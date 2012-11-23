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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №5 (272) 2020г.

195 лет со дня рождения великого зоолога Томаса Гексли

В России фамилию знаменитого зоолога Хаксли привыкли писать и произносить как Гексли. Хотя его потомки, носители той же фамилии, значатся именно как Хаксли. Его внуки, один – известный писатель, другой – ученый, лауреат Нобелевской премии, третий – первый директор Юнеско, все они были Хаксли. Самого же зоолога – в русском произношении Томаса Генри Гексли – считают знаменитым популяризатором научного воззрения на мир и яростным защитником эволюционной теории Дарвина.

 

Он родился в маленьком городке Илинге вблизи Лондона, который за два следующих века стал не только частью британской столицы, но и коммерческим ее центром. Однако во времена Гексли его родной городок был бедным поселением, а семья самого Гексли нищенствовала. Поэтому ему удалось проучиться в школе лишь два года. Дальше он, как и многие дети из бедствующих семей, исполнял любую работу, а в свободные часы учился сам с помощью книг. В 12 лет ему посчастливилось прочитать книгу «История Земли», в которой рассказывалось о происхождении всего, что есть на планете, совсем не так, как в Библии. Эта книга увлекла его. Мечтая о путешествиях, он принялся изучать всё, что необходимо для сдачи экзаменов в медицинскую школу при больнице. И окончив ее, пришел сдавать экзамены в Лондонский университет для получения степени бакалавра медицины. Первая часть экзаменов проверяла знания анатомии и физиологии. Гексли сдал их на золотую медаль. А вторая часть для исполнения мечты ему не понадобилась. Его взяли помощником врача на фрегат, отправлявшийся в далекое четырехлетнее плавание.

 

Служба на фрегате позволяла ему изучать всё живое, что удавалось выловить в океанских водах проволочной корзиной, в которой прежде хранили продукты. Результаты исследования океанской живности он оформлял в статьи и на каждой стоянке судна в портах для пополнения запасов воды и продуктов отсылал в научный журнал. В результате, когда он вернулся из плавания, о нем уже говорили как об известном ученом и приняли в Лондонское королевское общество, которое в Англии заменяло Академию наук. Тут же его пригласили читать лекции в Лондонской королевской горной школе и одновременно занять в ней же место ученого-палеонтолога.

 

Подобный взлёт карьеры в Англии был разве что только у Фарадея. Но это было еще только началом его научной деятельности. В новых статьях он углубил и расширил зоологию как науку, создав основы классификации позвоночных и подчеркнув единство строения их черепов. К изумлению многих, он показал близость птиц и пресмыкающихся. А когда Дарвин выставил на суд научной общественности свой труд «Происхождение видов», мгновенно вызвавший бурю споров, Гексли стал яростным его защитником и проповедником. И в стране, где религия по прежнему играла важнейшую роль, ученый, доказавший родство человека и высших обезьян, устроивший переворот в научном познании, стал ректором Абердинского университета, одного из самых знаменитых в Великобритании, и одновременно – членом правления нескольких других ведущих университетов и колледжей.

 

 

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  1. Произошел ли человек от обезьяны Журнал «Партнёр», № 8 / 2013. Автор С. Кабанова
  2. Океанское странствие зоолога Леопольда Шренка. Журнал «Партнёр», № 2 / 2007. Автор В. Врубель
  3. Немцы в истории Петербурга. Журнал «Партнёр», № 11 / 2012. Автор М. Плисс

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