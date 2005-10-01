История >> Неизвестное об известном

«Партнер» №5 (272) 2020г.

О футболе? Нет, о судьбах

Любите ли вы футбол? По логике, дальше должно было следовать: «Любите ли вы его так, как люблю его я, то есть всеми силами души..., со всем энтузиазмом, со всем исступлением?..» и т.д. Хорошо написал Виссарион Григорьевич! Правда, не про футбол. Но любителей его сегодня наверняка больше, чем любителей изящного искусства. Точной статистики я не знаю, какая часть населения планеты равнодушна к этому виду спорта. Наверняка, меньшая. Я из этой категории – не принадлежу к футбольным фанатам. И тем не менее, сегодня хочу поговорить именно о нем. И вот в какой связи.

Когда в моем родном нынче Майнце близится мало-мальски значительная игра, город меняется на глазах: населения как бы прибавляется, глаза у многих горят, обычно сдержанные граждане становятся шумными, громкоголосыми, будто менее воспитанными. И главное, город расцвечивается красно-белыми красками. Это цвета местного футбольного объединения «Майнц 05». Полиция настороже, транспорта становится больше, и движется он преимущественно в сторону нового стадиона «Арена».

Ажиотаж мне не то чтобы понятен, но привычен. А вот недавно задалась вопросом: «Почему «05» и что за этим кроется? Чем вообще интересна история клуба, подобного которому имеют не все даже более крупные города страны?





Сегодня можно найти ответ практически на каждый возникший вопрос – стоит понажимать кнопочки. Что я и сделала, но не могу сказать, что осталась полностью удовлетворена. На русском языке Сеть дает ответы только о спортивном пути клуба, о его победах, поражениях, тренерах и лишь вскользь – об его истории на разных ее этапах. Почему, например, улица, ведущая к этому новому спорткомплексу-красавцу, носит имя Ойгена Саломона, который никогда нигде не значился как выдающийся спортсмен? Вопросы накапливались, интерес к теме возрастал. Пришлось обращаться к более глубоким источникам на немецком языке. И вот тут-то обнаружилось много любопытного.

Начала с названия. Конечно, цифры 05 связаны с датой создания спортивного объединения: 1905-й – времени расцвета интереса к спорту. Хотя в Германии физическая подготовка имеет более глубокие корни. В школьную программу «уроки физкультуры» (не знаю, как они тогда назывались) были введены еще во время войны с Наполеоном, между 1797 и 1815 годами, когда физические упражнения были нацелены и на военную подготовку. В начале XX века в Германии возникло и стало довольно популярным гимнастическое и спортивное движение. Многие спортивные немецкие клубы и ассоциации существуют именно с тех пор. Самая популярная сегодня спортивная игра – футбол в ее нынешнем виде зарождалась тоже тогда. Однако в Майнце попытка создать футбольный клуб в 1903 году оказалась безрезультатной. Но через пару лет...

За кружкой пива

В ту пору, как известно, многие дела решались в кнайпах. Вот так и в земельной столице Рейнланд-Пфальца сидела однажды группа совсем молодых людей, спортсменов-любителей. Попивая пивко, разговорились об игре, которая их очень увлекала. Среди них был и семнадцатилетний сын мануфактурщика Ойген Саломон. Погонять мяч любили многие, но постепенно молодежь пришла к выводу, что нужна организация, с помощью которой этот вид спорта можно было в дальнейшем развивать.

Спортобъединение уже существовало, а в октябре 1905 года был создан и первый в Майнце футбольный клуб «Hassia» 05. На внеочередном собрании спортсменов и любителей спорта первым его председателем был избран Саломон. Юный возраст не помешал первому руководителю объединения добиться серьезных успехов. Благодаря его активности 24 июня 1906 года клуб вошел в Федерацию футбольных клубов Южной Германии, и в том же году городская команда впервые официально играла в классе Б. Увлеченность делом, организаторские способности, спонсирование нового объединения, успехи команды сделали Ойгена Саломона заметной фигурой в городе и даже за его пределами. Футбол становился всё более популярной игрой, успехи родного клуба радовали горожан.

