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«Партнер» №5 (272) 2020г.

Время читать. Борис Акунин, «Трезориум»

Акунин-Чхартишвили. «Трезориум». Москва, «Захаров», 2019

Ночной пролог

Ровно 75 лет назад, может быть, даже в дни, когда Вы читаете эти строки, шел по направлению к Берлину воинский эшелон. Вез свежие силы – «добивать фашистскую гадину в логове врага». Свежими силами были раненые, возвращающиеся из госпиталей, и новобранцы – вчерашние школьники. Этих последних в апреле-мае 45-го называли на фронте «скороварки». Под стук колес в ночном вагоне шел разговор.

– Какие такие скороварки?

– Так на фронте называют твои ускоренные курсы. Вашего брата зеленого младлея рассовывают в самые гиблые места. Своих берегут, а чужих не жалко. Фронтовой закон. Младлей из пополнения – «скоропортящийся продукт». Эх, парень, парень, устроил ты себе… Надо было спокойненько призыва тебе дожидаться, как раз и война бы кончилась, а не лезть…Сейчас вот, в мае, война закончится.

– Откуда это известно?

– Верховный приказал взять Берлин к Первомаю. Народу поляжет – море. У нас знаешь как? Сказано – к 1 мая. Значит, всё. Значит, за ценой не постоим. Ты в батальоне чужой, никто тебя беречь не станет – сгоришь, как мотылек. Все вы Пети Ростовы… Эх, парень…»

Так с первой страницы новой книги Акунина встает та ушедшая эпоха, о которой сказано так много, но до сих пор не всё. И будет эпоха эта разная, увиденная глазами разных людей, оказавшихся в одном месте и в одно время волею одной злодейки – войны. В одном месте, но по разные стороны фронта. Или границ. Или вечности.

Тяжелая книга. Жестокая. И очень сильная. Дочитать последние страницы романа, где, как я догадалась, этот «младлей», московский школьник, вырвавшийся на фронт в последние полтора месяца войны, должен был погибнуть, я никак не могла. И всё оттягивала момент приближения трагического финала. Настолько достоверно написана эта светлая личность, этот юный прекрасный герой – 17-летний лейтенант Рэм Клобуков. Наследственный интеллигент, он должен был бы стать конструктором космических кораблей, он вошел бы в цвет нации, он продолжил бы славу отечественной науки… «Умненькие мальчики, – говорит тот же ночной его собеседник в поезде. – Лупит вас эпоха, начисто выкашивает, а вы все произрастаете неизвестно откуда…»

Вообще эта книга касается самого важного и значительного в жизни, и было бы большим упущением, если б ее не начали «проходить» во всех школах. Дети должны уметь читать умные книги.

Человек с тысячью лиц

Редкий человек старше тридцати, говорящий и читающий по-русски, не знаком с ловким сыщиком Эрастом Фандориным из знаменитого цикла детективных романов. Эраст Фандорин стал по-настоящему народным персонажем постсоветского времени. Блистательный герой, и блистательным было вхождение в литературу его создателя – Григория Чхартишвили, япониста, ученого, переводчика, литературоведа, писателя и общественного деятеля оппозиционного толка.

Придуманный Чхартишвили псевдоним «Б. Акунин» состоит из двух японских иероглифов и переводится как «сторонник зла, злодей, негодяй». Или его можно свести с именем знаменитого анархиста Михаила Бакунина: Б.Акунин = Бакунин. С одной стороны, здесь есть отсылка к XIX веку, в котором происходит действие романов с Эрастом Фандориным, а с другой – привкус некоторого хулиганства, которое так любит этот мастер.

Борис Акунин – самый читаемый автор современной России. Общий тираж его книг превысил 1,5 млн экземпляров, а доход автора составил больше двух миллионов долларов. Он – один из самых успешных и самых нетипичных русских писателей, он мастер ретродетективов, а теперь еще и новейший историк, автор томов «Истории государства российского». Он любитель мистификаций и литературных розыгрышей. Он поистине человек с тысячью лиц.

Книги Акунина переведены на 35 языков и изданы в Японии, Нидерландах, Германии, Италии, Финляндии, Франции. В разных странах по ним сняты фильмы, сериалы, поставлены спектакли.

Бисерным почерком

Вернемся в поезд, который несется к линии фронта и везет лейтенанта Рэма Клобукова, сына известного московского врача и матери-еврейки, пропавшей в сталинском лагере. Стучат колеса, воинский состав идет по польской земле. Те, кому на Второй Белорусский фронт, вышли в Лодзи. Рэму дальше, ему на Первый Украинский. Но только мы увидели поближе и полюбили Рэма, как повествование резко обрывается. Другая глава, и является иной герой. 40-летний немецкий барон, ученый-педагог. Мы с вами не узнаем его имени, потому что он от своего имени отказался. Личностью своей, судьбой, именем поменялся он с евреем-ювелиром, об убежище которого узнал в случайно подслушанном разговоре бандитов. Он меняется документами с этим человеком, который теперь под видом чисто арийского барона будет пробираться в спасительную Палестину. А он, этнический немец, отправляется в гетто, где будет реализовывать на практике свой педагогический проект воспитания и образования маленьких детей, цель которого ни много, ни мало создание талантливого индивида, каковым является каждый, нужно только вовремя понять и помочь раскрыться его таланту. Суть его учения в делении детей на четыре типа одаренности: Голова, Сердце, Руки, Творчество. А пропадают в детях таланты оттого, что взрослые не умеют вовремя разглядеть и развить их. Но гений в теории, он плохо знает жизнь и своим рациональным немецким умом пытается ее препарировать. Жестокая ирония судьбы в том, что единственный шанс осуществить свою педагогическую утопию дала ему только война. Которая как раз и есть результат того, что людей неправильно воспитывали.

