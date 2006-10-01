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«Партнер» №5 (272) 2020г.

565 лет со дня начала войны Алой и Белой розы

Эта борьба за власть между двумя группами английской знати состояла из многих сражений и продолжалась с переменным успехом 30 лет. Началась она из-за недовольства английского рыцарства неудачами в Столетней войне. Это недовольство усугубили припадки безумия, в которые все чаще впадал король Генрих Шестой, а также неудачная политика его жены. В результате герцог Ричард Йоркский, объявив короля недееспособным, потребовал сначала регентства, а потом – и саму корону. Король и герцог принадлежали к двум ветвям королевской династии Плантагенетов: Йорков и Ланкастеров. И каждая из ветвей объявляла другую не имеющей права претендовать на власть. Эмблемами у ветвей были розы: белая и красная. В сражениях погибали сотни, порой и тысячи воинов, а также и тех, кто представлял английскую феодальную аристократию. Эта война нанесла громадный ущерб хозяйству страны и бедствия местному населению. А в результате ни одна из ветвей не вышла из нее победительницей. Династия Плантагенетов ушла в историю. Историки считают, что эта война подвела черту под английским средневековьем. И власть перешла к сильной централизованной монархии, которую возглавила династия Тюдоров. Этот момент перехода власти к новой династии в 1485 году наука считает началом Нового Времени в английской истории.

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