Горькое время

Как известно, постепенно в кнайпах стала собираться совсем иная публика и решала она совершенно другие вопросы. Эту публику совсем не устраивало, что их любимый клуб возглавляет человек с фамилией, говорящей о его неарийском происхождении. К тому же так получилось, что и второй человек в руководстве клуба Карл Ланштейн был отнюдь не голубых кровей. Да и вообще в клубе оказалось много евреев, его так и стали называть, только на первых порах безобидно как констатация факта, а затем уже была поставлена задача «удалить» из спорта «нежелательный элемент». Тучи сгущались, те, кто умел анализировать и прогнозировать ситуацию, старались поскорее оказаться как можно дальше от набиравшего в Германии силу нацистского режима. Через несколько лет и Ойген Саломон вынужден был вместе с семьей, спасаясь от национал-социалистов, покинуть родной город и эмигрировать во Францию. В 1934 году имя Ойгена Саломона уже не значилось ни в телефонной книге города, ни на табличке дома 64 по Боппштрассе.

А дальше... Следы этого человека надолго затерялись, и никто не узнал бы о его дальнейшей судьбе, если бы не работа серьезного человека с неспокойной душой. Работа не только высокого профессионала, но и редчайшего энтузиаста своего дела. Доктор Хедвиг Брюхерт много лет занимается исследованиями в архиве Майнца и в университете нашего города. Одно из важнейших направлений его изысканий – судьбы граждан Майнца, депортированных в концлагеря или успевших избежать этой участи. Ойгена Саломона долгое время причисляли ко второй категории его земляков. Считалось почему-то, что он пережил войну в США. Интерес к его дальнейшей судьбе подогрело еще одно событие. В 2011 году перед открытием нового стадиона группа футбольных болельщиков предложила назвать улицу, ведущую к Арене, именем Ойгена Саломона. После некоторой борьбы и дискуссий они отстояли свое предложение.

Итак, скрупулезная работа с архивными документами, со свидетелями событий позволила ученым выяснить дальнейший путь простого человека, сыгравшего важную роль в жизни своего города.

Домой? Нет, мимо – к смерти

Лунная ночь 7 ноября 1942 года. Длинный состав, замедлив ход, движется из Франции через Майнц и другие немецкие города... Проезжает железнодорожный мост. «Пассажир» из товарняка для перевозки скота с жадностью вглядывается, пытаясь рассмотреть знакомые силуэты зданий, ищет улицы, по которым он когда-то бродил счастливым, а главное –стадион, где играла созданная им команда... Но ночью мало что разглядишь, только память и воображение подсказывают, где и что.

Поезд везет своих пассажиров в Освенцим, где заканчиваются рельсы, где завершается жизнь. И жить, если это слово в данной ситуации можно писать без кавычек, первому президенту спортивного общества Майнца оставалось ровно неделю. 14 ноября вместе с другими узниками он был отправлен в газовую камеру. Машина смерти работала исправно и бесперебойно.

Обнаружилось и прощальное письмо Ойгена игроку и тренеру команды Юлиусу Этцу. Банально-типичная история. Мартиролог пополнился новым именем.

Но память жива... На Боппштрасе прохожие останавливаются у камня преткновения с именами Ойгена Саломона и членов его семьи – жены Алисы и сыновей Эрвина и Альфреда. На церемонии закладки звучали музыка, волнующий рассказ о судьбе семьи. Идея кёльнского архитектора Гюнтера Демнига активно реализуется на улицах Майнца. Все камни закладывает он сам. Улица имени Ойгена Саломона – свидетельство восстановленной памяти и справедливости.

Большая памятная церемония, посвященная жертвам национал-социализма и, в частности, Ойгену Саломону, была проведена на стадионе города перед игрой с дортмундской Боруссией. Так популярнейший вид спорта нашего города оказался навсегда связан с именем Ойгена Саломона, а его судьба не позволяет забыть горькие страницы истории.

Нина Шполянская (Майнц)

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