История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №5 (272) 2020г.

К 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского

Как это ни удивительно, судьба лауреата Нобелевской премии, признанного одним из величайших поэтов ХХ века, Иосифа Александровича Бродского, по ряду внешних обстоятельств напоминает судьбу Томаса Гексли. Детство его также было окрашено бедностью, он также не закончил школу и не учился больше нигде, а затем стал общепризнанным университетским профессором, пригласить которого с чтением лекций считали честью многие университеты мира. Ему был лишь год, когда началась Отечественная война. Отец стал военным корреспондентом, а мать с годовалым сыном пережили первые, самые страшные блокадные осень и зиму. Да и в Череповце, куда им удалось эвакуироваться, была острая нехватка продуктов. После возвращения в Ленинград в 1947 году Иосиф пошел в первый класс. На одной из международных конференций по творчеству Бродского школьная учительница прочитала характеристики Бродского, которые было положено писать на учеников. Если в первых классах отмечалось отсутствие у него интереса к учебе, то затем классные руководители с удивлением отмечали его огромную любовь к чтению иностранной поэзии. И это увлечение росло с каждым годом. Остальные предметы его по-прежнему мало интересовали, а после седьмого класса он просто оставил школу. Зимой он работал то фрезеровщиком, то санитаром в морге, а летом уезжал со взрослыми геологами в экспедиции. При этом сам интенсивно изучал иностранные языки, по-прежнему с увлечением читал русских и зарубежных поэтов.

Что удивляет многих, его первые сохранившиеся юношеские стихи, такие, как «Пилигримы», сразу отличаются высоким поэтическим уровнем. Благодаря этим стихам он стал неофициальным лидером молодых ленинградских поэтов. Стихи Иосифа Бродского, старательно переписанные или перепечатанные на машинке, расходились среди студентов и часто украшали стены в комнатах институтских общежитий. Они отличались как ощущением внутренней свободы, так и могучей энергией, и были не похожи на тогдашнюю официальную поэзию, состоящую на партийно-государственной службе. Естественно, это не могло понравиться чиновникам. В ленинградской газете был напечатан фельетон «Окололитературный трутень», в котором стихи Бродского цитировались в искаженном и перевранном виде. Он был арестован и после суда, больше похожего на пародию на суд, чем на сам суд, был осужден на 5 лет ссылки. Это вызвало возмущение мировой литературной общественности. Поэта в тюремном вагоне отправили на север Архангельской области. «Какую биографию делают они нашему рыжему», – сказала Анна Ахматова, успевшая полюбить поэзию юного талантливого поэта. И она была права: в советское правительство посыпались письма не только от известных российских деятелей искусства, но и от всемирных знаменитостей, требующих освободить Иосифа Бродского.

И через полтора года поэт, посылавший и из ссылки прекрасные стихи, был освобожден и принят в профессиональную группу литераторов при Ленинградском союзе писателей. Стихи его по-прежнему почти не издавались в СССР, но при этом уже переводились на многие европейские языки. Власти не унимались. Знаменитый поэт был выдворен из страны, однако его уже ожидали несколько американских университетов. В новом для него мире его поэзия была оценена по достоинству. Иосиф Бродский получил несколько престижных премий, в том числе и Нобелевскую. И когда в СССР сменился режим, уже не Ленинград, а Петербург наградил его званием Почетного гражданина города.

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