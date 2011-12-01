Здоровье >> Медицинские кассы и страхование

«Партнер» №5 (272) 2020г.

Можно ли экономить на больничной кассе?

Различные бонус-программы позволяют это делать. Воспользоваться может каждый – если разбирается, что к чему

Что значит «экономить на больничной кассе»? Не платить месячные взносы? Платить через раз? Не получится. Снизить размер месячного взноса? Он рассчитывается по жесткой схеме на основе доходов застрахованного и, так сказать, обсуждению не подлежит. Кассы сами время от времени меняют размеры взносов – обычно в сторону увеличения, крайне редко в сторону уменьшения. Экономией и не пахнет!

Вдобавок значительная часть работников (кроме тех, кто занят на самостоятельной основе) не сами платят в кассу. Это делают работодатели, изымая «спущенный» процент из зарплаты. Работник получает нетто-зарплату после всех налоговых и социальных вычетов. Пенсионеры, обязанные оплачивать медицинское страхование, получают пенсию тоже после вычетов, в том числе кассовых. Самостоятельно регулировать платежи невозможно.

Как же тогда экономить?

Перспективу экономии нужно правильно понимать и оценивать здраво. Во-первых, экономия не в прямой форме. Во-вторых, не безграничная, а до определенных пределов. Но даже при этих условиях, если постоянно участвовать в мероприятиях, на которых основан механизм экономии, выгода очевидна.

Экономия через возврат

Многие интересуются лишь основными условиями медицинского страхования, то есть размерами ежемесячных платежей в кассу. А дополнительные условия – такие, например, как бонус-программы, предлагаемые кассами (Bonus- undVorteilsprogramme), – оставляют без внимания. Но именно здесь собака зарыта!

Недаром центры защиты прав потребителей рекомендуют выбирать кассу не только по величине месячных платежей, которые они взимают с пациента, но и по объему бонус-программ. Не исключена ситуация, что при относительно высоком проценте месячного взноса у кассы довольно мощные бонус-программы. А при меньшем размере взноса бонус-программы хлипкие. Какая касса выгодней? Та, что меньше берет? Или та, что больше возвращает?

С 2009 года бонус-программы стали, можно сказать, обязательным атрибутом медицинского страхования. Ранее они тоже существовали, но в более свернутой форме и далеко не во всех кассах.

Объем и содержание бонус-программ – важный фактор расположенности к пациенту, показатель качества работы кассы.

В чем выгода для застрахованных? Через участие в бонус-программах они получают назад часть уплаченных кассе денег. Частичный возврат удержанной платы – это и есть реальная экономия.

Бонус – он и в больничной кассе бонус

В принципе, бонус-программы действуют во многих системах, обслуживающих клиентов. От Deutsche Bahn до супермаркетов или ресторанов. Принцип: чем чаще пользуешься услугами данной фирмы или чем больше покупаешь в ней товаров, тем выше твой бонус-счет (количество бонус-пунктов). При повышении бонус-счета (количества пунктов) до определенного значения получаешь право на премию. Это, например, бесплатный товар (бесплатная услуга), гутшайн на определенную сумму.

Бесплатными товарами и услугами, гутшайнами фирма возвращает клиенту часть денег, которые он ей заплатил. Дружите с нами – мы дружим с вами!

В больничных кассах действует особая бонус-система. Она основывается не на количестве полученных от застрахованного пациента денег, а на том, насколько он сознательно относится к сохранению своего здоровья.

Что значит «профилактика дешевле лечения»?

Это экономический прагматизм современной медицины. Действительно, предотвращение болезни требует меньше затрат, чем ее лечение. Ясно, что больничная касса, оплачивающая лечение своих пациентов, заинтересована в том, чтобы те как можно дольше оставались здоровыми.

Но ведь и каждый из нас заинтересован в том же!

Кассы поощряют здоровый образ жизни пациентов, их регулярное участие в профилактических мероприятиях, занятия спортом, правильное питание, развитие и сохранение подвижности. В чем это выражается? В том, что кассы оплачивают спортивно-профилактические курсы для своих пациентов. Например, пациент занимается йогой или специальной гимнастикой для профилактики проблем с позвоночником, посещает фитнес-клуб – а платит за это касса. В рамках бонус-программы касса может делать подарки за посещение рекомендованных профилактических обследований и тех же спортивно-оздоровительных курсов. В некоторых случаях она напрямую возвращает часть денег, если в течение года застрахованный, оставаясь в целом здоровым, редко посещал врача, не получал (или, опять же, редко получал) рецептурные лекарства, оплачиваемые кассой.

Оплата спортивной активности производится не в произвольном объеме, а в установленном для бонус-программы. Предварительно следует хорошо ее изучить. Конкретные программы конкретных касс, повторяем, сильно различаются. Например, касса IKK Nord оплачивает для каждого участника программы по два спортивно-профилактических курса в год, в каждом случае до 150 евро. А AOK Rheinland-Pfalz/Saarland только один курс в год до 50 евро.

Если не лениться

В некоторых случаях бонус-система, как и в магазине, основывается на сборе пунктов. Пациент «штемпелюет» пункты при прохождении рекомендованных профилактических обследований, при посещении тех же оздоровительных обследований. В число рекомендованных профобследований входят регулярные (раз в два-три года) общие проверки у домашнего врача, раз в два года скрининг для выявления ранних признаков рака кожи, для пациентов в возрасте – ежегодное посещение уролога, для женщин – ежегодное посещение гинеколога, систематическое, всем, включая детей, один-два раза в год посещение стоматолога, профилактические прививки, в том числе против гриппа, и т.п.

За определенное количество пунктов, набранных всей семьей, касса делает подарок. Чем больше пунктов, тем дороже подарок. Вплоть до оплаченного короткого отпуска в престижном спа-отеле.

В общем, если не лениться, а «работать» на свое здоровье, то экономия получается заметной.

Елена Шлегель (Ландсхут)

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