В гетто он собирает еврейских детей-сирот, там же находит учителей и открывает «Трезориум». Он становится для них паном директором. Дневниковые записи, сделанные бисерным почерком гениального ученого, проходят через весь роман, сшивая его сквозной главной идеей – бессмертием будущего. Автора этих записей мы не видим, но это не делает его образ менее ярким, а чтение его записей неинтересным. Нет, они затягивают в себя едва ли не больше, чем само действие. А если вдруг Вам вспомнилось здесь имя другого великого учителя – Януша Корчака, то и он присутствует здесь под именем Сказочника. С его системой воспитания спорит в своих записях пан директор. Систему не приемлет, но героическая личность Корчака внушает ему уважение. Да они ведь и похожи. Пан директор также не сможет оставить своих маленьких воспитанников и уйдет в Освенцим вместе с ними за несколько дней до окончания войны. А ведь доказать, что он немецкий аристократ, добровольно пришедший в гетто ради педагогического эксперимента, ничего бы не стоило.

Да, это очень тяжелая книга, но прочитать ее нужно.

Третьей сюжетной линией становится история 15-летней девочки Хильдегранд Фукс, диаконессы, в эти последние месяцы войны она служит медсестрой в военном госпитале в Бреслау. Удивительная девочка. Холодный ум, разбитое сердце и живая горячая душа. Осталась одна на белом свете, отец-немец погиб, мать-еврейка исчезла, забравшая девочку тетя была убита на ее глазах только что при эвакуации раненых из госпиталя. Потом вдруг окажется, что девочка называет себя Таня Ленская, прекрасно говорит по-русски и хочет считать себя русской. Она любит Пушкина, его читала ее мама, она ненавидит Гитлера и мечтает пробиться через линию фронта к «своим».

Так хочется рассказать вам необычную историю Тани-Хильдегранд. Но пересказывать Акунина бессмысленно. Его надо читать. Скажу только следующее. Три этих главных сюжетных линии, как радиусы окружности, неумолимо ведут к ее центру, к финалу. А финал этот …

Жизнь – она про счастье, про любовь

«Трезориум» – наверное, лучшая книга Акунина за последние пятнадцать лет. Всё, что свойственно его таланту – острый приключенческий, порою детективный сюжет, напряженность действия, ритм, динамика, темп повествования, странные яркие герои, чудаки, обрыв глав на самом интересном месте, короче, всё, что составляет сюжет и интригу, – здесь есть это всё. Всё, за что читатель ценит своего любимца-писателя с 90-х годов.

Но есть тут нечто, что ставит новое акунинское произведение отдельно от тех сорока приключенческих книг, уже им написанных. Это первый для него серьезный роман. Это впервые книга о Второй мировой войне и одной из драматичнейших ее страниц – осаде Бреслау (теперь Вроцлав). И это роман идей, в котором самый успешный русский беллетрист излагает собственную концепцию воспитания. Мысли умного человека превращаются в художественную ткань. Это редко кому удается, но Акунину удалось. Кстати, педагогические теории ушедшего века представлены объемно. Кроме Сказочника и трактата самого Пана директора просвечивают здесь еще фигура некоей леди Эстер и ее методики. Имя это герой произносит с неизменным восхищением. Я думаю, что это Мария Монтессори. И есть еще один невидимый герой, которому пишутся письма тем же бисерным почерком с подробным отчетом об эксперименте в гетто. Адресат этот также одержим идеей воспитания нового человека, но его теория строится на иных позициях – труд создает новой тип личности, и его эксперимент происходит в другой стране , и пишет ему пан директор по-русски… Думаю, что это Антон Макаренко.

Педагогическая идея – главная в этой книге. Но поверх нее идет еще одна магистральная мысль: нет «хороших» и «плохих» сторон, выбор условен, есть хорошие и плохие люди. И это история про живых людей, про любовь, которая должна была состояться, а не состоится.

Первый раз Акуниным написана подлинная трагедия с невероятно пронзительным и сильным финалом. «А ведь жизнь вообще-то, – говорит Акунин, – она про счастье, она про любовь».

Ничего более трагического в связи с войной придумать невозможно. Жестокий и сильный финал. Только ради него уже стоит читать эту книгу.

Наталья Ухова (Бохум)

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