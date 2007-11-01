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«Партнер» №5 (272) 2020г.

Опять весна на белом свете... Поэтические строки о войне

Мы все – войны шальные дети:

и генерал, и рядовой.

Опять весна на белом свете…

Булат Окуджава

И снова весна, снова май. Такой же май, как и тот, 75 лет назад, когда наши юные отцы победили войну и принесли миру мир.

Мы, дети фронтовиков, последнее поколение, которое помнит их молодыми, веселыми, полными сил. Но их юность, сгоревшую на страшной войне, никто не был в силах вернуть... И даже те из них, кому посчастливилось выжить под огнем и не задохнуться в дыму послевоенных репрессий, все равно уже никогда не были юными и беспечными.

Я была на 5-м курсе, когда один наш преподаватель рассказал, что хорошо помнит моего отца – они учились в параллельных группах. «Серьезный такой был», – сказал он, пришедший в Политехнический со школьной скамьи.

А мой папа вовсе не был серьезным, он любил подурачиться, посмеяться... Просто между ними стояла война. Он мне сказал: «Я тоже его помню, замечательный паренек был. Мы вместе в волейбол играли. А дружбы... нет, не получилoсь, он мне ребенком казался». И помолчав, грустно добавил: «У меня студенческих лет не было, была просто учеба...».

«Выбитый призыв»

Поколение победителей – «выбитый призыв».

Выдающийся философ, писатель, диссидент Александр Зиновьев однажды сказал: «Войну 1941–1945 годов выиграл советский десятиклассник, окончивший школу в 1937–1941 годах».

Поколение «десятиклассников» почти полностью сгорело в огне Великой Отечественной. O нем, своем поколении, написал пронзительные слова Борис Васильев: «Это на его телах забуксовали танки Клейста и Гудериана».

Судьба сохранила немногих. И среди них были те, обладавшие великим даром слова и сумевшие донести до нас правду о той войне.

Василий Гроссман – 1905 год, Александр Твардовский – 1910 год, Виктор Некрасов – 1911 год, Константин Симонов – 1915 год, Борис Слуцкий – 1919 год, Николай Никулин – 1923 год, Борис Васильев – 1924 год, Виктор Астафьев – 1924 год, Булат Окуджава – 1924 год…

Самому старшему – Гроссману к началу войны было 36 лет, Твардовскому – 31, Некрасову – 30, Симонову – 26, Слуцкoмy – 22 года. Никулин успел окончить школу, остальные – вчерашние девятиклассники.

Hикто лучше них не сказал о своем поколении и о своей войне.

«В пяти соседних странах зарыты наши трупы…»

«Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты», – написал когда-то Виктор Астафьев, один из самых честных и безжалостных летописцев войны. «Прокляты и убиты» – так называется главный его роман.

Это ему, рядовому Астафьеву, принадлежат жестокие слова о пережитом на фронте: «Там люди убивали людей – это страшно, это античеловечно. Это противу разума и рассудка – кровь, озверение, тупая работа, полужизнь, полусуществование в земной, часто сырой траншее».

И пусть не такими словами, но так же горько пишет о пережитом ровесник Астафьева Булат Окуджава: «Война – вещь противоестественная, отнимающая у человека природой данное право на жизнь. Я ранен ею на всю жизнь и до сих пор еще часто вижу во сне погибших товарищей, пепелища домов, развороченную воронками землю... Я ненавижу войну... первые мои стихи были на военную тему. Из них получились песни. Это были в основном грустные песни. Потому что, я вам скажу, ничего веселого в войне нет».

Книги о войне были разные. Страшные и увлекательные. Предельно честные, даже в ущерб нервам своих читателей. И захватывающие, с большим количеством острых моментов. Воспевающие подвиги, истинные и придуманные.

Наверное, ничего дурного в этом нет. Ведь никто всерьез не будет обсуждать достоверность событий, описанных в «Трех мушкетерах». Или осуждать веселые песенки очаровательной «Гусарской баллады» во время кровопролитной войны 1812-го года.

Сколько книг о войне я «проглотила» в школе! Молодогвардейцы, пионеры-герои, Зоя, панфиловцы... Считаю ли я сейчас время, потраченное на такое чтение в детстве, потерянным? Ни в коем случае. Я выросла в понимании, что в стране были герои, которые эту страну спасли.

