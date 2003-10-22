Здоровье >> Здоровый образ жизни

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Ибупрофен не опасен, в том числе при Covid-19

Всемирная Организация Здравоохранения отклонила претензии к распространенному болеутоляющему средству – ибупрофену. В новых условиях, когда приходится считаться с риском Covid-19, болезни, вызываемой корона-вирусом, к ибупрофену не больше претензий, чем и раньше, констатируют эксперты ВОЗ.

Страх по поводу ибупрофена был спровоцирован заявлением министра здравоохранения Франции Оливье Верана. В конце марта он распространил через twitter сообщение о том, что, по данным клинических наблюдений, прием ибупрофена ухудшает состояние больных, зараженных коронавирусом. При высокой температуре и любом подозрении хотя бы на грипп, не говоря уж про Covid-19, от приема ибупрофена лучше отказаться, а в качестве жаропонижающего принимать парацетамол. Масла в огонь подлило заявление национального директора здравоохранения Франции Жерома Саломона о том, что ибупрофен лучше вообще не принимать, равно как и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, в мировой клинической практике NSAID, в Германии NSAR), к которым относятся также аспирин и диклофенак.

Выходит, самые «первостатейные» лекарства, назначаемые при воспалительных расстройствах, – самые вредные?!

В социальных сетях множатся комментарии, смысл которых сводится к тому, что ибупрофен – это яд. Немало таких сообщений было распространено через службу моментального обмена текстовыми сообщениями WhatsApp.

Но как разъясняет ВОЗ, оснований для страхов нет. До настоящего времени не получено клинических подтверждений, что ибупрофен и другие НПВП ухудшают состояние пациентов с Covid-19, претензии к препарату не обоснованы. «Нет никаких убедительных указаний на возможный вред ибупрофена, не говоря уже про реальные подтверждения такого вреда», – сообщает портал Infomed. Швейцарское ведомство здравоохранения не рекомендует прерывать лечение ибупрофеном, назначенное в связи с другими заболеваниями, в случае, если пациент заразился коронавирусом. Другое дело, что не стоит увлекаться этим препаратом в качестве «всего лишь» жаропонижающего. Чтобы просто сбить температуру (если нет серьезных воспалительных расстройств и сильных болей), лучше принимать что-нибудь «попроще», тот же парацетамол.

Ибупрофен, или 4-изобутилфенилпропионовая кислота, – болеутоляющее, противовоспалительное и жаропонижающее средство. Назначается в основном против стойких болей – например, при ревматоидном артрите, болях в мышцах и опорно-двигательном аппарате, подагре, мигрени, зубных воспалениях и других заболеваниях. При дозировке до 400 мг ибупрофен продается в Германии свободно, при более высокой – по рецепту врача. Разумеется, он не свободен от побочных действий. При бесконтрольном приеме может вызывать изжогу, тошноту, понос, желудочные кровотечения. Самолечение ибупрофеном противопоказано во всяком случае. Кроме того, он не сочетается с алкоголем (побочные действия усиливаются). Прием по назначению врача снижает риск побочных действий до минимума, тем более, что к ибупрофену, как правило, назначаются дополнительные лекарства для защиты слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Елена Шлегель (Ландсхут)