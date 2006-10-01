- В следующем номере
- Новости
- Политика
- Экономика и финансы
- Работа
- Общество
- Техника и наука
- Здоровье
- История
- Культура
- Путешествия
- Досуг
565 лет со дня начала войны Алой и Белой розы
Эта борьба за власть между двумя группами английской знати состояла из многих сражений и продолжалась с переменным успехом 30 лет. Началась она из-за недовольства английского рыцарства неудачами в Столетней войне. Это недовольство усугубили припадки безумия, в которые все чаще впадал король Генрих Шестой, а также неудачная политика его жены. В результате герцог Ричард Йоркский, объявив короля недееспособным, потребовал сначала регентства, а потом – и саму корону. Король и герцог принадлежали к двум ветвям королевской династии Плантагенетов: Йорков и Ланкастеров. И каждая из ветвей объявляла другую не имеющей права претендовать на власть. Эмблемами у ветвей были розы: белая и красная. В сражениях погибали сотни, порой и тысячи воинов, а также и тех, кто представлял английскую феодальную аристократию. Эта война нанесла громадный ущерб хозяйству страны и бедствия местному населению. А в результате ни одна из ветвей не вышла из нее победительницей. Династия Плантагенетов ушла в историю. Историки считают, что эта война подвела черту под английским средневековьем. И власть перешла к сильной централизованной монархии, которую возглавила династия Тюдоров. Этот момент перехода власти к новой династии в 1485 году наука считает началом Нового Времени в английской истории.
Читайте также:
- Знание и жизнь. Ричард III, король Британии. Журнал «Партнёр», № 5/ 2013. Автор С. Мучник
- Цена бессмертия . Журнал «Партнёр», № 4 / 2010. Автор С. Лурье
- Англия – родина европейской демократии. Журнал «Партнёр», № 7 / 2011. Автор Ю. Одессер
Мне понравилось?(Проголосовало: 1)
Поделиться:
Комментарии (0)
Удалить комментарий?
Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!
Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.
Войти >>