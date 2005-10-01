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«Партнер» №5 (272) 2020г.

Возвращение на родину германских военнопленных

Понятно, что возвращение в Германию из СССР пленных немцев, произошло не в один день. Многие города, занятые войсками вермахта во время войны, были разрушены. Шахты, заводы, мосты, жилые дома, лежали грудами развалин. И большая часть трудоспособных военнопленных была направлена на их восстановление. Разговора о репатриации не велось. Так было сначала.

Лишь 18 июня 1946 года было принято постановление № 1263—519сс «Об отправке на родину больных и нетрудоспособных военнопленных немецкой и других западных национальностей».

Спустя еще год в Москве прошла конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, на ней было решено возвратить немецких военнопленных на родину до 31 декабря 1948 года. Однако на практике дело затянулось, так как многие промышленные объекты были еще не восстановлены. Работы продолжались и в следующие годы. Пленные немцы строили новые жилые дома на месте разрушенных войной, и эти дома отличались прекрасным качеством.

К 4 мая 1950 году на родину были возвращены все германские военнопленные. Их общее число составило один миллион девятьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят три человека.

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