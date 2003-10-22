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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Здоровый образ жизни
«Партнер» №5 (272) 2020г.

Как укрепить иммунную систему

Советы врача

 

Необходимость поддерживать защитные силы организма во время нынешней непростой ситуации актуальна как никогда. Здоровое питание и образ жизни не гарантируют вашу безопасность от заражения SARS-CoV-2, но помогают оставаться здоровыми и сильными во время пандемии. Патогенным организмам независимо от их типа намного легче действовать в ослабленном организме. Мы собрали советы о том, как укрепить иммунную систему в условиях коронного кризиса.

 

Сбалансированная диета.

Доказано, что здоровая диета с достаточным количеством витаминов и минералов помогает защитить иммунную систему и ослабить действие от патогенных микроорганизмов. Для здорового питания необходимо употреблять много овощей и фруктов: Немецкое общество питания (DGE) рекомендует не менее трех порций овощей и двух порций фруктов в день. Это соответствует примерно 400 г овощей в день (около 200 г вареных овощей и 200 г сырых овощей или салата) и около 250 г фруктов. В идеале лучше покупать региональные товары и готовить их свежими. Важными для иммунной системы являются витамины А, В1, В6 и В12, витамин С, витамины D и Е, фолиевая кислота и никотиновая кислота, а также минералы цинка, селена, железа и меди. Большое количество этих важных микроэлементов содержат следующие продукты: бобовые (чечевица и фасоль), брокколи, черника, чеснок, орехи, красный перец, цитрусовые. Для улучшения функции легких полезными являются имбирь, орегано и лук. Эти продукты, а также куркума, петрушка, брокколи и цветная капуста, считаются иммуноукрепляющими.

 

Соль и сахар: не увлекайтесь этими продуктами, так как они подавляют иммунную систему.

Иммунитету может навредить жирная, тяжелая и калорийная еда: рафинированные, копченые и маринованные продукты.

Для зерновых продуктов, таких как хлеб, макаронные изделия, рис и мука, выбирайте их цельнозерновой вариант.

Не увлекайтесь пищей из мяса, особенно колбасных изделий (от 300 до 600 граммов в неделю). Ежедневно включайте в рацион такие продукты как йогурт и сыр, рыбу – один или два раза в неделю.

 

Большое количество жидкости.

 DGE рекомендует выпивать около 1,5 литров в день. В жаркую погоду или при занятиях спортом может понадобиться больше. Идеальными являются вода и несладкие травяные и фруктовые чаи.

 

Биологически активные добавки.

В настоящее время в интернете циркулируют заявления о том, что определенные пищевые добавки защищают от коронавируса. Но достоверных доказательств этому утверждению нет. Центр защиты прав потребителей в Северном Рейне-Вестфалии недавно предупредил: «Не существует пищевых добавок, которые могли бы предотвратить заболевание новым коронавирусом (SARS-CoV-2)». Поэтому их применение должно быть обосновано нехваткой определенных питательных веществ.

 

Солнечный свет также играет важную роль в системе иммунной защиты. Он способствует собственному производству витамина D в коже. По мнению экспертов, 15-25-минутной прогулки на свежем воздухе достаточно для того, чтобы витамин D через кожу проникал в организм в необходимом количестве.

 

Сон. Недостаток сна и постоянный недосып ухудшают работу иммунной системы и делают организм более восприимчивым к различным инфекциям.

 

Физическая активность укрепляет иммунную систему.

Самая простая зарядка утром поможет взбодрить организм, придать ему силы и активизировать защитные процессы. Если есть возможность выбираться из дома, то выберите такие упражнения, как бег, езда на велосипеде или ходьба. Регулярные занятия спортом, особенно на свежем воздухе, укрепят иммунитет и уменьшат вероятность возникновения проблем с верхними дыхательными путями.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослый человек должен заниматься физическими упражнениями умеренно в течение, по крайней мере, 150 минут в неделю, чтобы продемонстрировать положительный эффект. Люди с заболеваниями дыхательных путей должны заниматься физическими упражнениями от 20 до 60 минут пять раз в неделю.

 

А. Иванов (Дортмунд)


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