным, только если его установят 60% населения.

Кроме того, на смартфонах есть функции прецизионного определения координат, привязанные к американской спутниковой системе GPS, европейской, набирающей силу Galieo, российской Glonass и китайской Baidu. Достаточно обязать владельцев смартфонов не выключать навигацию и с помощью специального приложения эти данные выдавать властям – и все под колпаком.

Сразу оговоримся, опасения, связанные с массовым внедрением компьютерных технологий в экстремальных ситуациях вполне обоснованы. Коронавирусная эпидемия ускорила многие процессы в информационном пространстве, внедряются технологии массовой слежки и контроля, возрастает «прозрачность» каждого гражданина. В демократическом обществе в чрезвычайной ситуации часть демократических прав и свобод по необходимости, но и в соответствии с законом отдается государству. Но только на время этой ситуации и не бесконтрольно.

Когда-нибудь после спада кризиса общество вернется к законной защите персональных данных, к конфиденциальности, но где-то властям нововведение может весьма понравиться. И окажется, что эпидемия коронавируса стала репетицией внедрения новейших технологий цифровой слежки за всем поголовно населением. Тоталитарные режимы – это режимы, в том числе, и тоталитарного контроля.

С. Мучник (Дортмунд)

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