Ho ведь страну действительно спасли! И Европу спасли, кто бы что сейчас ни говорил! И герои действительно были! А то, что понимание правды войны пришло после чтения уже других книг… Ну, так и французская история – это не «Kоролева Марго».

А если и сейчас определенным успехом пользуются излишне красивые, скажем мягко, книги о войне, что ж...

Необходим нехитрый рай:

Для тех, ктo послабей душою.

К.Симонов

Начало

Ленинград. «В первые военные дни в городе сложилась своеобразная праздничная обстановка. Стояла ясная солнечная погода, зеленели сады и скверы, было много цветов. Ожидали скорых побед нашей армии... Через полгода каждый третий его житель умрет страшной смертью от истощения».

Так начинаются воспоминания Николая Никулина, автора одной из самых честных книг о той войне.

Вместе с началом войны начали рушиться иллюзии, уходить эйфория довоенных лет. Когда вождям восторженно кричали «Ура!», пели, что Ворошилов – «первый красный офицер». Молодые ребята, почти дети, с этим они выросли и этим жили...

Вспоминает Николай Никулин: «Kогда в эфире зазвучала немецкая агитационная передача для русских, мы решили ее послушать. Нас поразило … что диктор называл Буденного и Ворошилова … бездарными профанами в военной области».

Конечно, немцы были врагами, на их слова можно было бы и наплевать... если быть слепым и глухим, не видеть, что происходило под Ленинградом.

И еще один эпизод, который окончательно разрушил иллюзии добровольно (!) yшедшего на войну Никулина: «В один прекрасный день... нам приказали построиться. Мы шутили, болтали, гадали, что будет. ...привели двоих, без ремней. Потом капитан стал читать бумагу: эти двое за дезертирство были приговорены к смертной казни. И тут же, сразу, мы еще не успели ничего понять, автоматчики застрелили обоих. Тела закопали у края плаца, заровняв и утоптав землю. В мертвой тишине мы разошлись. Расстрелянные, как оказалось, просто ушли без разрешения в город – повидать родных. Для укрепления дисциплины устроили показательный расстрел».

Расстреливали Ваньку-взводного…

Удар в сосок, удар в висок,

и вот зарыт Иван в песок,

и даже холмик не насыпан

над ямой, где Иван засыпан.

Слова у Бориса Слуцкого другие. А суть одна.

Трагедия сорок первого

В 1959 году вышла первая часть трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые», в 1961 году – вторая «Солдатами не рождаются».

Орденоносец, шестикратный лауреат Сталинской премии, не сидевший в лагере, не познавший ужас 37-го года, Симонов открыто назвал одну из причин трагедии первых месяцев войны.

«Сейчас, перед лицом смерти, ему некому было лгать: он не умел командовать никем, кроме себя самого, и стал генералом, в сущности, оставаясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого же дня войны самым ужасным образом, и не только с ним одним. …генеральские звезды не принесли ему умения командовать тысячами людей и сотнями самолетов».

Это было сказано не в 2020-м году – в 1959-м! Ведь совершенно яснo, каким будет следующий вопрос: почему лейтенанты командовали дивизиями? A где другие, те, кто имел опыт, знания, ведь военная наука – не пустой звук?..

Был и ответ:

« Было на сборе 225 командиров стрелковых полков. Как думаешь, сколько из них в то время оказалось окончивших Академию Фрунзе?

– Что ж гадать... исходя из предыдущих событий, видимо, не так много.

– А если я тебе скажу: ни одного... А сколько, думаешь, нормальные училища окончили? Двадцать пять. А двести – только курсы младших лейтенантов да полковые школы.

– Не могу поверить, что... так армию выбили.

- А у немцев... не встречал случая, чтобы командир полка... не имел боевого опыта в офицерском звании. Вот с чем они начали и с чем мы».

Да, ни одна фамилия не названа, а 37-й – 38-й годы завуалированы под словами «предыдущие события». Но разве что-то непонятно тому, кто хочет понять?

В белоснежных полях под Москвой

В начале января 1942 года немцев отбросили от Москвы. Угроза падения советской столицы миновала.

За несколько месяцев до этого, 7 ноября 1941 года, по Красной площади парадным строем прошли части Красной армии. В колоннах техники вместе с советскими шли и британские танки. Об этом тоже нельзя забывать, как и то, что за рычагами этих танков были советские солдаты. После парада полки шли прямо на передовую. Потому что бои шли рядом с Москвой. От Красной площади было около 30 километров.

Английская газета «News cronicl» писала: «Организация в Москве обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги».

«...На подступах к городу идут жаркие бои».

Пройдут годы, и поэт-фронтовик напишет: «Мы за ценой не постоим». Не постояли... И отстояли Москву.

Говорят, что парад в ноябре 1941-го стал началом Парада Победы. Но между Москвой и Берлином лежали 4 кровавых года...

Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

…Летом, в сорок втором,

Я зарыт без могилы.

…Там, куда на поминки

Даже мать не придет.

... Да исполнится

Слово клятвы святой! –

Ведь Берлин, если помните,

Назван был под Москвой.

А. Твардовский

Сталинград

Сталинград... 1942... Время, когда Мамаев курган был просто холмом c красивым видом на Волгу.

ВОЙНА! Война Виктора Некрасова. Война, начавшаяся горьким отступлением…

«Опять степь, пыль, раскаленное бесцветное небо.





Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток.

Туда... За Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я на это отвечу?»

«...Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?

Но, горе поняв своим бабьим чутьем,

Ты помнишь, старуха сказала: – Родимые,

Покуда идите, мы вас подождем».

«И я... говорю: «До свидания, бабуся, еще увидимся, ей-богу, увидимся...»

И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть, – вера».

Одна боль – и у Некрасова, и у Симонова...

Bпереди был Сталинград. C начала и до конца боев был в Сталинграде Василий Гроссман.

«Размах битвы стал огромен... в тридцати-сорока километрах от Волги зарево стояло в небе, грохот… не прекращался днем и ночью. ...Напряжение этой битвы ощущали миллионы людей в Европе, Китае, Америке, оно стало определять мысли дипломатов и политиков в Токио и Анкаре, оно определяло ход тайных бесед Черчилля со своими советниками, оно определило дух воззваний и приказов, выходивших из Белого дома за подписью Рузвельта.





Напряжение Сталинградской битвы ощутили советские, польские, французские партизаны, военнопленные в страшных немецких лагерях, евреи в варшавском и белостокском гетто – огонь Сталинграда был для десятков миллионов людей подобен огню Прометея».

В самом начале Сталинградской битвы Василий Гроссман сказал пророческие слова: «Сталинград почти весь в руках немцев, но здесь будет начало нашей победы».

Праздник со слезами на глазах...

2-го февраля 1943 года война в Сталинграде закончилась. Ho впереди были eщeдва долгих года, три месяца, семь дней... кровопролитные бои за Родину, освобождение Европы, взятие Берлина.

9 мая 1945 года в 01:01 по московскому времени в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Уцелевшие фронтовики вернулись домой. Как жили они в то время, которое должно было быть счастливым для них, победивших абсолютное зло в страшной войне.

А жили они по-разному. Учились, работали, пили водку... Кто-то растил детей... кто-то «искупал вину» в лагерях. По-всякому было.

В 1965 году страна впервые отпраздновала День Победы. Тогда же Константин Симонов написал статью «Уроки истории и долг писателя».

«Мы приближаемся к великой дате – двадцатилетней годовщине Победы над фашизмом. … вспоминая о победах, нам нельзя не вспоминать и о …долгом и трудном пути, которым мы пришли к Берлину… после того, как фашисты входили в наш Минск, в наш Киев, в наш Калинин, в наш Севастополь.





И о каком бы дне войны мы ни писали – о ее первом или о ее последнем дне, мы всегда должны держать в своей памяти … все ее испытания, все ее поражения и победы. Нельзя писать о падении Берлина, забыв о Минском шоссе сорок первого года...





Только изобразив всю меру наших несчастий в начале войны и весь объем наших потерь, можно показать всю длину нашего пути до Берлина».

Ни ордена, ни шестикратное лауреатство, ни поистине всенародная популярность Симонова не помогли – статья была запрещена. К счастью, рукопись сохранилась и была опубликована уже после смерти поэта в 1987 году.

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. День 9 Мая всегда был праздником со слезами на глазах. Праздником – потому что в этот день в Европе люди перестали убивать друг друга. И со слезами... ни одна страна, включая побежденную Германию, не потеряла столько своих детей.

Нам по пути, то там, то тут.

Непохороненные дети

Гвоздикой красной прорастут…

К. Симонов

Вечная память павшим! Долгих лет жизни живущим ветеранам Второй мировой войны.

С Днем Победы!

Ирина Парасюк (Дортмунд)

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